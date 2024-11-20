https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/madde-bagimlisi-kizindan-kacip-kendini-odaya-kilitlemisti-umut-akyurek-kizinin-son-goruntusunu-1090586160.html

Madde bağımlısı kızından kaçıp kendini odaya kilitlemişti: Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı

Madde bağımlısı kızından kaçıp kendini odaya kilitlemişti: Umut Akyürek kızının son görüntüsünü paylaştı

Sputnik Türkiye

Yıllar içindeki değişimi ile sık sık adından söz ettiren Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal madde bağımlılığı ve psikolojik sorunları... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T09:35+0300

2024-11-20T09:35+0300

2024-11-20T09:35+0300

yaşam

umut akyürek

madde

bağımlılık

uyuşturucu bağımlılığı

şarkıcı

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Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından kızının yasaklı madde kullandığını açıklayarak yardım çağrısında bulunmuştu. Akyürek kızının mücadelesinin olumlu gittiğini duyurmuştu. son olarak Akyürek kızının videosunu paylaştı.Kendisine zarar vermesinden korkup yardım istemiştiAkyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik sorunları olduğunu ve kriz geçirdiğini söylemiş, açıklamasında kendisine ya da başka birine zarar verme ihtimalinden korkuttuğunu belirtmişti.Kızı Melek Bal'ın sorunları anlatan ve polis çağırdığını söyleyen Akyürek'ten sonra Melek Bal'dan da kelepçeli paylaşım gelmiş, genç kızın kolundaki jilet izleri dikkatlerden kaçmamıştı.Melek Bal tedavi edilmiştiÜnlü şarkıcının yardım çığlığı sonrası Melek Bal tedaviye alınmıştı.Zor günleri geride bırakmaya çalışan Umut Akyürek tedavi gören kızı Melek Bal'ın son halini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/kizinin-madde-bagimlisi-oldugunu-aciklayan-umut-akyurek-yavrumuz-yeniden-dogdu-1090428150.html

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