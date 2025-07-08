https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/rus-siyaset-bilimci-pasinyan-iktidari-kaybetme-korkusundan-muhaliflerini-siyasi-arenadan-1097716653.html
Rus siyaset bilimci: Paşinyan, iktidarı kaybetme korkusundan muhaliflerini siyasi arenadan uzaklaştırıyor
Rus siyaset bilimci: Paşinyan, iktidarı kaybetme korkusundan muhaliflerini siyasi arenadan uzaklaştırıyor
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Semyon Bagdasarov, Ermenistan hükümetinin Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan'a yönelik baskılarının Paşinyan'ın AB ile... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T21:56+0300
2025-07-08T21:56+0300
2025-07-08T21:54+0300
dünya
semyon bagdasarov
paşinyan
samvel karapetyan
ermenistan
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moskova
ab
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Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi Direktörü, siyaset bilimci Semyon Baghdasarov, Ermenistan’da tutuklanan iş insanı Samvel Karapetyan'ın sahibi olduğu Ermenistan Elektrik Şebekeleri şirketinin merkez ofisi ve şirketin genel müdürü Karapetyan'ın yeğeninin evinde yapılan aramaları Sputnik’e değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/doc-dr-durre-ingiltere-ve-fransa-ermenistan-yonetimini-rusyaya-karsi-yonlendirmeye-cabaliyor-1097706986.html
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semyon bagdasarov, paşinyan, samvel karapetyan, ermenistan, rusya, moskova, ab
semyon bagdasarov, paşinyan, samvel karapetyan, ermenistan, rusya, moskova, ab
Rus siyaset bilimci: Paşinyan, iktidarı kaybetme korkusundan muhaliflerini siyasi arenadan uzaklaştırıyor
Rus siyaset bilimci Semyon Bagdasarov, Ermenistan hükümetinin Ermeni asıllı Rus iş insanı Samvel Karapetyan'a yönelik baskılarının Paşinyan'ın AB ile yakınlaşma ve Moskova ile bağları koparma politikasının bir parçası olduğunu söyledi.
Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi Direktörü, siyaset bilimci Semyon Baghdasarov, Ermenistan’da tutuklanan iş insanı Samvel Karapetyan'ın sahibi olduğu Ermenistan Elektrik Şebekeleri şirketinin merkez ofisi ve şirketin genel müdürü Karapetyan'ın yeğeninin evinde yapılan aramaları Sputnik’e değerlendirdi.
Bu, 7 Haziran 2026'da yapılması planlanan seçimlerle ilgili tamamen siyasi bir baskıdır. Paşinyan, bu seçimleri kaybetme korkusundan dolayı tüm muhaliflerini siyasi arenadan uzaklaştırıyor. Samvel Karapetyan ilk hedef alınanlardan biriydi ve bilindiği gibi sonuncu değil.
Rus şirketlerine el konulması ve Karapetyan'ın tutuklanması, aslında AB'nin de işine geliyor. Bu, Paşinyan'ın AB ile yakınlaşma ve Moskova ile bağları koparma politikasının bir parçası çünkü AB, Ermenistan'ın Rusya ile yakın işbirliğine olumsuz bakıyor.