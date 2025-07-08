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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/japonyadan-trumpin-yuzde-25-vergi-kararina-tepki-talihsiz-1097691404.html
Japonya'dan Trump'ın yüzde 25 vergi kararına tepki: 'Talihsiz'
Japonya'dan Trump'ın yüzde 25 vergi kararına tepki: 'Talihsiz'
Sputnik Türkiye
Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yüzde 25 tarife uygulama kararının 'talihsiz' olduğunu belirtti. İki ülke arasında... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T11:56+0300
2025-07-08T11:56+0300
dünya
japonya
shigeru i̇shiba
gümrük vergisi
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ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam saatlerinde Japonya ve Güney Kore’ye yönelik ticaret baskısını artırarak bu iki ülkeye yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Japonya Başbakanı Shigeru İshiba, Trump'ın yeni gümrük vergisi kararını 'talihsiz' olarak nitelendirdi.İshiba, ABD ile karşılıklı olarak faydalı bir anlaşmaya doğru ikili müzakerelerin devam edeceğini söyledi. İshiba, hükümetin gelecekteki ticaret görüşmelerinde ihracat odaklı Japon ekonomisinde ulusal çıkarları savunmaktan vazgeçmeyeceğini savundu.Trump, Pazartesi günü açıklamasında bazı ülkelerin liderlerine vergilerin 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump açıklamasında, ABD'nin Japonya'dan yapılan ithalatlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını ve ABD mallarına uygulanan gümrük vergilerindeki herhangi bir artışın ABD yönetimi tarafından eşit gümrük vergisi oranıyla karşılanacağını söyledi.Trump, aynı gün Güney Kore için yüzde 25, Güney Afrika için yüzde 30, Sırbistan ve Bangladeş için yüzde 35, Tayland ve Kamboçya için yüzde 36 ve Myanmar ve Laos için yüzde 40 olmak üzere 13 ülke için de yeni gümrük vergisi oranlarını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trump-japonya-ve-guney-koreye-uygulayacagi-vergi-yuzdesini-duyurdu-1097676065.html
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japonya, shigeru i̇shiba, gümrük vergisi
japonya, shigeru i̇shiba, gümrük vergisi

Japonya'dan Trump'ın yüzde 25 vergi kararına tepki: 'Talihsiz'

11:56 08.07.2025
© AP Photo / Eugene HoshikoJaponya Başbakanı Ishiba, Trump'ın yeni gümrük vergisi kararını "gerçekten üzücü" olarak nitelendirdi
Japonya Başbakanı Ishiba, Trump'ın yeni gümrük vergisi kararını gerçekten üzücü olarak nitelendirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yüzde 25 tarife uygulama kararının 'talihsiz' olduğunu belirtti. İki ülke arasında karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma için ikili görüşmelerin devam edeceğini söyleyen İshiba, 'Japonya, gerekli olanı talep edip korurken, kolay taviz vermekten kaçınıyor' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam saatlerinde Japonya ve Güney Kore’ye yönelik ticaret baskısını artırarak bu iki ülkeye yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Japonya Başbakanı Shigeru İshiba, Trump'ın yeni gümrük vergisi kararını 'talihsiz' olarak nitelendirdi.
İshiba, ABD ile karşılıklı olarak faydalı bir anlaşmaya doğru ikili müzakerelerin devam edeceğini söyledi. İshiba, hükümetin gelecekteki ticaret görüşmelerinde ihracat odaklı Japon ekonomisinde ulusal çıkarları savunmaktan vazgeçmeyeceğini savundu.
Trump, Pazartesi günü açıklamasında bazı ülkelerin liderlerine vergilerin 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump açıklamasında, ABD'nin Japonya'dan yapılan ithalatlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını ve ABD mallarına uygulanan gümrük vergilerindeki herhangi bir artışın ABD yönetimi tarafından eşit gümrük vergisi oranıyla karşılanacağını söyledi.
Trump, aynı gün Güney Kore için yüzde 25, Güney Afrika için yüzde 30, Sırbistan ve Bangladeş için yüzde 35, Tayland ve Kamboçya için yüzde 36 ve Myanmar ve Laos için yüzde 40 olmak üzere 13 ülke için de yeni gümrük vergisi oranlarını duyurdu.
Trump'ın gümrük vergileri: Neydi ne oldu? - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
DÜNYA
Trump, Japonya ve Güney Kore'ye uygulayacağı vergi yüzdesini duyurdu
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