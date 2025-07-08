Rus siyaset bilimci: Paşinyan, iktidarı kaybetme korkusundan muhaliflerini siyasi arenadan uzaklaştırıyor

Bu, 7 Haziran 2026'da yapılması planlanan seçimlerle ilgili tamamen siyasi bir baskıdır. Paşinyan, bu seçimleri kaybetme korkusundan dolayı tüm muhaliflerini siyasi arenadan uzaklaştırıyor. Samvel Karapetyan ilk hedef alınanlardan biriydi ve bilindiği gibi sonuncu değil.

Rus şirketlerine el konulması ve Karapetyan'ın tutuklanması, aslında AB'nin de işine geliyor. Bu, Paşinyan'ın AB ile yakınlaşma ve Moskova ile bağları koparma politikasının bir parçası çünkü AB, Ermenistan'ın Rusya ile yakın işbirliğine olumsuz bakıyor.