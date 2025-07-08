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Hakan Çalhanoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım: Yan yana poz verdiler
Hakan Çalhanoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım: Yan yana poz verdiler
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın transfer listesindeki Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer'in Bodrum tatilinden yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
2025-07-08T07:02+0300
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hakan çalhanoğlu
yann sommer
galatasaray
inter
süper lig
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Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, golcü transferinde Victor Osimhen ile sona yaklaşırken orta saha ve kaleye de takviye yapmak istiyor.Orta saha için Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile görüşmeler sürerken, kaleci rotasında da Inter’in İsviçreli eldiveni Yann Sommer bulunuyor.19 Temmuz’da başlayacak yurt dışı kampına kadar transferleri tamamlamak isteyen Galatasaray’da taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından Yann Sommer ile Bodrum’da birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma “FuXXLLL” ifadesi ve gülücük emojisi ekleyen milli yıldız, Sommer’i de etiketledi.Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Galatasaray taraftarları, iki oyuncunun birlikte görüntülenmesini olası transferlerin habercisi olarak yorumladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/buchi-laba-duyurdu-galatasaray-osimhenle-anlasti-1097677063.html
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galatasaray transfer, hakan çalhanoğlu galatasaray, yann sommer transfer, galatasaray haberleri, sommer hakan tatil, galatasaray orta saha, galatasaray kaleci, victor osimhen galatasaray
galatasaray transfer, hakan çalhanoğlu galatasaray, yann sommer transfer, galatasaray haberleri, sommer hakan tatil, galatasaray orta saha, galatasaray kaleci, victor osimhen galatasaray

Hakan Çalhanoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım: Yan yana poz verdiler

07:02 08.07.2025
© AP Photo / Luca BrunoHakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Luca Bruno
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Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Orta saha ve kaleci arayışında olan sarı-kırmızılılarda, Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer'in birlikte verdiği tatil pozu sosyal medyada gündem oldu.
Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, golcü transferinde Victor Osimhen ile sona yaklaşırken orta saha ve kaleye de takviye yapmak istiyor.
Orta saha için Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile görüşmeler sürerken, kaleci rotasında da Inter’in İsviçreli eldiveni Yann Sommer bulunuyor.
© AP PhotoYann Sommer
Yann Sommer - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
Yann Sommer
© AP Photo
19 Temmuz’da başlayacak yurt dışı kampına kadar transferleri tamamlamak isteyen Galatasaray’da taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından Yann Sommer ile Bodrum’da birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma “FuXXLLL” ifadesi ve gülücük emojisi ekleyen milli yıldız, Sommer’i de etiketledi.
© Fotoğraf : Hakan Çalhanoğlu sosyal medyaYann Sommer, Hakan Çalhanoğlu
Yann Sommer, Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
Yann Sommer, Hakan Çalhanoğlu
© Fotoğraf : Hakan Çalhanoğlu sosyal medya
Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Galatasaray taraftarları, iki oyuncunun birlikte görüntülenmesini olası transferlerin habercisi olarak yorumladı.
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
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