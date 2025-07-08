https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/orman-genel-mudurlugunden-kritik-uyari-ve-seferberlik-cagrisi-turkiyenin-yanginla-mucadele-1097700368.html
Orman Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı ve seferberlik çağrısı: Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesi ne kadar?
Orman Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı ve seferberlik çağrısı: Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesi ne kadar?
Sputnik Türkiye
Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadelede sahip olduğu güçlü ekipman ve personel gücünü açıkladı. Ancak insan kaynaklı yangınlara karşı tek çarenin... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T14:33+0300
2025-07-08T14:33+0300
2025-07-08T14:33+0300
orman genel müdürlüğü
çevre
türki̇ye
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097546233_0:189:2835:1784_1920x0_80_0_0_55a698553bfa2b443e586ac4051251c3.jpg
Türkiye'nin ciğerleri konumundaki ormanlarımız için Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yangın sezonuna güçlü bir hazırlıkla girdi. OGM’nin kamuoyuna yaptığı açıklamada, yangınlara karşı sahip olunan ekipmanlar ve teknolojik imkanlar sıralanırken, en büyük tehdidin insan kaynaklı ihmaller olduğuna dikkat çekildi.Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesiOGM’nin paylaşımında yer alan bilgilere göre Türkiye’de yangınla mücadelede aktif olarak kullanılan imkanlar şöyle sıralandı:OGM ayrıca “Yangına Dirençli Orman Projesi”, orman bakım-temizlik çalışmaları, farkındalık eğitimleri, ve caydırıcı cezalar gibi pek çok önlem aldıklarını vurguladı.En büyük risk: İnsan kaynaklı yangınlarOGM’nin açıklamasına göre orman yangınlarının %84’ü insan hatasıyla meydana geliyor. Piknik ateşleri, sigara izmaritleri, cam şişe kırıkları gibi küçük ihmaller, dakikalar içinde büyük felaketlere yol açabiliyor.Toplumun rolü ve sorumluluğuOGM açıklamasında dikkat çeken en önemli vurgu şu oldu:Bu çağrı, devletin teknik kapasitesinin tek başına yeterli olmayacağını, halkın bilinçli davranması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.Birlik çağrısı: Ormanları korumak millet meselesiOGM, vatandaşlara şu mesajla seslendi:Bu çağrı, sadece bir uyarı değil; aynı zamanda tüm toplumun çevreye karşı daha duyarlı olması için yapılan bir seferberlik çağrısıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/hatay-samandagda-yangin-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1097679122.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097546233_103:0:2732:1972_1920x0_80_0_0_65ff9f86cf0d7c734e8422f0dcef1fff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
orman genel müdürlüğü, çevre, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın felaketi
orman genel müdürlüğü, çevre, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın felaketi
Orman Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı ve seferberlik çağrısı: Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesi ne kadar?
Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadelede sahip olduğu güçlü ekipman ve personel gücünü açıkladı. Ancak insan kaynaklı yangınlara karşı tek çarenin toplumsal duyarlılık olduğuna dikkat çekildi.
Türkiye'nin ciğerleri konumundaki ormanlarımız için Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yangın sezonuna güçlü bir hazırlıkla girdi. OGM’nin kamuoyuna yaptığı açıklamada, yangınlara karşı sahip olunan ekipmanlar ve teknolojik imkanlar sıralanırken, en büyük tehdidin insan kaynaklı ihmaller olduğuna dikkat çekildi.
Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesi
OGM’nin paylaşımında yer alan bilgilere göre Türkiye’de yangınla mücadelede aktif olarak kullanılan imkanlar şöyle sıralandı:
27 uçak
, 105 helikopter
, 14 İHA
1 yüksek teknolojili yangın yönetim uçağı 1786 arazöz
, 2742 ilk müdahale aracı
, 831 iş makinesi
776 yangın gözetleme kulesi 131.000 gönüllü
, 4796 yangın havuzu ve göleti
2 dakikada yangın tespiti
, 11 dakikada ortalama müdahale
OGM ayrıca “Yangına Dirençli Orman Projesi”, orman bakım-temizlik çalışmaları, farkındalık eğitimleri, ve caydırıcı cezalar gibi pek çok önlem aldıklarını vurguladı.
En büyük risk: İnsan kaynaklı yangınlar
OGM’nin açıklamasına göre orman yangınlarının %84’ü insan hatasıyla meydana geliyor. Piknik ateşleri, sigara izmaritleri, cam şişe kırıkları gibi küçük ihmaller, dakikalar içinde büyük felaketlere yol açabiliyor.
Toplumun rolü ve sorumluluğu
OGM açıklamasında dikkat çeken en önemli vurgu şu oldu:
“Yangınları söndürmek için her türlü ekipmanımız VAR. Ancak 86 milyon vatandaşımızın her birinin davranışlarını kontrol etme gücümüz YOK.”
Bu çağrı, devletin teknik kapasitesinin tek başına yeterli olmayacağını, halkın bilinçli davranması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.
Birlik çağrısı: Ormanları korumak millet meselesi
OGM, vatandaşlara şu mesajla seslendi:
“Sebep belli, önlemenin yolu belli. Lütfen, orman yangınlarını önlemek için milletçe, birlik ve beraberlikle hareket edelim.”
Bu çağrı, sadece bir uyarı değil; aynı zamanda tüm toplumun çevreye karşı daha duyarlı olması için yapılan bir seferberlik çağrısıdır.