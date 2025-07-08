https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/hijyen-kurallarina-aykiri-et-depolayan-isletme-muhurlendi-bozulmak-uzere-olan-cok-sayida-buyukbas-1097714198.html
Hijyen kurallarına aykırı et depolayan işletme mühürlendi: Bozulmak üzere olan çok sayıda büyükbaş hayvan kafası bulundu
Hijyen kurallarına aykırı et depolayan işletme mühürlendi: Bozulmak üzere olan çok sayıda büyükbaş hayvan kafası bulundu
Sputnik Türkiye
Gemlik'te çok sayıda büyükbaş hayvan kafası gelişigüzel bir şekilde tahta kasalarla saklandığı alanda bulundu. Hijyen koşullarına aykırı et saklayan işletmenin... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
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Bursa'nın Gemlik ilçesi Bağkur Sanayi Sitesi'ndeki işletmeyle ilgili gelen ihbar sonrası yapılan denetimde bozulmak üzere olan çok sayıda et ele geçirildi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan denetim sonrası mühürlenen işletmenin ne üzerine gıda işinde olduğuna dair başsavcılıktan bir bilgi paylaşılmadı. İşletmenin etleri sakladığı alana dair görselde çok sayıda büyükbaş hayvana ait kafaların hijyen koşullarından yoksun olarak depolandığı görüldü.Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmenin sahipleri hakkında 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, sağlıksız gıda bulundurmak ve satmak' suçundan soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/rekabet-kurulu-iki-ilac-firmasina-sorusturma-acti-ortak-hareket-ederek-kamu-zararina-yol-actiklari-1097708620.html
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bursa, hijyen, et, mühür, restoran
bursa, hijyen, et, mühür, restoran
Hijyen kurallarına aykırı et depolayan işletme mühürlendi: Bozulmak üzere olan çok sayıda büyükbaş hayvan kafası bulundu
19:29 08.07.2025 (güncellendi: 19:31 08.07.2025)
Gemlik'te çok sayıda büyükbaş hayvan kafası gelişigüzel bir şekilde tahta kasalarla saklandığı alanda bulundu. Hijyen koşullarına aykırı et saklayan işletmenin mühürlendiği belirtildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Bağkur Sanayi Sitesi'ndeki işletmeyle ilgili gelen ihbar sonrası yapılan denetimde bozulmak üzere olan çok sayıda et ele geçirildi.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan denetim sonrası mühürlenen işletmenin ne üzerine gıda işinde olduğuna dair başsavcılıktan bir bilgi paylaşılmadı. İşletmenin etleri sakladığı alana dair görselde çok sayıda büyükbaş hayvana ait kafaların hijyen koşullarından yoksun olarak depolandığı görüldü.
Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmenin sahipleri hakkında 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, sağlıksız gıda bulundurmak ve satmak' suçundan soruşturma başlatıldı.