https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/balikesirde-orman-yangini-buyuyen-alevler-ormanlik-alana-ulasti-1097677490.html
Balıkesir'de orman yangını: Büyüyen alevler ormanlık alana ulaştı
Balıkesir'de orman yangını: Büyüyen alevler ormanlık alana ulaştı
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve orman müdürlüğü, yangını... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T21:15+0300
2025-07-07T21:15+0300
2025-07-07T21:15+0300
türki̇ye
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yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
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balıkesir
balıkesir büyükşehir belediyesi
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Balıkesir Dursunbey’de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı.Kurtlar Mahallesi’nde başlayan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter ve 3 uçak, karadan ise 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve yaklaşık 100 personel müdahale ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/13-tutuklu-binlerce-hektar-kul-orman-yanginlarinin-nedeni-ne-30-30-30-kuralini-bilmek-neden-hayati-1097664677.html
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Balıkesir'de orman yangını: Büyüyen alevler ormanlık alana ulaştı
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve orman müdürlüğü, yangını havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.
Balıkesir Dursunbey’de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı.
Kurtlar Mahallesi’nde başlayan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Yangına havadan 1 helikopter ve 3 uçak, karadan ise 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve yaklaşık 100 personel müdahale ediyor.