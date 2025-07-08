https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/fransada-yangin-panigi-marsilya-havalimani-kapatildi-1097712626.html
Fransa'da yangın paniği: Marsilya Havalimanı kapatıldı
Fransa'da yangın paniği: Marsilya Havalimanı kapatıldı
Sputnik Türkiye
Fransa’nın güneyinde şiddetli rüzgarların körüklediği orman yangını nedeniyle Marsilya Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Yangın, Marsilya'nın... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T17:42+0300
2025-07-08T17:42+0300
2025-07-08T17:42+0300
dünya
fransa
marsilya
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097712416_0:151:1440:961_1920x0_80_0_0_7e88919525d78004005f6057975bb350.jpg
Fransa’da orman yangını nedeniyle Marsilya Provence Havalimanı’nın geçici olarak kapatıldığı açıklandı.Fransız yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Marsilya'nın kuzeyinde bulunan Les Pennes-Mirabeau kasabası yakınlarında çıkan yangının saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle hızla yayıldığı ve yaklaşık 30 hektarlık bir alanı etkisi altına aldığı ifade edildi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bölgede iki konut sitesinin tedbir amaçlı tahliye edildiği, çok sayıda itfaiye aracı ve helikopterle yangına müdahale edildiği belirtildi.Marsilya Belediyesi ve bölge valiliği tarafından yapılan ortak uyarılarda, halka evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları, panjurları indirmeleri ve acil yardım ekiplerinin geçişini engellememeleri çağrısında bulunuldu. Yangının dumanının Marsilya kent merkezinden de hissedildiği, bazı bölgelerin yoğun duman altında kaldığı bildirildi.Marsilya Provence Havalimanı sözcüsü, yangının etkisiyle saat 12.00 itibarıyla uçuşların durdurulduğunu ve bazı seferlerin Nice, Nimes gibi bölgedeki diğer havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Havalimanının ne zaman yeniden hizmete açılacağına dair net bir bilgi bulunmadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/orman-genel-mudurlugunden-kritik-uyari-ve-seferberlik-cagrisi-turkiyenin-yanginla-mucadele-1097700368.html
fransa
marsilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097712416_80:0:1361:961_1920x0_80_0_0_4c1f697b900726b4a7807061d33bcf5c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, marsilya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
fransa, marsilya, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
Fransa'da yangın paniği: Marsilya Havalimanı kapatıldı
Fransa’nın güneyinde şiddetli rüzgarların körüklediği orman yangını nedeniyle Marsilya Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Yangın, Marsilya'nın kuzeyindeki Les Pennes-Mirabeau kasabasında 30 hektarlık alanda etkili olurken, iki konut sitesi tahliye edildi. Yetkililer, halka evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.
Fransa’da orman yangını nedeniyle Marsilya Provence Havalimanı’nın geçici olarak kapatıldığı açıklandı.
Fransız yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Marsilya'nın kuzeyinde bulunan Les Pennes-Mirabeau kasabası yakınlarında çıkan yangının saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle hızla yayıldığı ve yaklaşık 30 hektarlık bir alanı etkisi altına aldığı ifade edildi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bölgede iki konut sitesinin tedbir amaçlı tahliye edildiği, çok sayıda itfaiye aracı ve helikopterle yangına müdahale edildiği belirtildi.
Marsilya Belediyesi ve bölge valiliği tarafından yapılan ortak uyarılarda, halka evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları, panjurları indirmeleri ve acil yardım ekiplerinin geçişini engellememeleri çağrısında bulunuldu. Yangının dumanının Marsilya kent merkezinden de hissedildiği, bazı bölgelerin yoğun duman altında kaldığı bildirildi.
Marsilya Provence Havalimanı sözcüsü, yangının etkisiyle saat 12.00 itibarıyla uçuşların durdurulduğunu ve bazı seferlerin Nice, Nimes gibi bölgedeki diğer havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Havalimanının ne zaman yeniden hizmete açılacağına dair net bir bilgi bulunmadığı belirtildi.