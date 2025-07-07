https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/balikesirde-orman-yangini-buyuyen-alevler-ormanlik-alana-ulasti-1097677490.html

Balıkesir'de orman yangını: Büyüyen alevler ormanlık alana ulaştı

Balıkesir'de orman yangını: Büyüyen alevler ormanlık alana ulaştı

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve orman müdürlüğü, yangını... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T21:15+0300

2025-07-07T21:15+0300

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Balıkesir Dursunbey’de tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı.Kurtlar Mahallesi’nde başlayan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter ve 3 uçak, karadan ise 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve yaklaşık 100 personel müdahale ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/13-tutuklu-binlerce-hektar-kul-orman-yanginlarinin-nedeni-ne-30-30-30-kuralini-bilmek-neden-hayati-1097664677.html

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