Doç. Dr. Dürre: İngiltere ve Fransa, Ermenistan yönetimini Rusya’ya karşı yönlendirmeye çabalıyor
15:44 08.07.2025 (güncellendi: 15:45 08.07.2025)
© Sputnik / Кристина КормилицынаNikol Paşinyan
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasından sonra şirketlerine de polis baskını yapıldı. Moskova Devlet Dil Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Yurtdışı Bölgesel Araştırmalar Bölümü’nde Doç. Dr. İkbal Dürre yaşanan gelişmelerin Rusya-Ermenistan ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunan iş insanı Samvel Karapetyan, 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atıldı. Rusya'nın en büyük ticari gayrimenkul şirketlerinden Taşir Grubu'nun sahibi olan Ermeni asıllı Rus iş insanı Karapetyan, önceki gün çıkarıldığı mahkemede 2 ay süreyle hapis cezasına çarptırılmıştı.
Son olarak Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan’a ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketine polis mensupları tarafından baskın düzenlendiği belirtildi.
Bu gelişmelerin Rusya Ermenistan ilişkilerine etkileri değerlendiren Moskova Devlet Dil Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Yurtdışı Bölgesel Araştırmalar Bölümü’nde Doç. Dr. İkbal Dürre şu ifadeleri kullandı:
“Belli ki Paşinyan yönetimi şu an Rusya’nın etki alanından çıkmak istiyor. Ancak bunu yaparken elinde ciddi bir alternatifin olmadığı da kesin. Yıllardır Paşinyan'ın ABD, İngiltere, hatta Hindistan merkezli yeni bir güvenlik hattı arayışı içinde olduğunu görüyoruz. Fakat Rusya’ya yöneltilen tüm eleştirilere rağmen, şu ana kadar bu ülkelerden Ermenistan’ı Rusya kadar koruyabilecek nitelikte bir güvenlik garantisi de gelmedi. Paşinyan hükümeti bu süreçte gelgitler yaşadı. Bir yandan Batı güvenlik sisteminde kendine yer ararken, diğer yandan da bunun gerçek bir alternatif oluşturmadığını pratikte görüyor. Bu noktada özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın Ermenistan yönetimini Rusya’ya karşı yönlendirme çabaları da dikkat çekiyor. En son İran-İsrail geriliminden sonra neredeyse Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya’ya karşı benzer bir pozisyona geldi. Ermenistan’daki yönetim bu durumu kendi lehine bir rüzgar olarak görüyor ve Rusya ile ilişkileri daha da sertleştirmek için adımlar atıyor. Şöyle düşünüyorlar: “Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Kafkaslarla yeterince ilgilenemiyor; hem Azerbaycan’la ilişkileri bozuluyor, hem İran ile olan ilişkilerinin yönü belirsiz. Ermenistan "O hâlde bu dalgayı yakalayayım” düşüncesinde. Ancak bu yaklaşım Ermenistan için oldukça riskli. Ermenistan ne Azerbaycan’a benziyor, ne İran’a. Bu bölgedeki diğer ülkelerle kıyaslanamaz.”
‘Ermenistan duygusal davranıyor’
Ermenistan’ın duygusal bir yaklaşım içinde olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. İkbal Dürre sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ayrıca Ermenistan içinde de Rusya’ya karşı bu tür bir siyaset izlenmesinden rahatsız olan bir kesim mevcut. Dolayısıyla bence Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerde zaman zaman pragmatik bir tutum sergilese de, Rusya ile ilişkilerde aynı pragmatizmi gösteremiyor. Daha duygusal bir yaklaşım içinde. Bu da tehlikeli bir durum. Ancak bu sürecin önümüzdeki dönemde nasıl sonuçlanacağı belirsiz. Zira Ukrayna savaşı er ya da geç sona erecek ve sonrasında Rusya’nın Kafkasya’ya bakışı bugünkünden farklı olacaktır. Böyle bir dönemde Ermenistan’ın mevcut tutumu, Rusya ile ilişkilerinde ciddi riskler doğurabilir.”