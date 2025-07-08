https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/ermeni-polisinden-karapetyana-ati-sirkete-baskin-1097687316.html
Ermeni polisinden Karapetyan’a ati şirkete baskın
Ermeni polisinden Karapetyan’a ati şirkete baskın
Sputnik Türkiye
Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan’a ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketine polis mensupları tarafından baskın düzenlendiği belirtildi. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T10:01+0300
2025-07-08T10:01+0300
2025-07-08T10:03+0300
dünya
ermenistan
samvel karapetyan
polis baskını
ermenistan parlamentosu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097687302_0:0:1469:827_1920x0_80_0_0_a108a729ffc25d7535e3d12bbfbe7ea5.jpg
Sputnik Ermenistan’ın bildirdiğine göre, Ermeni polisi iş insanı Samvel Karapetyan’a ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketinin ofisinde arama çalışmaları yapıyor.Haberde, “Kolluk kuvvetleri sabah saat 8'den bu yana ‘Elektrik Dağıtım’ ofisinde de bulunuyor. Çalışanların binaya girmesine izin verilmiyor” ifadesi kullanıldı.Şirketin Sözcüsü Natalya Sarcanyan, ofiste arama yapılacağı yönünde önceden bilgilendirilmediklerini, polisin de hiçbir açıklamada bulunmadığını açıkladı.Ermenistan Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, ‘Elektrik Dağıtım’ ofisinde “yürütülen soruşturma kapsamında acil çalışmaların" yapıldığı savunuldu.Ermenistan’da Karapetyan’a yönelik baskıDaha önce Ermenistan Parlamentosu, iş insanı Samvel Karapetyan’ın sahip olduğu Taşir Holdingi’ne ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketinin kamulaştırılmasına izin veren yasa değişikliklerini kabul etmişti.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunan iş insanı Samvel Karapetyan, 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atılmıştı.Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/zafer-gununde-moskovayi-kana-bulayacakti-9-mayista-yakalandi-1097683548.html
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097687302_127:0:1432:979_1920x0_80_0_0_3f2e1da3c3464cee1dfc2aac2bd0b80e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ermenistan, samvel karapetyan, polis baskını, ermenistan parlamentosu
ermenistan, samvel karapetyan, polis baskını, ermenistan parlamentosu
Ermeni polisinden Karapetyan’a ati şirkete baskın
10:01 08.07.2025 (güncellendi: 10:03 08.07.2025)
Ermenistan’da iş insanı Samvel Karapetyan’a ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketine polis mensupları tarafından baskın düzenlendiği belirtildi.
Sputnik Ermenistan’ın bildirdiğine göre, Ermeni polisi iş insanı Samvel Karapetyan’a ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketinin ofisinde arama çalışmaları yapıyor.
Haberde, “Kolluk kuvvetleri sabah saat 8'den bu yana ‘Elektrik Dağıtım’ ofisinde de bulunuyor. Çalışanların binaya girmesine izin verilmiyor” ifadesi kullanıldı.
Şirketin Sözcüsü Natalya Sarcanyan, ofiste arama yapılacağı yönünde önceden bilgilendirilmediklerini, polisin de hiçbir açıklamada bulunmadığını açıkladı.
Ermenistan Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, ‘Elektrik Dağıtım’ ofisinde “yürütülen soruşturma kapsamında acil çalışmaların" yapıldığı savunuldu.
Ermenistan’da Karapetyan’a yönelik baskı
Daha önce Ermenistan Parlamentosu, iş insanı Samvel Karapetyan’ın sahip olduğu Taşir Holdingi’ne ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketinin kamulaştırılmasına izin veren yasa değişikliklerini kabul etmişti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunan iş insanı Samvel Karapetyan, 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atılmıştı.
Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.