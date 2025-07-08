https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/hijyen-kurallarina-aykiri-et-depolayan-isletme-muhurlendi-bozulmak-uzere-olan-cok-sayida-buyukbas-1097714198.html

Hijyen kurallarına aykırı et depolayan işletme mühürlendi: Bozulmak üzere olan çok sayıda büyükbaş hayvan kafası bulundu

Hijyen kurallarına aykırı et depolayan işletme mühürlendi: Bozulmak üzere olan çok sayıda büyükbaş hayvan kafası bulundu

Sputnik Türkiye

Gemlik'te çok sayıda büyükbaş hayvan kafası gelişigüzel bir şekilde tahta kasalarla saklandığı alanda bulundu. Hijyen koşullarına aykırı et saklayan işletmenin... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T19:29+0300

2025-07-08T19:29+0300

2025-07-08T19:31+0300

türki̇ye

bursa

hijyen

et

mühür

restoran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097714276_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_8cb5a0043c3951a47c85561bb464d53b.jpg

Bursa'nın Gemlik ilçesi Bağkur Sanayi Sitesi'ndeki işletmeyle ilgili gelen ihbar sonrası yapılan denetimde bozulmak üzere olan çok sayıda et ele geçirildi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan denetim sonrası mühürlenen işletmenin ne üzerine gıda işinde olduğuna dair başsavcılıktan bir bilgi paylaşılmadı. İşletmenin etleri sakladığı alana dair görselde çok sayıda büyükbaş hayvana ait kafaların hijyen koşullarından yoksun olarak depolandığı görüldü.Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmenin sahipleri hakkında 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, sağlıksız gıda bulundurmak ve satmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/rekabet-kurulu-iki-ilac-firmasina-sorusturma-acti-ortak-hareket-ederek-kamu-zararina-yol-actiklari-1097708620.html

türki̇ye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, hijyen, et, mühür, restoran