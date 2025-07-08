https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/eski-menemen-belediye-baskani-tahir-sahin-hayatini-kaybetti--1097693431.html

Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti

Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Tahir Şahin'in vefat haberi CHP Menemen İlçe Başkanlığı tarafından... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T12:26+0300

2025-07-08T12:26+0300

2025-07-08T12:26+0300

türki̇ye

tahir şahin

türkiye

menemen

boğulma

ölüm

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Önceki Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin geçirdiği kalp krizi ardından vefat etti. Tahir Şahin neden öldü?1999-2019 yılları arasında Menemen Belediyesi’nde başkanlık görevi yürüten Tahir Şahin, Foça’da denize girdiği esnada kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şahin Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.CHP'den açıklamaCHP Menemen İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/edirne-vali-yardimcisi-erdogan-beypinar-hayatini-kaybetti-1097173755.html

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