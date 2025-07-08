https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/hatay-samandagda-yangin-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1097679122.html

Hatay Samandağ'da yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Hatay Samandağ'da yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çanakoluk Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T00:04+0300

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Hatay'ın Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.Alevlerin tehdit ettiği bölgedeki halk büyük endişe yaşarken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alındı. Bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği ve yangına havadan ve karadan müdahale hazırlıklarının sürdüğü bildirildi. Ekiplerin kısa sürede müdahaleye başlayarak yangını kontrol altına almaya çalışması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/balikesirde-orman-yangini-buyuyen-alevler-ormanlik-alana-ulasti-1097677490.html

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