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Madde bağımlısı kızından kaçıp kendini odaya kilitlemişti: Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı
Madde bağımlısı kızından kaçıp kendini odaya kilitlemişti: Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı
Sputnik Türkiye
Yıllar içindeki değişimi ile sık sık adından söz ettiren Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T09:35+0300
2024-11-20T09:35+0300
yaşam
umut akyürek
madde
bağımlılık
uyuşturucu bağımlılığı
şarkıcı
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından kızının yasaklı madde kullandığını açıklayarak yardım çağrısında bulunmuştu. Akyürek kızının mücadelesinin olumlu gittiğini duyurmuştu. son olarak Akyürek kızının videosunu paylaştı.Kendisine zarar vermesinden korkup yardım istemiştiAkyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik sorunları olduğunu ve kriz geçirdiğini söylemiş, açıklamasında kendisine ya da başka birine zarar verme ihtimalinden korkuttuğunu belirtmişti.Kızı Melek Bal'ın sorunları anlatan ve polis çağırdığını söyleyen Akyürek'ten sonra Melek Bal'dan da kelepçeli paylaşım gelmiş, genç kızın kolundaki jilet izleri dikkatlerden kaçmamıştı.Melek Bal tedavi edilmiştiÜnlü şarkıcının yardım çığlığı sonrası Melek Bal tedaviye alınmıştı.Zor günleri geride bırakmaya çalışan Umut Akyürek tedavi gören kızı Melek Bal'ın son halini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/kizinin-madde-bagimlisi-oldugunu-aciklayan-umut-akyurek-yavrumuz-yeniden-dogdu-1090428150.html
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umut akyürek, melek bal ertuğrul, umut akyürek kızı, umut akyürek'in madde bağımlısı kızı, umut akyürek paylaşım
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Madde bağımlısı kızından kaçıp kendini odaya kilitlemişti: Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı

09:35 20.11.2024
© İHAUmut Akyürek
Umut Akyürek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© İHA
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Yıllar içindeki değişimi ile sık sık adından söz ettiren Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan ağlayarak yardım isteyen Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı.
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından kızının yasaklı madde kullandığını açıklayarak yardım çağrısında bulunmuştu. Akyürek kızının mücadelesinin olumlu gittiğini duyurmuştu. son olarak Akyürek kızının videosunu paylaştı.

Kendisine zarar vermesinden korkup yardım istemişti

Akyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik sorunları olduğunu ve kriz geçirdiğini söylemiş, açıklamasında kendisine ya da başka birine zarar verme ihtimalinden korkuttuğunu belirtmişti.
Kızı Melek Bal'ın sorunları anlatan ve polis çağırdığını söyleyen Akyürek'ten sonra Melek Bal'dan da kelepçeli paylaşım gelmiş, genç kızın kolundaki jilet izleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Melek Bal tedavi edilmişti

Ünlü şarkıcının yardım çığlığı sonrası Melek Bal tedaviye alınmıştı.
Zor günleri geride bırakmaya çalışan Umut Akyürek tedavi gören kızı Melek Bal'ın son halini paylaştı.
Umut Akyürek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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