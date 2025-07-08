https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/putin-andrey-nikitini-ulastirma-bakani-olarak-atadi-1097712963.html
Putin, Andrey Nikitin'i Ulaştırma Bakanı olarak atadı
Putin, Andrey Nikitin'i Ulaştırma Bakanı olarak atadı
Sputnik Türkiye
Putin’in Andrey Nikitin'i Ulaştırma Bakanlığı'na atayan kararnameyi imzaladığı bildirildi. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T17:44+0300
2025-07-08T17:44+0300
2025-07-08T17:42+0300
dünya
vladimir putin
kremlin
andrey nikitin
rusya federasyonu
rusya
nijniy novgorod
rusya ulaştırma bakanlığı
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski Nijniy Novgorod Bölgesi Valisi Andrey Nikitin'i ulaştırma bakanı olarak atayan kararnameyi imzaladığı belirtildi.Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanına ilişkin kararnameyi imzaladı. Rusya Federasyonu Anayasası'nın 83. Maddesinin ‘d’ fıkrası uyarınca Andrey Sergeyeviç Nikitin Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı olarak atandı" ifadelerine yer verildi.Kararname imzalandığı 8 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giriyor.Nijniy Novgorod Bölgesi'nin eski Valisi Nikitin daha önce Putin tarafından Ulaştırma Bakan Vekili olarak atamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/putin-brics-ulkeleri-muazzam-bir-siyasi-ekonomik-ve-insani-potansiyele-sahip-1097642348.html
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vladimir putin, kremlin, andrey nikitin, rusya federasyonu, rusya, nijniy novgorod, rusya ulaştırma bakanlığı
vladimir putin, kremlin, andrey nikitin, rusya federasyonu, rusya, nijniy novgorod, rusya ulaştırma bakanlığı
Putin, Andrey Nikitin'i Ulaştırma Bakanı olarak atadı
Putin’in Andrey Nikitin'i Ulaştırma Bakanlığı'na atayan kararnameyi imzaladığı bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski Nijniy Novgorod Bölgesi Valisi Andrey Nikitin'i ulaştırma bakanı olarak atayan kararnameyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanına ilişkin kararnameyi imzaladı. Rusya Federasyonu Anayasası'nın 83. Maddesinin ‘d’ fıkrası uyarınca Andrey Sergeyeviç Nikitin Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı olarak atandı" ifadelerine yer verildi.
Kararname imzalandığı 8 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giriyor.
Nijniy Novgorod Bölgesi'nin eski Valisi Nikitin daha önce Putin tarafından Ulaştırma Bakan Vekili olarak atamıştı.