https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/emlakta-gel-gel-oyunu-1-milyonluk-luks-daire-tuzagi--1097690912.html
Emlakta 'gel-gel' oyunu: 1 milyonluk lüks daire tuzağı
Emlakta 'gel-gel' oyunu: 1 milyonluk lüks daire tuzağı
Sputnik Türkiye
Tapusu olmayan konutları ilan sitelerinde düşük fiyata satışa çıkaran ama alıcılara bu bilgiyi vermeyen bazı emlak ofislerinin müşterilerine mağdur ettikleri... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T11:12+0300
2025-07-08T11:12+0300
2025-07-08T11:12+0300
ekonomi̇
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emlak
depozito
emlak fiyatları
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İlan sitelerinde lüks daireleri 1 milyon lira gibi düşük fiyatlarla satışına dair ilanlar veren bazı emlak ofislerinin vatandaşları 'gel-gel' oyunu ile mağdur ettiği ortaya çıktı. Sosyal medyada da çok konuşulan bu yöntemle bazı alıcıların 'kaporalarını' bile geri alamadıkları belirtilirken emlakçılar emlak almak isteyenleri uyardı. 'Oltalama' yöntemiyle ofise gelmeye ikna ediyorlarTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, son dönemde popüler ilan platformlarında 1 milyon TL civarında fiyatlarla satışa sunulan 2+1 veya 3+1 lüks daire ilanları dikkat çekiyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi de bu evlerin peşine düşüyor. Ama bir pazarlama taktiği olan bu ilanlar mağduriyete de sebep oluyor. Telefonda yapılan görüşmede “Evler sorunsuz, krediye uygun, iskan ve kat mülkiyetinde eksik yok. Ev sahibinin paraya ihtiyacı var” denilerek alıcılar ofise davet ediliyor.Emlak sektöründe 'oltalama' tabir edilen bu ilanlarla emlak ofisine gelen vatandaş, ancak o zaman çoğunun iskansız, tapusuz olduğu ya da proje aşamasında olduğunu öğreniyor. Vatandaşa “Biz de şimdi öğrendik, iskansızmış. Ev sahibi bizi de yanılttı” diyen emlak danışmanları, bu kez de ellerindeki daireleri pazarlamaya çalışıyor.Sosyal medyada gündem olduŞikayet platformlarında ve tüketici bloglarında benzer pek çok mağduriyet örneği yer alıyor. Bursa’dan İstanbul’a gelerek uygun fiyatlı bir ev için görüşmeye giden bir vatandaş, konutun vadedilen niteliklere sahip olmadığını anlayınca eli boş döndüğünü ifade ediyor.Bazı alıcılar ise kapora ödemesi yaptıktan sonra evin büyük eksiklerini görüp almaktan vazgeçiyor. Ama kaporasını geri alamıyor. Araştırmalara göre, bir emlak ofisine gelen müşterinin satın alma ihtimali yüzde 55’e kadar çıkıyor. Bu oran, telefonda yapılan görüşmelerde yüzde 20 seviyelerinde kalıyor. Bu nedenle birçok emlak ofisi, müşteriyle yüz yüze görüşme gerçekleştirmek için dikkat çekici ilanlarla vatandaşları ofise yönlendirmeyi tercih ediyor.Emlakçılar uyardı: Fiyat düşükse dikkatSektörde büyük bir rekabet olduğunu ve dikkat çeken ilanlarla bazı emlak şirketlerinin müşteriyi yanılttığını belirten bir emlakçı, “Bir ilan piyasa ortalamasının altındaysa dikkatli olunmalı. İskan, kat mülkiyeti ve tapu belgesi istenmeli. Görmeden ofise gidilmemeli, kapora verilmemeli” diyerek uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/toki-kiralik-konut-dereye-giriyor-istanbulda-kiralar-dusecek-mi--1097378550.html
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kiralık ev, satılık ev, emlak, depozito, emlak fiyatları
kiralık ev, satılık ev, emlak, depozito, emlak fiyatları
Emlakta 'gel-gel' oyunu: 1 milyonluk lüks daire tuzağı
Tapusu olmayan konutları ilan sitelerinde düşük fiyata satışa çıkaran ama alıcılara bu bilgiyi vermeyen bazı emlak ofislerinin müşterilerine mağdur ettikleri ortaya çıktı.
