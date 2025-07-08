https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/fransada-yangin-panigi-marsilya-havalimani-kapatildi-1097712626.html

Fransa'da yangın paniği: Marsilya Havalimanı kapatıldı

Fransa'da yangın paniği: Marsilya Havalimanı kapatıldı

Sputnik Türkiye

Fransa’nın güneyinde şiddetli rüzgarların körüklediği orman yangını nedeniyle Marsilya Provence Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Yangın, Marsilya'nın... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T17:42+0300

2025-07-08T17:42+0300

2025-07-08T17:42+0300

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Fransa’da orman yangını nedeniyle Marsilya Provence Havalimanı’nın geçici olarak kapatıldığı açıklandı.Fransız yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Marsilya'nın kuzeyinde bulunan Les Pennes-Mirabeau kasabası yakınlarında çıkan yangının saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle hızla yayıldığı ve yaklaşık 30 hektarlık bir alanı etkisi altına aldığı ifade edildi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bölgede iki konut sitesinin tedbir amaçlı tahliye edildiği, çok sayıda itfaiye aracı ve helikopterle yangına müdahale edildiği belirtildi.Marsilya Belediyesi ve bölge valiliği tarafından yapılan ortak uyarılarda, halka evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları, panjurları indirmeleri ve acil yardım ekiplerinin geçişini engellememeleri çağrısında bulunuldu. Yangının dumanının Marsilya kent merkezinden de hissedildiği, bazı bölgelerin yoğun duman altında kaldığı bildirildi.Marsilya Provence Havalimanı sözcüsü, yangının etkisiyle saat 12.00 itibarıyla uçuşların durdurulduğunu ve bazı seferlerin Nice, Nimes gibi bölgedeki diğer havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı. Havalimanının ne zaman yeniden hizmete açılacağına dair net bir bilgi bulunmadığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/orman-genel-mudurlugunden-kritik-uyari-ve-seferberlik-cagrisi-turkiyenin-yanginla-mucadele-1097700368.html

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