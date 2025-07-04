https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/1-ligden-avrupaya-transfer-oldu-turkiyeye-universite-egitimi-icin-gelmisti-1097605746.html
1. Lig'den Avrupa'ya transfer oldu: Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelmişti
1. Lig'den Avrupa'ya transfer oldu: Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelmişti
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Türkiye'ye üniversite için gelen Gaoussou Diarra, İstanbulspor'da gösterdiği performans sonrası Avrupa'ya gitti. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T16:38+0300
2025-07-04T16:38+0300
2025-07-04T16:38+0300
spor
i̇stanbulspor
feyenoord futbol takımı
transfer
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Hollanda ekibi Feyenoord, Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'un Malili futbolcusu Gaoussou Diarra'yı kadrosuna kattığını duyurdu.İstanbulspor'dan Feyenoord'aHollanda temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbulspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.Üniversite eğitimi için gelmiştiProfesyonel futbolculuk geçmişi bulunmayan Diarra, üniversite eğitimi için Mali'den İstanbul'a geldi. Teknik direktörün dikkatini çektiDiarra, İstanbul'da eğitim görürken 2024 yılının başında Tuzlaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Takımda süre alamayan Malili futbolcu, yabancı kuralı nedeniyle kulüpten ayrılarak Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'un deneme antrenmanlarına katıldı. Burada teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’ın dikkatini çeken Diarra, İstanbulspor ile resmi sözleşme imzaladı.Diarra, geride kalan sezonda sarı-siyahlı ekiple çıktığı 37 resmi maçta 16 gol kaydetti.
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i̇stanbulspor, feyenoord futbol takımı, transfer
i̇stanbulspor, feyenoord futbol takımı, transfer
1. Lig'den Avrupa'ya transfer oldu: Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelmişti
Türkiye'ye üniversite için gelen Gaoussou Diarra, İstanbulspor'da gösterdiği performans sonrası Avrupa'ya gitti.
Hollanda ekibi Feyenoord, Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'un Malili futbolcusu Gaoussou Diarra'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
İstanbulspor'dan Feyenoord'a
Hollanda temsilcisinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbulspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Üniversite eğitimi için gelmişti
Profesyonel futbolculuk geçmişi bulunmayan Diarra, üniversite eğitimi için Mali'den İstanbul'a geldi.
Teknik direktörün dikkatini çekti
Diarra, İstanbul'da eğitim görürken 2024 yılının başında Tuzlaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. Takımda süre alamayan Malili futbolcu, yabancı kuralı nedeniyle kulüpten ayrılarak Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'un deneme antrenmanlarına katıldı. Burada teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’ın dikkatini çeken Diarra, İstanbulspor ile resmi sözleşme imzaladı.
Diarra, geride kalan sezonda sarı-siyahlı ekiple çıktığı 37 resmi maçta 16 gol kaydetti.