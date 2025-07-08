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Roscongress: Avrupa'daki savunma şirketleri siparişleri yerine getiremiyor
Roscongress: Avrupa'daki savunma şirketleri siparişleri yerine getiremiyor
Sputnik Türkiye
Avrupa’nın top mermisi üretmek için barut ve nitroselüloz sıkıntısı çekteği, bu sorunu ancak bir buçuk-iki yıl içinde çözebileceği belirtildi. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
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rusya
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Rusya hükümetine bağlı Roscongress Vakfı’nın hazırladığı ‘Avrupa'nın Silahlanması: Bütçeler ve Yeni Üretim Kapasitelerinin Coğrafyası’ adlı raporunda, Avrupa'daki savunma şirketlerinin 2024 yılında yerine getirmediği sipariş portföyünün 311 milyar euro ile rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.Sputnik’in incelediği rapora göre, KNDS, MBDA, Hensoldt, Leonardo, Rheinmetall, Kongsberg, BAE Systems, Saab ve Thales gibi şirketlerin yerine getirilmemiş sipariş portföyü 2021 ile kıyasla yüzde 103 oranında arttı ve 2024'te 311 milyar euro ile rekor bir seviyeye ulaştı.Avrupa’nın örneğin top mermileri üretimi için barut ve nitroselüloz eksikliği ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen raporda, söz konusu sorunun bir buçuk ila 2 yıl içinde çözülebileceği ifade edildi.Raporda ayrıca Polonya endüstrisinin, AB’de artan talebe yanıt olarak silah ve mühimmat üretimi için kapasiteleri genişlettiğini ve bu sayede Avrupa'nın en güçlü kara ordusu haline gelebileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/kremlin-rusyanin-dostu-olmayan-devletlerin-listesi-revize-edilebilir-bu-bir-dogma-degildir-1097698544.html
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roscongress vakfı, rusya, avrupa, polonya, rheinmetall, savunma sanayi, sputnik
roscongress vakfı, rusya, avrupa, polonya, rheinmetall, savunma sanayi, sputnik

Roscongress: Avrupa'daki savunma şirketleri siparişleri yerine getiremiyor

20:42 08.07.2025
© SputnikRus enerji kaynaklarından vazgeçen AB, 1.3 trilyondan fazla euro'luk zarara uğradı
Rus enerji kaynaklarından vazgeçen AB, 1.3 trilyondan fazla euro'luk zarara uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Sputnik
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Avrupa’nın top mermisi üretmek için barut ve nitroselüloz sıkıntısı çekteği, bu sorunu ancak bir buçuk-iki yıl içinde çözebileceği belirtildi.
Rusya hükümetine bağlı Roscongress Vakfı’nın hazırladığı ‘Avrupa'nın Silahlanması: Bütçeler ve Yeni Üretim Kapasitelerinin Coğrafyası’ adlı raporunda, Avrupa'daki savunma şirketlerinin 2024 yılında yerine getirmediği sipariş portföyünün 311 milyar euro ile rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.
Sputnik’in incelediği rapora göre, KNDS, MBDA, Hensoldt, Leonardo, Rheinmetall, Kongsberg, BAE Systems, Saab ve Thales gibi şirketlerin yerine getirilmemiş sipariş portföyü 2021 ile kıyasla yüzde 103 oranında arttı ve 2024'te 311 milyar euro ile rekor bir seviyeye ulaştı.
Avrupa’nın örneğin top mermileri üretimi için barut ve nitroselüloz eksikliği ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen raporda, söz konusu sorunun bir buçuk ila 2 yıl içinde çözülebileceği ifade edildi.
Raporda ayrıca Polonya endüstrisinin, AB’de artan talebe yanıt olarak silah ve mühimmat üretimi için kapasiteleri genişlettiğini ve bu sayede Avrupa'nın en güçlü kara ordusu haline gelebileceği kaydedildi.
Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
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