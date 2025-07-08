https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/emekli-ayligini-kestirip-sigortali-calismak-maasi-artirir-mi-sigortasiz-calisan-emeklilileri-1097682493.html

Emekli aylığını kestirip sigortalı çalışmak maaşı artırır mı? Sigortasız çalışan emeklilileri bekleyen riskler?

Emekli aylığını kestirip sigortalı çalışmak maaşı artırır mı? Sigortasız çalışan emeklilileri bekleyen riskler?

Sputnik Türkiye

Emekli olduktan sonra sigortasız çalışan işçileri büyük riskler bekliyor. Sigortalı çalışmak ise iş kazası güvencesi ve tazminat hakkı gibi önemli avantajlar... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T08:11+0300

2025-07-08T08:11+0300

2025-07-08T08:11+0300

yaşam

emekli

sigorta

sgk

emekli maaşı

emeklilik maaşı

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Türkiye’de yaşlılık aylığı alanların sayısı 12,2 milyona ulaştı. Emeklilerin bir kısmı çalışmaya devam ediyor. Kimileri sigortalı olarak, kimileri ise sigortasız çalışıyor.Emekli olan bir kişi, emekli aylığını kestirmeden 4/a (SSK) statüsünde sigortalı çalışabiliyor. Bu durumda işvereni onun adına Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödüyor. Bu prim, çalışanın brüt maaşının yüzde 32’si kadar oluyor. Bunun yüzde 7,5’i işçi, yüzde 24,5’i işveren payıdır.SGDP ödenen sigortalı çalışmanın emekli aylığına hiçbir katkısı yoktur. Yani bu prim, maaşı artırmaz.Emekli aylığını kestirip sigortalı çalışmak maaşı artırır mı?Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre emekli aylığını kestirerek yeniden sigortalı çalışırsanız sizden normal sigorta primi alınır. Çalışma bittikten sonra tekrar emeklilik dilekçesi verdiğinizde, ödenen prim ve çalışma süresine göre emekli aylığınız yeniden hesaplanır ve artar.Ama bu yöntem herkes için avantajlı değildir. Örneğin:📌 Emekli maaşı düşük, çalıştığı işin maaşı yüksek olan biri için avantajlı olabilir.📌 Ancak emekli maaşı ortalama seviyede ve aldığı maaş da düşükse, pek bir kazanç sağlamaz.Emekli aylığı her yıl için, bildirilen kazancın ortalamasının yüzde 2’si kadar artar. Örnek hesaplama:Başka bir örnek:Peki sigortasız çalışmak neden riskli?Bazı emekliler, “Zaten sağlık güvencem var, SGDP bana bir şey kazandırmaz” diye düşündüğü için sigortasız çalışmayı tercih ediyor. Ancak bu çok riskli ve hak kaybına yol açan bir durumdur.Sigortalı çalışmanın emekliye sağladığı iki önemli hak vardır:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/zamli-emekli-maaslari-ne-zaman-yatar-1097681869.html

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emekli, sigorta, sgk, emekli maaşı, emeklilik maaşı