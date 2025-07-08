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Orman Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı ve seferberlik çağrısı: Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesi ne kadar?
Orman Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı ve seferberlik çağrısı: Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesi ne kadar?
Sputnik Türkiye
Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadelede sahip olduğu güçlü ekipman ve personel gücünü açıkladı. Ancak insan kaynaklı yangınlara karşı tek çarenin... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T14:33+0300
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orman genel müdürlüğü
çevre
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Türkiye'nin ciğerleri konumundaki ormanlarımız için Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yangın sezonuna güçlü bir hazırlıkla girdi. OGM’nin kamuoyuna yaptığı açıklamada, yangınlara karşı sahip olunan ekipmanlar ve teknolojik imkanlar sıralanırken, en büyük tehdidin insan kaynaklı ihmaller olduğuna dikkat çekildi.Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesiOGM’nin paylaşımında yer alan bilgilere göre Türkiye’de yangınla mücadelede aktif olarak kullanılan imkanlar şöyle sıralandı:OGM ayrıca “Yangına Dirençli Orman Projesi”, orman bakım-temizlik çalışmaları, farkındalık eğitimleri, ve caydırıcı cezalar gibi pek çok önlem aldıklarını vurguladı.En büyük risk: İnsan kaynaklı yangınlarOGM’nin açıklamasına göre orman yangınlarının %84’ü insan hatasıyla meydana geliyor. Piknik ateşleri, sigara izmaritleri, cam şişe kırıkları gibi küçük ihmaller, dakikalar içinde büyük felaketlere yol açabiliyor.Toplumun rolü ve sorumluluğuOGM açıklamasında dikkat çeken en önemli vurgu şu oldu:Bu çağrı, devletin teknik kapasitesinin tek başına yeterli olmayacağını, halkın bilinçli davranması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.Birlik çağrısı: Ormanları korumak millet meselesiOGM, vatandaşlara şu mesajla seslendi:Bu çağrı, sadece bir uyarı değil; aynı zamanda tüm toplumun çevreye karşı daha duyarlı olması için yapılan bir seferberlik çağrısıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/hatay-samandagda-yangin-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1097679122.html
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orman genel müdürlüğü, çevre, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın felaketi
orman genel müdürlüğü, çevre, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın felaketi

Orman Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı ve seferberlik çağrısı: Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesi ne kadar?

14:33 08.07.2025
© AA / Mahmut Serdar AlakuşÇeşme ilçesi
Çeşme ilçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
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Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadelede sahip olduğu güçlü ekipman ve personel gücünü açıkladı. Ancak insan kaynaklı yangınlara karşı tek çarenin toplumsal duyarlılık olduğuna dikkat çekildi.
Türkiye'nin ciğerleri konumundaki ormanlarımız için Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yangın sezonuna güçlü bir hazırlıkla girdi. OGM’nin kamuoyuna yaptığı açıklamada, yangınlara karşı sahip olunan ekipmanlar ve teknolojik imkanlar sıralanırken, en büyük tehdidin insan kaynaklı ihmaller olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesi

OGM’nin paylaşımında yer alan bilgilere göre Türkiye’de yangınla mücadelede aktif olarak kullanılan imkanlar şöyle sıralandı:
27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA
1 yüksek teknolojili yangın yönetim uçağı
25.000 orman personeli
1786 arazöz, 2742 ilk müdahale aracı, 831 iş makinesi
776 yangın gözetleme kulesi
131.000 gönüllü, 4796 yangın havuzu ve göleti
2 dakikada yangın tespiti, 11 dakikada ortalama müdahale
OGM ayrıca “Yangına Dirençli Orman Projesi”, orman bakım-temizlik çalışmaları, farkındalık eğitimleri, ve caydırıcı cezalar gibi pek çok önlem aldıklarını vurguladı.

En büyük risk: İnsan kaynaklı yangınlar

OGM’nin açıklamasına göre orman yangınlarının %84’ü insan hatasıyla meydana geliyor. Piknik ateşleri, sigara izmaritleri, cam şişe kırıkları gibi küçük ihmaller, dakikalar içinde büyük felaketlere yol açabiliyor.

Toplumun rolü ve sorumluluğu

OGM açıklamasında dikkat çeken en önemli vurgu şu oldu:
“Yangınları söndürmek için her türlü ekipmanımız VAR. Ancak 86 milyon vatandaşımızın her birinin davranışlarını kontrol etme gücümüz YOK.
Bu çağrı, devletin teknik kapasitesinin tek başına yeterli olmayacağını, halkın bilinçli davranması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

Birlik çağrısı: Ormanları korumak millet meselesi

OGM, vatandaşlara şu mesajla seslendi:
“Sebep belli, önlemenin yolu belli. Lütfen, orman yangınlarını önlemek için milletçe, birlik ve beraberlikle hareket edelim.”
Bu çağrı, sadece bir uyarı değil; aynı zamanda tüm toplumun çevreye karşı daha duyarlı olması için yapılan bir seferberlik çağrısıdır.
Hatay- Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
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