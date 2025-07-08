https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/istanbulda-rekor-sicaklik-geliyor-asfalt-50-dereceyi-gorebilir-1097694333.html
İstanbul’da rekor sıcaklık geliyor: Asfalt 50 dereceyi görebilir
İstanbul’da rekor sıcaklık geliyor: Asfalt 50 dereceyi görebilir
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığının 38 dereceye çıkacağını, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi bulabileceğini duyurdu. AKOM... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T12:43+0300
2025-07-08T12:43+0300
2025-07-08T12:51+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
asfalt
sıcak hava
akom
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul için kritik bir uyarı yaptı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle İstanbul’da hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşacağı, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi görebileceği öngörülüyor.Hava Forum isimli sosyal medya hesabı da İstanbul’da sıcaklığın rekor düzeye ulaşabileceğini belirtti. Paylaşımda, “9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da hava sıcaklığı 38 derece, asfalt sıcaklığı ise 50 derece olabilir” ifadeleri dikkat çekti. Bu gelişme özellikle dışarıda çalışmak zorunda olanlar için endişe yarattı.AKOM’dan İstanbullulara uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da sıcak hava dalgasına karşı önemli bir açıklama yaptı. Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:“9 Temmuz Çarşamba günü güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/meteoroloji-uyardi-sicak-hava-dalgasi-etkili-olmaya-basladi-gunes-carpmasina-dikkat-1097680823.html
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İstanbul’da rekor sıcaklık geliyor: Asfalt 50 dereceyi görebilir
12:43 08.07.2025 (güncellendi: 12:51 08.07.2025)
Meteoroloji, 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığının 38 dereceye çıkacağını, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi bulabileceğini duyurdu. AKOM başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanları 11:00-16:00 saatlerinde güneşe çıkmamaları yönünde uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul için kritik bir uyarı yaptı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle İstanbul’da hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşacağı, asfalt sıcaklığının ise 50 dereceyi görebileceği öngörülüyor.
Hava Forum isimli sosyal medya hesabı da İstanbul’da sıcaklığın rekor düzeye ulaşabileceğini belirtti. Paylaşımda, “9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da hava sıcaklığı 38 derece, asfalt sıcaklığı ise 50 derece olabilir” ifadeleri dikkat çekti. Bu gelişme özellikle dışarıda çalışmak zorunda olanlar için endişe yarattı.
AKOM’dan İstanbullulara uyarı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da sıcak hava dalgasına karşı önemli bir açıklama yaptı. Yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:
“9 Temmuz Çarşamba günü güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin, doğrudan güneş altında kalmamaları gerekir.”