https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/edirne-vali-yardimcisi-erdogan-beypinar-hayatini-kaybetti-1097173755.html

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında yaşamını yitirdi. Edirne Valisi... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T01:03+0300

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan Edirne Valisi Sezer, “Geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıymetli Meslek Büyüğümüz, abimiz, Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine yüce Allah’tan rahmet ailesine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağolsun” ifadelerini kullandı.

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