https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/rekabet-kurulu-iki-ilac-firmasina-sorusturma-acti-ortak-hareket-ederek-kamu-zararina-yol-actiklari-1097708620.html
Rekabet Kurulu, iki ilaç firmasına soruşturma açtı: Ortak hareket ederek kamu zararına yol açtıkları iddia ediliyor
Rekabet Kurulu, iki ilaç firmasına soruşturma açtı: Ortak hareket ederek kamu zararına yol açtıkları iddia ediliyor
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Avixa ve Avigem şirketleri hakkında soruşturma başlattı. İki şirketin burun spreyi alanında rakiplerinin... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T16:15+0300
2025-07-08T16:15+0300
2025-07-08T16:15+0300
sağlik
burun spreyi
rekabet kurulu
rekabet kurumu
avixa ilaç şirketi
avigem ilaç şirketi
rekabet kanunu
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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Rekabet Kurulu, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Avixa ve Avigem firmaları hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. İki firmanın çift etken maddeli burun spreyi alanında rakiplerinin pazara girmesini engelledikleri ve ortak pazarlama anlaşmasıyla iki burun spreyinden birini piyasaya vermeyin kamu zararına yol açtıkları belirtildi. Rakiplerinin piyasaya girmesini engelleyerek kamu zararı oluşturdularRekabet Kurumu'nun, internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu ekonomik bütünlük hakkında çift etken maddeli burun spreyleri alanında, rakiplerinin pazara girişini engellemek ve ortak pazarlama anlaşmasıyla dağıtımını gerçekleştirdiği iki burun spreyinden birini piyasaya vermeyip kamu zararına yol açarak, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.Düşük fiyatlı ürünün pazara girmesini engelledilerSoruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Aynı teşebbüs tarafından, piyasaya sürülen içerikleri ve formülü aynı olan iki ilaçtan biri için Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme programı kapsamında daha yüksek iskonto uygulanmasına karşın, piyasada yüzde 1 pazar payının altında tutulması nedeniyle bant hesabı dışında kaldığı görüldü. Ekonomik bütünlüğün, rakip bir teşebbüsün aynı pazara girebilmesi için daha düşük fiyat vermesi gerekliliği nedeniyle yeni ürünün pazara girişinin fiilen engellendiği şüphesi oluştu.İlgili eylemlerin sömürücü veya dışlayıcı uygulamalarla, hakim durumun kötüye kullanılmasını teşkil edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi. Rekabet Kurumu ortak pazarlama anlaşması kapsamında, dağıtımı gerçekleştirilen iki üründen düşük fiyatlı ürünün piyasaya verilmemesiyle, kamunun daha yüksek geri ödeme bedelleri ödemesine yol açan ve kamu zararına sebep olan benzer uygulamaları takip etmekte olup, gerektiğinde inceleme başlatabilecek."Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
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burun spreyi, rekabet kurulu, rekabet kurumu, avixa ilaç şirketi, avigem ilaç şirketi, rekabet kanunu, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
burun spreyi, rekabet kurulu, rekabet kurumu, avixa ilaç şirketi, avigem ilaç şirketi, rekabet kanunu, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
Rekabet Kurulu, iki ilaç firmasına soruşturma açtı: Ortak hareket ederek kamu zararına yol açtıkları iddia ediliyor
Rekabet Kurulu, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Avixa ve Avigem şirketleri hakkında soruşturma başlattı. İki şirketin burun spreyi alanında rakiplerinin pazara girmesini engelledikleri belirtilirken, düşük fiyatlı ürünü piyasaya vermedikleri kaydedildi.
Rekabet Kurulu, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Avixa ve Avigem firmaları hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. İki firmanın çift etken maddeli burun spreyi alanında rakiplerinin pazara girmesini engelledikleri ve ortak pazarlama anlaşmasıyla iki burun spreyinden birini piyasaya vermeyin kamu zararına yol açtıkları belirtildi.
Rakiplerinin piyasaya girmesini engelleyerek kamu zararı oluşturdular
Rekabet Kurumu'nun, internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu ekonomik bütünlük hakkında çift etken maddeli burun spreyleri alanında, rakiplerinin pazara girişini engellemek ve ortak pazarlama anlaşmasıyla dağıtımını gerçekleştirdiği iki burun spreyinden birini piyasaya vermeyip kamu zararına yol açarak, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.
Düşük fiyatlı ürünün pazara girmesini engellediler
Soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aynı teşebbüs tarafından, piyasaya sürülen içerikleri ve formülü aynı olan iki ilaçtan biri için Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme programı kapsamında daha yüksek iskonto uygulanmasına karşın, piyasada yüzde 1 pazar payının altında tutulması nedeniyle bant hesabı dışında kaldığı görüldü. Ekonomik bütünlüğün, rakip bir teşebbüsün aynı pazara girebilmesi için daha düşük fiyat vermesi gerekliliği nedeniyle yeni ürünün pazara girişinin fiilen engellendiği şüphesi oluştu.
İlgili eylemlerin sömürücü veya dışlayıcı uygulamalarla, hakim durumun kötüye kullanılmasını teşkil edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi. Rekabet Kurumu ortak pazarlama anlaşması kapsamında, dağıtımı gerçekleştirilen iki üründen düşük fiyatlı ürünün piyasaya verilmemesiyle, kamunun daha yüksek geri ödeme bedelleri ödemesine yol açan ve kamu zararına sebep olan benzer uygulamaları takip etmekte olup, gerektiğinde inceleme başlatabilecek."
Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.