https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/hatay-samandagda-yangin-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1097679122.html
Hatay Samandağ'da yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Hatay Samandağ'da yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çanakoluk Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T00:04+0300
2025-07-08T00:04+0300
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yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
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Hatay'ın Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.Alevlerin tehdit ettiği bölgedeki halk büyük endişe yaşarken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alındı. Bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği ve yangına havadan ve karadan müdahale hazırlıklarının sürdüğü bildirildi. Ekiplerin kısa sürede müdahaleye başlayarak yangını kontrol altına almaya çalışması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/balikesirde-orman-yangini-buyuyen-alevler-ormanlik-alana-ulasti-1097677490.html
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hatay, türkiye, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, samandağ
hatay, türkiye, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, samandağ
Hatay Samandağ'da yangın: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çanakoluk Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesi Çanakoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Alevlerin tehdit ettiği bölgedeki halk büyük endişe yaşarken, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alındı. Bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği ve yangına havadan ve karadan müdahale hazırlıklarının sürdüğü bildirildi.
Ekiplerin kısa sürede müdahaleye başlayarak yangını kontrol altına almaya çalışması bekleniyor.