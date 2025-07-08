https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/italyan-basinindan-alexis-sanchez-iddiasi-teklif-ve-sozlesme-detayi-ortaya-cikti-1097683038.html

İtalyan basınından Alexis Sanchez iddiası: Teklif ve sözleşme detayı ortaya çıktı

İtalyan basınından Alexis Sanchez iddiası: Teklif ve sözleşme detayı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Udinese'den ayrılmaya hazırlanan Alexis Sanchez için yıllık 4 milyon Euro teklif etti. Tecrübeli yıldıza özel uzatma maddesi... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T08:20+0300

2025-07-08T08:20+0300

2025-07-08T08:20+0300

spor

alexis sanchez

udinese

fenerbahçe

transfer

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, son olarak Jhon Duran’ı kadrosuna katarken, hücum hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre Fenerbahçe, Udinese’de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Alexis Sanchez için devreye girdi. Haberde, Fenerbahçe’nin 35 yaşındaki futbolcuya yıllık 4 milyon Euro değerinde bir teklif yaptığı belirtildi.Ayrıca sözleşmede dikkat çeken bir detay da yer aldı. İddialara göre, Sanchez sezon boyunca:Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerle hücum hattını güçlendirmek istediği ve Alexis transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/hakan-calhanoglundan-heyecanlandiran-paylasim-yan-yana-poz-verdiler-1097681146.html

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alexis sanchez, udinese, fenerbahçe, transfer