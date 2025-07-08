https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/100-milyon-euro-panigi-osimhenden-galatasaraya-tamam-telefonu-1097691313.html
100 milyon euro paniği: Osimhen’den Galatasaray’a 'tamam' telefonu
100 milyon euro paniği: Osimhen’den Galatasaray’a 'tamam' telefonu
Sputnik Türkiye
Victor Osimhen, 160 milyon euroluk Al-Hilal teklifine rağmen bonservisini hızlı çözmek için Galatasaray’ı aradı. İşte detaylı gelişmeler… 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T11:55+0300
2025-07-08T11:55+0300
2025-07-08T11:55+0300
osimhen
napoli
galatasaray
al-hilal
spor
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Galatasaray’ın uzun süredir gündeminde olan yıldız golcü Victor Osimhen, 160 milyon euroluk Al-Hilal teklifine rağmen tercihlerini Türkiye’den yana kullandı. Nijeryalı futbolcu, “Galatasaray’da devam etmek istiyorum” diyerek yöneticilere net mesaj gönderdi.Osimhen, geçtiğimiz günlerde yöneticileri arayarak bonservisinin hızla çözülmesini istedi. Nijeryalı yıldız, “Napoli beni Suudi Arabistan’a satmak istiyor, 15 Temmuz’dan sonra 100 milyon euroya çıkacak” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, transferi hızlandıran ana katalizör oldu.Yönetim masadaBaşkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Rams Park’ta bir görüşme yaptı. Daha önce 50 milyon euro ile girişilen transfer, süreç ilerledikçe 60, 65 ve nihayet 75 milyon euroya çıkan bir pazarlık sürecine dönüştü.Ödeme planı detaylarıGalatasaray’ın teklifi 3 yıla yayılan taksitlerle; yıllık 25’er milyon euro olarak düzenlendi. Ayrıca Osimhen ile 1 artı 3 yıllık (son yılı opsiyonlu) sözleşme imzalanması planlanıyor. Nijeryalı futbolcunun yıllık net 16 milyon euroya anlaşması hedefleniyor, sponsor gelirleriyle birlikte bonuslarla bu rakam 26 milyon euroyu bulabilir.Galatasaray ve Osimhen i̇çin ne anlama geliyor?Bu transfer, Galatasaray’ın hem sportif hem marka değeri açısından ciddi bir adım. Osimhen gibi dünya yıldızının Türkiye’de oynaması, hem saha içi başarıları hem de pazarlama açısından büyük getiri sağlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/al-shabab-fatih-terimle-yollarini-ayirdi-takimin-veda-mesaji-gundem-oldu-1097677964.html
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osimhen, napoli, galatasaray, al-hilal
osimhen, napoli, galatasaray, al-hilal
100 milyon euro paniği: Osimhen’den Galatasaray’a 'tamam' telefonu
Victor Osimhen, 160 milyon euroluk Al-Hilal teklifine rağmen bonservisini hızlı çözmek için Galatasaray’ı aradı. İşte detaylı gelişmeler…
Galatasaray’ın uzun süredir gündeminde olan yıldız golcü Victor Osimhen, 160 milyon euroluk Al-Hilal teklifine rağmen tercihlerini Türkiye’den yana kullandı. Nijeryalı futbolcu, “Galatasaray’da devam etmek istiyorum” diyerek yöneticilere net mesaj gönderdi.
Osimhen, geçtiğimiz günlerde yöneticileri arayarak bonservisinin hızla çözülmesini istedi. Nijeryalı yıldız, “Napoli beni Suudi Arabistan’a satmak istiyor, 15 Temmuz’dan sonra 100 milyon euroya çıkacak” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, transferi hızlandıran ana katalizör oldu.
Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Rams Park’ta bir görüşme yaptı. Daha önce 50 milyon euro ile girişilen transfer, süreç ilerledikçe 60, 65 ve nihayet 75 milyon euroya çıkan bir pazarlık sürecine dönüştü.
Galatasaray’ın teklifi 3 yıla yayılan taksitlerle; yıllık 25’er milyon euro olarak düzenlendi. Ayrıca Osimhen ile 1 artı 3 yıllık (son yılı opsiyonlu) sözleşme imzalanması planlanıyor. Nijeryalı futbolcunun yıllık net 16 milyon euroya anlaşması hedefleniyor, sponsor gelirleriyle birlikte bonuslarla bu rakam 26 milyon euroyu bulabilir.
Galatasaray ve Osimhen i̇çin ne anlama geliyor?
Bu transfer, Galatasaray’ın hem sportif hem marka değeri açısından ciddi bir adım. Osimhen gibi dünya yıldızının Türkiye’de oynaması, hem saha içi başarıları hem de pazarlama açısından büyük getiri sağlayacak.