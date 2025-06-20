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Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında yaşamını yitirdi. Edirne Valisi... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T01:03+0300
2025-06-20T01:03+0300
2025-06-20T01:03+0300
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan Edirne Valisi Sezer, “Geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıymetli Meslek Büyüğümüz, abimiz, Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine yüce Allah’tan rahmet ailesine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağolsun” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/icisleri-bakanligindan-30-buyuksehir-ilcesine-kaymakam-yerine-vali-atanacagi-iddiasina-yanit-1096373863.html
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türkiye, edirne, edirne valiliği, ölüm, ölüm nedeni, ölüm riski, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, kalp masajı, kalp damar hastalığı
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti
Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında yaşamını yitirdi. Edirne Valisi Yunus Sezer sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan Edirne Valisi Sezer, “Geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıymetli Meslek Büyüğümüz, abimiz, Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine yüce Allah’tan rahmet ailesine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağolsun” ifadelerini kullandı.