İlan sitelerinde lüks daireleri 1 milyon lira gibi düşük fiyatlarla satışına dair ilanlar veren bazı emlak ofislerinin vatandaşları 'gel-gel' oyunu ile mağdur ettiği ortaya çıktı. Sosyal medyada da çok konuşulan bu yöntemle bazı alıcıların 'kaporalarını' bile geri alamadıkları belirtilirken emlakçılar emlak almak isteyenleri uyardı.
'Oltalama' yöntemiyle ofise gelmeye ikna ediyorlar
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, son dönemde popüler ilan platformlarında 1 milyon TL civarında fiyatlarla satışa sunulan 2+1 veya 3+1 lüks daire ilanları dikkat çekiyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi de bu evlerin peşine düşüyor. Ama bir pazarlama taktiği olan bu ilanlar mağduriyete de sebep oluyor. Telefonda yapılan görüşmede “Evler sorunsuz, krediye uygun, iskan ve kat mülkiyetinde eksik yok. Ev sahibinin paraya ihtiyacı var” denilerek alıcılar ofise davet ediliyor.
Emlak sektöründe 'oltalama' tabir edilen bu ilanlarla emlak ofisine gelen vatandaş, ancak o zaman çoğunun iskansız, tapusuz olduğu ya da proje aşamasında olduğunu öğreniyor. Vatandaşa “Biz de şimdi öğrendik, iskansızmış. Ev sahibi bizi de yanılttı” diyen emlak danışmanları, bu kez de ellerindeki daireleri pazarlamaya çalışıyor.
Sosyal medyada gündem oldu
Şikayet platformlarında ve tüketici bloglarında benzer pek çok mağduriyet örneği yer alıyor. Bursa’dan İstanbul’a gelerek uygun fiyatlı bir ev için görüşmeye giden bir vatandaş, konutun vadedilen niteliklere sahip olmadığını anlayınca eli boş döndüğünü ifade ediyor.
Bazı alıcılar ise kapora ödemesi yaptıktan sonra evin büyük eksiklerini görüp almaktan vazgeçiyor. Ama kaporasını geri alamıyor. Araştırmalara göre, bir emlak ofisine gelen müşterinin satın alma ihtimali yüzde 55’e kadar çıkıyor. Bu oran, telefonda yapılan görüşmelerde yüzde 20 seviyelerinde kalıyor. Bu nedenle birçok emlak ofisi, müşteriyle yüz yüze görüşme gerçekleştirmek için dikkat çekici ilanlarla vatandaşları ofise yönlendirmeyi tercih ediyor.
Emlakçılar uyardı: Fiyat düşükse dikkat
Sektörde büyük bir rekabet olduğunu ve dikkat çeken ilanlarla bazı emlak şirketlerinin müşteriyi yanılttığını belirten bir emlakçı, “Bir ilan piyasa ortalamasının altındaysa dikkatli olunmalı. İskan, kat mülkiyeti ve tapu belgesi istenmeli. Görmeden ofise gidilmemeli, kapora verilmemeli” diyerek uyardı.
Ticaret Bakanlığı’nın genelgesine göre, satışı yapılan gayrimenkulün mevcut durumu ilan açıklamasında eksiksiz ve doğru biçimde belirtilmek zorunda. Bakanlık son düzenlemeleriyle sahte ilanların önüne geçmeye çalışsa da, bu “oltalama” ilanlar hâlâ gri bir alan oluşturmaya devam ediyor. Dikkat çekme amaçlı konut ilanları maddi kayıplara sebep olabildiği için vatandaşın dikkatli olması öneriliyor.