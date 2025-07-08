https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/ermeni-polisinden-karapetyana-ati-sirkete-baskin-1097687316.html

Ermeni polisinden Karapetyan’a ati şirkete baskın

Ermeni polisinden Karapetyan’a ati şirkete baskın

Sputnik Türkiye

Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan’a ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketine polis mensupları tarafından baskın düzenlendiği belirtildi. 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T10:01+0300

2025-07-08T10:01+0300

2025-07-08T10:03+0300

dünya

ermenistan

samvel karapetyan

polis baskını

ermenistan parlamentosu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097687302_0:0:1469:827_1920x0_80_0_0_a108a729ffc25d7535e3d12bbfbe7ea5.jpg

Sputnik Ermenistan’ın bildirdiğine göre, Ermeni polisi iş insanı Samvel Karapetyan’a ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketinin ofisinde arama çalışmaları yapıyor.Haberde, “Kolluk kuvvetleri sabah saat 8'den bu yana ‘Elektrik Dağıtım’ ofisinde de bulunuyor. Çalışanların binaya girmesine izin verilmiyor” ifadesi kullanıldı.Şirketin Sözcüsü Natalya Sarcanyan, ofiste arama yapılacağı yönünde önceden bilgilendirilmediklerini, polisin de hiçbir açıklamada bulunmadığını açıkladı.Ermenistan Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, ‘Elektrik Dağıtım’ ofisinde “yürütülen soruşturma kapsamında acil çalışmaların" yapıldığı savunuldu.Ermenistan’da Karapetyan’a yönelik baskıDaha önce Ermenistan Parlamentosu, iş insanı Samvel Karapetyan’ın sahip olduğu Taşir Holdingi’ne ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketinin kamulaştırılmasına izin veren yasa değişikliklerini kabul etmişti.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunan iş insanı Samvel Karapetyan, 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atılmıştı.Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/zafer-gununde-moskovayi-kana-bulayacakti-9-mayista-yakalandi-1097683548.html

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, samvel karapetyan, polis baskını, ermenistan parlamentosu