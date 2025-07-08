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İstanbul’da rekor sıcaklık geliyor: Asfalt 50 dereceyi görebilir
İstanbul’da rekor sıcaklık geliyor: Asfalt 50 dereceyi görebilir
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığının 38 dereceye çıkacağını, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi bulabileceğini duyurdu. AKOM... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
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meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
asfalt
sıcak hava
akom
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul için kritik bir uyarı yaptı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle İstanbul’da hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşacağı, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi görebileceği öngörülüyor.Hava Forum isimli sosyal medya hesabı da İstanbul’da sıcaklığın rekor düzeye ulaşabileceğini belirtti. Paylaşımda, “9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da hava sıcaklığı 38 derece, asfalt sıcaklığı ise 50 derece olabilir” ifadeleri dikkat çekti. Bu gelişme özellikle dışarıda çalışmak zorunda olanlar için endişe yarattı.AKOM’dan İstanbullulara uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da sıcak hava dalgasına karşı önemli bir açıklama yaptı. Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:“9 Temmuz Çarşamba günü güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/meteoroloji-uyardi-sicak-hava-dalgasi-etkili-olmaya-basladi-gunes-carpmasina-dikkat-1097680823.html
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istanbul sıcak hava uyarısı, sıcak hava dalgası 2025, 9 temmuz sıcaklık, asfalt sıcaklığı 50 derece, akom uyarısı istanbul, meteoroloji 9 temmuz, istanbul hava durumu, asfaltta 50 derece, mevsim normalleri üzerinde sıcaklık, sıcaklık 38 derece, sıcak hava tavsiyeleri, sıcaklarda korunma, sıcak hava istanbul, akom sıcak hava uyarısı, sıcak çarşamba istanbul, sıcak hava gazetesi haberi, istanbul sıcak hava haber, aksam ılık hava, sıcak hava önerileri, kronik hastalı olanlar sıcak hava, güneşin dik geldiği saatler uyarı
istanbul sıcak hava uyarısı, sıcak hava dalgası 2025, 9 temmuz sıcaklık, asfalt sıcaklığı 50 derece, akom uyarısı istanbul, meteoroloji 9 temmuz, istanbul hava durumu, asfaltta 50 derece, mevsim normalleri üzerinde sıcaklık, sıcaklık 38 derece, sıcak hava tavsiyeleri, sıcaklarda korunma, sıcak hava istanbul, akom sıcak hava uyarısı, sıcak çarşamba istanbul, sıcak hava gazetesi haberi, istanbul sıcak hava haber, aksam ılık hava, sıcak hava önerileri, kronik hastalı olanlar sıcak hava, güneşin dik geldiği saatler uyarı

İstanbul’da rekor sıcaklık geliyor: Asfalt 50 dereceyi görebilir

12:43 08.07.2025 (güncellendi: 12:51 08.07.2025)
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİstanbul'da rekor sıcaklık
İstanbul'da rekor sıcaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Meteoroloji, 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığının 38 dereceye çıkacağını, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi bulabileceğini duyurdu. AKOM başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanları 11:00-16:00 saatlerinde güneşe çıkmamaları yönünde uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul için kritik bir uyarı yaptı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle İstanbul’da hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşacağı, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi görebileceği öngörülüyor.
Hava Forum isimli sosyal medya hesabı da İstanbul’da sıcaklığın rekor düzeye ulaşabileceğini belirtti. Paylaşımda, “9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da hava sıcaklığı 38 derece, asfalt sıcaklığı ise 50 derece olabilir” ifadeleri dikkat çekti. Bu gelişme özellikle dışarıda çalışmak zorunda olanlar için endişe yarattı.

AKOM’dan İstanbullulara uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da sıcak hava dalgasına karşı önemli bir açıklama yaptı. Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:
9 Temmuz Çarşamba günü güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir.
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
YAŞAM
Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı, güneş çarpmasına dikkat
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