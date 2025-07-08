https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/fidandan-pakistana-kritik-ziyaret-savunma-enerji-ve-stratejik-isbirliginde-yeni-donem-1097699981.html

Fidan’dan Pakistan’a kritik ziyaret: Savunma, enerji ve stratejik işbirliğinde yeni dönem

Fidan’dan Pakistan’a kritik ziyaret: Savunma, enerji ve stratejik işbirliğinde yeni dönem

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 Temmuz’da Pakistan’a resmi ziyarette bulunacak. Ziyaretin gündeminde stratejik işbirliği, savunma sanayi, enerji ortaklıkları... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T14:02+0300

2025-07-08T14:02+0300

2025-07-08T14:02+0300

dünya

hakan fidan

yaşar güler

pakistan

filistin

milli savunma bakanı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte 9 Temmuz 2025 tarihinde Pakistan’a resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asim Munir ile kritik görüşmeler yapılması planlanıyor.Gündem: Stratejik ve güvenlik odaklı i̇şbirliğiGörüşmelerde, Türkiye ve Pakistan arasındaki siyasi ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, ekonomi, ticaret, savunma sanayi ve askeri ilişkiler başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği gündeme gelecek. Bakan Fidan, Şubat 2025’te yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının ardından yürütülen çalışmaları gözden geçirecek.Savunma ve güvenlik vurgusuFidan, değişen bölgesel güvenlik koşulları altında savunma sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekecek. Terörle mücadele, Filistin sorununun çözümü, Afganistan’daki istikrarsızlık gibi bölgesel güvenlik konularında eşgüdüm çağrısında bulunacak.Ekonomi ve enerji alanlarında atılımİki ülke arasında ticaret hacmi 2024'te 1,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 5 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Türk yatırımları 2 milyar doları aşarken, müteahhitlik projelerinde toplam değer 3,5 milyar doları buldu.Özellikle enerji ve kritik mineraller alanında yeni işbirlikleri için adımlar atılıyor. TPAO ile Pakistan’ın üç milli petrol şirketi arasında imzalanan ortak petrol ve doğalgaz arama anlaşması bu alanda stratejik bir dönüm noktası.Diplomatik derinlikFidan’ın bu ziyareti, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yüksek siyasi düzeyde kurumsallaşmasını sağlayan YDSK mekanizmasını güçlendirecek. 2026 yılında Türkiye’de yapılacak olan sekizinci YDSK toplantısı için hazırlıklar bu ziyaret kapsamında değerlendirilecek.

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