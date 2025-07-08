Emlakta 'gel-gel' oyunu: 1 milyonluk lüks daire tuzağı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika Partisi' siyasi paradigmaları değiştirebilir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya aileleri intikam değil adalet istiyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat pahalılığına karşı ‘zam’ talepleri artıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Nelere hayranlık duyarız ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Varis nedir, neden olur?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısıydı
15:10
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
15:28
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BRICS, Türkiye için bir ihtiyaç değil zorunluluktur’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
The Economist yazdı: Ukrayna’da ‘taht oyunları’
17:52
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Gölge CIA: ABD silahları olmadan Ukrayna en fazla altı ay dayanır
18:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
ABD, HTŞ’yi terör örgütü listesinden çıkardı
19:10
76 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Doların egemenliği tehdit altında mı? Trump’tan ek gümrük vergisi hamlesi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
2025'in ilk 6 ayında 136 kadın katledildi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çorlu tren faciasının ardından geçen 7 yılda neler oldu?
12:22
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
13 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/emlakta-gel-gel-oyunu-1-milyonluk-luks-daire-tuzagi--1097690912.html
Emlakta 'gel-gel' oyunu: 1 milyonluk lüks daire tuzağı
Emlakta 'gel-gel' oyunu: 1 milyonluk lüks daire tuzağı
Sputnik Türkiye
Tapusu olmayan konutları ilan sitelerinde düşük fiyata satışa çıkaran ama alıcılara bu bilgiyi vermeyen bazı emlak ofislerinin müşterilerine mağdur ettikleri... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T11:12+0300
2025-07-08T11:12+0300
ekonomi̇
kiralık ev
satılık ev
emlak
depozito
emlak fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091061362_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6d1826c977581930ccd6cd3437b88460.jpg
İlan sitelerinde lüks daireleri 1 milyon lira gibi düşük fiyatlarla satışına dair ilanlar veren bazı emlak ofislerinin vatandaşları 'gel-gel' oyunu ile mağdur ettiği ortaya çıktı. Sosyal medyada da çok konuşulan bu yöntemle bazı alıcıların 'kaporalarını' bile geri alamadıkları belirtilirken emlakçılar emlak almak isteyenleri uyardı. 'Oltalama' yöntemiyle ofise gelmeye ikna ediyorlarTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, son dönemde popüler ilan platformlarında 1 milyon TL civarında fiyatlarla satışa sunulan 2+1 veya 3+1 lüks daire ilanları dikkat çekiyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi de bu evlerin peşine düşüyor. Ama bir pazarlama taktiği olan bu ilanlar mağduriyete de sebep oluyor. Telefonda yapılan görüşmede “Evler sorunsuz, krediye uygun, iskan ve kat mülkiyetinde eksik yok. Ev sahibinin paraya ihtiyacı var” denilerek alıcılar ofise davet ediliyor.Emlak sektöründe 'oltalama' tabir edilen bu ilanlarla emlak ofisine gelen vatandaş, ancak o zaman çoğunun iskansız, tapusuz olduğu ya da proje aşamasında olduğunu öğreniyor. Vatandaşa “Biz de şimdi öğrendik, iskansızmış. Ev sahibi bizi de yanılttı” diyen emlak danışmanları, bu kez de ellerindeki daireleri pazarlamaya çalışıyor.Sosyal medyada gündem olduŞikayet platformlarında ve tüketici bloglarında benzer pek çok mağduriyet örneği yer alıyor. Bursa’dan İstanbul’a gelerek uygun fiyatlı bir ev için görüşmeye giden bir vatandaş, konutun vadedilen niteliklere sahip olmadığını anlayınca eli boş döndüğünü ifade ediyor.Bazı alıcılar ise kapora ödemesi yaptıktan sonra evin büyük eksiklerini görüp almaktan vazgeçiyor. Ama kaporasını geri alamıyor. Araştırmalara göre, bir emlak ofisine gelen müşterinin satın alma ihtimali yüzde 55’e kadar çıkıyor. Bu oran, telefonda yapılan görüşmelerde yüzde 20 seviyelerinde kalıyor. Bu nedenle birçok emlak ofisi, müşteriyle yüz yüze görüşme gerçekleştirmek için dikkat çekici ilanlarla vatandaşları ofise yönlendirmeyi tercih ediyor.Emlakçılar uyardı: Fiyat düşükse dikkatSektörde büyük bir rekabet olduğunu ve dikkat çeken ilanlarla bazı emlak şirketlerinin müşteriyi yanılttığını belirten bir emlakçı, “Bir ilan piyasa ortalamasının altındaysa dikkatli olunmalı. İskan, kat mülkiyeti ve tapu belgesi istenmeli. Görmeden ofise gidilmemeli, kapora verilmemeli” diyerek uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/toki-kiralik-konut-dereye-giriyor-istanbulda-kiralar-dusecek-mi--1097378550.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091061362_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e62d0cb1e7bd74ee98029027e84f59ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kiralık ev, satılık ev, emlak, depozito, emlak fiyatları
kiralık ev, satılık ev, emlak, depozito, emlak fiyatları

