https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/rusya-basbakani-misustin-il-114-300-yolcu-ucagini-inceledi-1097699874.html

Rusya Başbakanı Mişustin, İl-114-300 yolcu uçağını inceledi

Rusya Başbakanı Mişustin, İl-114-300 yolcu uçağını inceledi

Sputnik Türkiye

Rusya'da An-24 yolcu uçakları ile yabancı yolcu uçaklarının yerine geçmesi beklenen İl-114-300 yolcu uçağı Başbakan Mişustin tarafından incelendi. 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T13:49+0300

2025-07-08T13:49+0300

2025-07-08T13:49+0300

dünya

yekaterinburg

i̇l-114-300

mihail mişustin

rusya

yolcu uçağı

uluslararası sanayi fuarı innoprom

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Yekaterinburg'da düzenlenen Uluslararası Sanayi Fuarı Innoprom'da, modernize edilen bölgesel yolcu uçağı İl-114-300'ü inceledi.Uçağın kokpitine de giren Mişustin, yeni hava aracı hakkında pilotlardan bilgi aldı. Başbakan, İl-114-300'ün yabancı muadillerine göre yüzde 14 daha düşük maliyet oluşturduğunu söyledi.Pilotlar, uçağın salonunun muadillerine kıyasla daha geniş olduğunu ve daha fazla kişi taşıyabildiğini belirtti.Uçak, Rus havayolları için, ulaşılması zor bölgelerde faaliyet yürütme imkanı sağlayacak şekilde üretiliyor. İl-114-300, kısa ve toprak pistlere sahip küçük havaalanlarından otonom olarak uçabilecek.İl-114-300, yurtiçi hatlarda eski An-24'lerin yanı sıra aynı sınıftaki yabancı yapım ATR72 (Fransa) ve Bombardier Dash 8 (Kanada) uçaklarının yerini alacak şekilde tasarlandı.Uçağın sertifikasyon süreci şu anda devam ediyor. Bu yılın Aralık ayında sertifikanın alınması ve seri üretime geçilmesi bekleniyor.68 yolcu kapasiteli uçak 7 bin 600 metre irtifaya çıkabiliyor.

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yekaterinburg, i̇l-114-300, mihail mişustin, rusya, yolcu uçağı, uluslararası sanayi fuarı innoprom