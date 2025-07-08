https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/orman-genel-mudurlugunden-kritik-uyari-ve-seferberlik-cagrisi-turkiyenin-yanginla-mucadele-1097700368.html

Orman Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı ve seferberlik çağrısı: Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesi ne kadar?

Orman Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı ve seferberlik çağrısı: Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesi ne kadar?

Sputnik Türkiye

Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadelede sahip olduğu güçlü ekipman ve personel gücünü açıkladı. Ancak insan kaynaklı yangınlara karşı tek çarenin... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T14:33+0300

2025-07-08T14:33+0300

2025-07-08T14:33+0300

orman genel müdürlüğü

çevre

türki̇ye

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın söndürme tüpü

yangın felaketi

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Türkiye'nin ciğerleri konumundaki ormanlarımız için Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yangın sezonuna güçlü bir hazırlıkla girdi. OGM’nin kamuoyuna yaptığı açıklamada, yangınlara karşı sahip olunan ekipmanlar ve teknolojik imkanlar sıralanırken, en büyük tehdidin insan kaynaklı ihmaller olduğuna dikkat çekildi.Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesiOGM’nin paylaşımında yer alan bilgilere göre Türkiye’de yangınla mücadelede aktif olarak kullanılan imkanlar şöyle sıralandı:OGM ayrıca “Yangına Dirençli Orman Projesi”, orman bakım-temizlik çalışmaları, farkındalık eğitimleri, ve caydırıcı cezalar gibi pek çok önlem aldıklarını vurguladı.En büyük risk: İnsan kaynaklı yangınlarOGM’nin açıklamasına göre orman yangınlarının %84’ü insan hatasıyla meydana geliyor. Piknik ateşleri, sigara izmaritleri, cam şişe kırıkları gibi küçük ihmaller, dakikalar içinde büyük felaketlere yol açabiliyor.Toplumun rolü ve sorumluluğuOGM açıklamasında dikkat çeken en önemli vurgu şu oldu:Bu çağrı, devletin teknik kapasitesinin tek başına yeterli olmayacağını, halkın bilinçli davranması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.Birlik çağrısı: Ormanları korumak millet meselesiOGM, vatandaşlara şu mesajla seslendi:Bu çağrı, sadece bir uyarı değil; aynı zamanda tüm toplumun çevreye karşı daha duyarlı olması için yapılan bir seferberlik çağrısıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/hatay-samandagda-yangin-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1097679122.html

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orman genel müdürlüğü, çevre, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın felaketi