Emlakta 'gel-gel' oyunu: 1 milyonluk lüks daire tuzağı

11:12 08.07.2025
© İHAEmlak vergisi
Emlak vergisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© İHA
Abone ol
Tapusu olmayan konutları ilan sitelerinde düşük fiyata satışa çıkaran ama alıcılara bu bilgiyi vermeyen bazı emlak ofislerinin müşterilerine mağdur ettikleri ortaya çıktı.
İlan sitelerinde lüks daireleri 1 milyon lira gibi düşük fiyatlarla satışına dair ilanlar veren bazı emlak ofislerinin vatandaşları 'gel-gel' oyunu ile mağdur ettiği ortaya çıktı. Sosyal medyada da çok konuşulan bu yöntemle bazı alıcıların 'kaporalarını' bile geri alamadıkları belirtilirken emlakçılar emlak almak isteyenleri uyardı.

'Oltalama' yöntemiyle ofise gelmeye ikna ediyorlar

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, son dönemde popüler ilan platformlarında 1 milyon TL civarında fiyatlarla satışa sunulan 2+1 veya 3+1 lüks daire ilanları dikkat çekiyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi de bu evlerin peşine düşüyor. Ama bir pazarlama taktiği olan bu ilanlar mağduriyete de sebep oluyor. Telefonda yapılan görüşmede “Evler sorunsuz, krediye uygun, iskan ve kat mülkiyetinde eksik yok. Ev sahibinin paraya ihtiyacı var” denilerek alıcılar ofise davet ediliyor.
Emlak sektöründe 'oltalama' tabir edilen bu ilanlarla emlak ofisine gelen vatandaş, ancak o zaman çoğunun iskansız, tapusuz olduğu ya da proje aşamasında olduğunu öğreniyor. Vatandaşa “Biz de şimdi öğrendik, iskansızmış. Ev sahibi bizi de yanılttı” diyen emlak danışmanları, bu kez de ellerindeki daireleri pazarlamaya çalışıyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Şikayet platformlarında ve tüketici bloglarında benzer pek çok mağduriyet örneği yer alıyor. Bursa’dan İstanbul’a gelerek uygun fiyatlı bir ev için görüşmeye giden bir vatandaş, konutun vadedilen niteliklere sahip olmadığını anlayınca eli boş döndüğünü ifade ediyor.
Bazı alıcılar ise kapora ödemesi yaptıktan sonra evin büyük eksiklerini görüp almaktan vazgeçiyor. Ama kaporasını geri alamıyor. Araştırmalara göre, bir emlak ofisine gelen müşterinin satın alma ihtimali yüzde 55’e kadar çıkıyor. Bu oran, telefonda yapılan görüşmelerde yüzde 20 seviyelerinde kalıyor. Bu nedenle birçok emlak ofisi, müşteriyle yüz yüze görüşme gerçekleştirmek için dikkat çekici ilanlarla vatandaşları ofise yönlendirmeyi tercih ediyor.

Emlakçılar uyardı: Fiyat düşükse dikkat

Sektörde büyük bir rekabet olduğunu ve dikkat çeken ilanlarla bazı emlak şirketlerinin müşteriyi yanılttığını belirten bir emlakçı, “Bir ilan piyasa ortalamasının altındaysa dikkatli olunmalı. İskan, kat mülkiyeti ve tapu belgesi istenmeli. Görmeden ofise gidilmemeli, kapora verilmemeli” diyerek uyardı.

Ticaret Bakanlığı’nın genelgesine göre, satışı yapılan gayrimenkulün mevcut durumu ilan açıklamasında eksiksiz ve doğru biçimde belirtilmek zorunda. Bakanlık son düzenlemeleriyle sahte ilanların önüne geçmeye çalışsa da, bu “oltalama” ilanlar hâlâ gri bir alan oluşturmaya devam ediyor. Dikkat çekme amaçlı konut ilanları maddi kayıplara sebep olabildiği için vatandaşın dikkatli olması öneriliyor.

Yarısı Bizden Kampanyası destek tutarları ne kadar? 5 soruda merak edilenler - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
YAŞAM
TOKİ kiralık konut devreye giriyor: İstanbul’da kiralar düşecek mi?
27 Haziran , 09:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала