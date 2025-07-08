https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/putin-andrey-nikitini-ulastirma-bakani-olarak-atadi-1097712963.html

Putin, Andrey Nikitin'i Ulaştırma Bakanı olarak atadı

Putin, Andrey Nikitin'i Ulaştırma Bakanı olarak atadı

Sputnik Türkiye

Putin’in Andrey Nikitin'i Ulaştırma Bakanlığı'na atayan kararnameyi imzaladığı bildirildi. 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T17:44+0300

2025-07-08T17:44+0300

2025-07-08T17:42+0300

dünya

vladimir putin

kremlin

andrey nikitin

rusya federasyonu

rusya

nijniy novgorod

rusya ulaştırma bakanlığı

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski Nijniy Novgorod Bölgesi Valisi Andrey Nikitin'i ulaştırma bakanı olarak atayan kararnameyi imzaladığı belirtildi.Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanına ilişkin kararnameyi imzaladı. Rusya Federasyonu Anayasası'nın 83. Maddesinin ‘d’ fıkrası uyarınca Andrey Sergeyeviç Nikitin Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı olarak atandı" ifadelerine yer verildi.Kararname imzalandığı 8 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giriyor.Nijniy Novgorod Bölgesi'nin eski Valisi Nikitin daha önce Putin tarafından Ulaştırma Bakan Vekili olarak atamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/putin-brics-ulkeleri-muazzam-bir-siyasi-ekonomik-ve-insani-potansiyele-sahip-1097642348.html

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vladimir putin, kremlin, andrey nikitin, rusya federasyonu, rusya, nijniy novgorod, rusya ulaştırma bakanlığı