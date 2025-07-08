https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/hakan-calhanoglundan-heyecanlandiran-paylasim-yan-yana-poz-verdiler-1097681146.html
Hakan Çalhanoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım: Yan yana poz verdiler
Hakan Çalhanoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım: Yan yana poz verdiler
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın transfer listesindeki Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer'in Bodrum tatilinden yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
2025-07-08T07:02+0300
2025-07-08T07:02+0300
2025-07-08T07:02+0300
spor
hakan çalhanoğlu
yann sommer
galatasaray
inter
süper lig
victor james osimhen
osimhen
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Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, golcü transferinde Victor Osimhen ile sona yaklaşırken orta saha ve kaleye de takviye yapmak istiyor.Orta saha için Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile görüşmeler sürerken, kaleci rotasında da Inter’in İsviçreli eldiveni Yann Sommer bulunuyor.19 Temmuz’da başlayacak yurt dışı kampına kadar transferleri tamamlamak isteyen Galatasaray’da taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından Yann Sommer ile Bodrum’da birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma “FuXXLLL” ifadesi ve gülücük emojisi ekleyen milli yıldız, Sommer’i de etiketledi.Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Galatasaray taraftarları, iki oyuncunun birlikte görüntülenmesini olası transferlerin habercisi olarak yorumladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/buchi-laba-duyurdu-galatasaray-osimhenle-anlasti-1097677063.html
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galatasaray transfer, hakan çalhanoğlu galatasaray, yann sommer transfer, galatasaray haberleri, sommer hakan tatil, galatasaray orta saha, galatasaray kaleci, victor osimhen galatasaray
galatasaray transfer, hakan çalhanoğlu galatasaray, yann sommer transfer, galatasaray haberleri, sommer hakan tatil, galatasaray orta saha, galatasaray kaleci, victor osimhen galatasaray
Hakan Çalhanoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım: Yan yana poz verdiler
Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Orta saha ve kaleci arayışında olan sarı-kırmızılılarda, Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer'in birlikte verdiği tatil pozu sosyal medyada gündem oldu.
Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, golcü transferinde Victor Osimhen ile sona yaklaşırken orta saha ve kaleye de takviye yapmak istiyor.
Orta saha için Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile görüşmeler sürerken, kaleci rotasında da Inter’in İsviçreli eldiveni Yann Sommer bulunuyor.
19 Temmuz’da başlayacak yurt dışı kampına kadar transferleri tamamlamak isteyen Galatasaray’da taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından Yann Sommer ile Bodrum’da birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma “FuXXLLL” ifadesi ve gülücük emojisi ekleyen milli yıldız, Sommer’i de etiketledi.
Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Galatasaray taraftarları, iki oyuncunun birlikte görüntülenmesini olası transferlerin habercisi olarak yorumladı.