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'Paşinyan hükümeti ile Kilise arasındaki kriz yeni bir aşamaya geçti'
'Paşinyan hükümeti ile Kilise arasındaki kriz yeni bir aşamaya geçti'
Sputnik Türkiye
Ermenistan siyasetinde yaşanan gerilimi değerlendiren İranlı uzman, Paşinyan ile Kilise arasındaki krizin yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
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İranlı Kafkasya uzmanı Hovik Bahtasariyan, Sputnik'e verdiği demeçte, “Nikol Paşinyan hükümeti, iç krizde bu kez Ermeni Apostolik Kilisesi ve ona yakın çevrelerle doğrudan çatışmayla ilişkilendirilen yeni bir aşamaya geçti" dedi.Güvenlik güçlerinin 'Ermenistan Elektrik Şebekeleri' şirketinin ofisine düzenlediği baskının ve tanınmış iş adamı ve Kilise destekçisi Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasının sadece bir ceza davası olmadığını belirten Bahtasariyan, yaşananların hükümete muhalif geleneksel kurumları ve etkili şahsiyetleri ortadan kaldırmaya yönelik özel hedefi olan bir sürecin parçası olduğunu vurguladı."Ermeni toplumu artık bu tür baskınlara şaşırmıyor olsa da, bunların sistematik olarak tekrarlanması Paşinyan hükümetinin meşruiyetini sorgulatıyor" diye devam eden Bahtasariyan, devlet ile kilise arasındaki çatışmada yaşanan tırmanışın yapısal bir krize dönüşme riski taşıdığının ve ülkenin sosyo-politik istikrarını tehdit etiğinin altını çizdi.Taşir Holding Başkanı Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunduğu için 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atılmıştı.Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.
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nikol paşinyan, samvel karapetyan, sputnik, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan

'Paşinyan hükümeti ile Kilise arasındaki kriz yeni bir aşamaya geçti'

15:20 08.07.2025
© Sputnik / Кристина КормилицынаNikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Ermenistan siyasetinde yaşanan gerilimi değerlendiren İranlı uzman, Paşinyan ile Kilise arasındaki krizin yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.
İranlı Kafkasya uzmanı Hovik Bahtasariyan, Sputnik'e verdiği demeçte, Nikol Paşinyan hükümeti, iç krizde bu kez Ermeni Apostolik Kilisesi ve ona yakın çevrelerle doğrudan çatışmayla ilişkilendirilen yeni bir aşamaya geçti" dedi.

Güvenlik güçlerinin 'Ermenistan Elektrik Şebekeleri' şirketinin ofisine düzenlediği baskının ve tanınmış iş adamı ve Kilise destekçisi Samvel Karapetyan’ın tutuklanmasının sadece bir ceza davası olmadığını belirten Bahtasariyan, yaşananların hükümete muhalif geleneksel kurumları ve etkili şahsiyetleri ortadan kaldırmaya yönelik özel hedefi olan bir sürecin parçası olduğunu vurguladı.

"Ermeni toplumu artık bu tür baskınlara şaşırmıyor olsa da, bunların sistematik olarak tekrarlanması Paşinyan hükümetinin meşruiyetini sorgulatıyor" diye devam eden Bahtasariyan, devlet ile kilise arasındaki çatışmada yaşanan tırmanışın yapısal bir krize dönüşme riski taşıdığının ve ülkenin sosyo-politik istikrarını tehdit etiğinin altını çizdi.

Taşir Holding Başkanı Karapetyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunduğu için 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atılmıştı.

Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.
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