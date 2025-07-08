Doç. Dr. Dürre: İngiltere ve Fransa, Ermenistan yönetimini Rusya’ya karşı yönlendirmeye çabalıyor

“Belli ki Paşinyan yönetimi şu an Rusya’nın etki alanından çıkmak istiyor. Ancak bunu yaparken elinde ciddi bir alternatifin olmadığı da kesin. Yıllardır Paşinyan'ın ABD, İngiltere, hatta Hindistan merkezli yeni bir güvenlik hattı arayışı içinde olduğunu görüyoruz. Fakat Rusya’ya yöneltilen tüm eleştirilere rağmen, şu ana kadar bu ülkelerden Ermenistan’ı Rusya kadar koruyabilecek nitelikte bir güvenlik garantisi de gelmedi. Paşinyan hükümeti bu süreçte gelgitler yaşadı. Bir yandan Batı güvenlik sisteminde kendine yer ararken, diğer yandan da bunun gerçek bir alternatif oluşturmadığını pratikte görüyor. Bu noktada özellikle İngiltere’nin ve Fransa’nın Ermenistan yönetimini Rusya’ya karşı yönlendirme çabaları da dikkat çekiyor. En son İran-İsrail geriliminden sonra neredeyse Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya’ya karşı benzer bir pozisyona geldi. Ermenistan’daki yönetim bu durumu kendi lehine bir rüzgar olarak görüyor ve Rusya ile ilişkileri daha da sertleştirmek için adımlar atıyor. Şöyle düşünüyorlar: “Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Kafkaslarla yeterince ilgilenemiyor; hem Azerbaycan’la ilişkileri bozuluyor, hem İran ile olan ilişkilerinin yönü belirsiz. Ermenistan "O hâlde bu dalgayı yakalayayım” düşüncesinde. Ancak bu yaklaşım Ermenistan için oldukça riskli. Ermenistan ne Azerbaycan’a benziyor, ne İran’a. Bu bölgedeki diğer ülkelerle kıyaslanamaz.”