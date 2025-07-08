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İtalyan basınından Alexis Sanchez iddiası: Teklif ve sözleşme detayı ortaya çıktı
İtalyan basınından Alexis Sanchez iddiası: Teklif ve sözleşme detayı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Udinese'den ayrılmaya hazırlanan Alexis Sanchez için yıllık 4 milyon Euro teklif etti. Tecrübeli yıldıza özel uzatma maddesi... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T08:20+0300
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, son olarak Jhon Duran’ı kadrosuna katarken, hücum hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre Fenerbahçe, Udinese’de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Alexis Sanchez için devreye girdi. Haberde, Fenerbahçe’nin 35 yaşındaki futbolcuya yıllık 4 milyon Euro değerinde bir teklif yaptığı belirtildi.Ayrıca sözleşmede dikkat çeken bir detay da yer aldı. İddialara göre, Sanchez sezon boyunca:Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerle hücum hattını güçlendirmek istediği ve Alexis transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.
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alexis sanchez, udinese, fenerbahçe, transfer
alexis sanchez, udinese, fenerbahçe, transfer

İtalyan basınından Alexis Sanchez iddiası: Teklif ve sözleşme detayı ortaya çıktı

08:20 08.07.2025
© AP Photo / Juan KaritaAlexis Sanchez
Alexis Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Juan Karita
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İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Udinese'den ayrılmaya hazırlanan Alexis Sanchez için yıllık 4 milyon Euro teklif etti. Tecrübeli yıldıza özel uzatma maddesi de dikkat çekti.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, son olarak Jhon Duran’ı kadrosuna katarken, hücum hattına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre Fenerbahçe, Udinese’de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Alexis Sanchez için devreye girdi. Haberde, Fenerbahçe’nin 35 yaşındaki futbolcuya yıllık 4 milyon Euro değerinde bir teklif yaptığı belirtildi.
Ayrıca sözleşmede dikkat çeken bir detay da yer aldı. İddialara göre, Sanchez sezon boyunca:
Maçların en az yüzde 70’inde sahada yer alırsa veya
15 gole doğrudan ya da dolaylı katkı sağlarsa,
sözleşmesi otomatik olarak bir sezon daha uzayacak.
Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerle hücum hattını güçlendirmek istediği ve Alexis transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
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