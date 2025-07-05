https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/ingiltere-disisleri-bakanindan-suriye-ziyareti-diplomatik-iliskiler-yeniden-tesis-edilecek-1097627041.html

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Suriye ziyareti: Diplomatik ilişkiler yeniden tesis edilecek

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Suriye ziyareti: Diplomatik ilişkiler yeniden tesis edilecek

Sputnik Türkiye

Birleşik Krallık, 14 yıl aradan sonra Suriye ile diplomatik ilişkilerini yeniden kurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin Suriye’ye gerçekleştirdiği... 05.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-05T18:11+0300

2025-07-05T18:11+0300

2025-07-05T18:11+0300

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sana

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david lammy

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İngiltere, 14 yıl aradan sonra Suriye ile diplomatik ilişkilerini yeniden kurdu.İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin Suriye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında, Londra’nın Suriye hükümetine uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmede destek vereceği bildirildi.Resmi açıklamalarda söz konusu bu ziyaretin 'yeni bir diplomatik yaklaşım' çerçevesinde bölgesel aktörlerle iletişimi güçlendirmeyi ve Birleşmiş Milletler gözetiminde siyasi çözüm çabalarını desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.Ayrıca İngiltere, Suriye’deki krizin etkilediği halka yönelik 94.5 milyon sterlin değerinde yeni insani yardım paketi ayırdığını duyurdu. Bu yardım sağlık, gıda ve yerinden edilmiş kişilerin barınma projelerini kapsayacak.'Bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı'Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı bildirildi.Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Şara, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'i başkent Şam’da kabul etti.Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katıldığı görüşmede, taraflar, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile işbirliğini güçlendirme yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

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avrupa, suriye, birleşik krallık, şam, sana, ahmed hüseyin el-şara, david lammy