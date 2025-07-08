https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/hakan-calhanoglundan-heyecanlandiran-paylasim-yan-yana-poz-verdiler-1097681146.html

Hakan Çalhanoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım: Yan yana poz verdiler

Hakan Çalhanoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım: Yan yana poz verdiler

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın transfer listesindeki Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer'in Bodrum tatilinden yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

2025-07-08T07:02+0300

2025-07-08T07:02+0300

2025-07-08T07:02+0300

spor

hakan çalhanoğlu

yann sommer

galatasaray

inter

süper lig

victor james osimhen

osimhen

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Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, golcü transferinde Victor Osimhen ile sona yaklaşırken orta saha ve kaleye de takviye yapmak istiyor.Orta saha için Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile görüşmeler sürerken, kaleci rotasında da Inter’in İsviçreli eldiveni Yann Sommer bulunuyor.19 Temmuz’da başlayacak yurt dışı kampına kadar transferleri tamamlamak isteyen Galatasaray’da taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından Yann Sommer ile Bodrum’da birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma “FuXXLLL” ifadesi ve gülücük emojisi ekleyen milli yıldız, Sommer’i de etiketledi.Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Galatasaray taraftarları, iki oyuncunun birlikte görüntülenmesini olası transferlerin habercisi olarak yorumladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/buchi-laba-duyurdu-galatasaray-osimhenle-anlasti-1097677063.html

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