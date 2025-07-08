Dünya Kiliseler Konseyi: Ermenistan’da din adamlarının tutuklanmasından endişeliyiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Amerika Partisi' siyasi paradigmaları değiştirebilir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya aileleri intikam değil adalet istiyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat pahalılığına karşı ‘zam’ talepleri artıyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Nelere hayranlık duyarız ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Varis nedir, neden olur?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısıydı
15:10
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
15:28
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘BRICS, Türkiye için bir ihtiyaç değil zorunluluktur’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
The Economist yazdı: Ukrayna’da ‘taht oyunları’
17:52
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Gölge CIA: ABD silahları olmadan Ukrayna en fazla altı ay dayanır
18:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
ABD, HTŞ’yi terör örgütü listesinden çıkardı
19:10
76 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Doların egemenliği tehdit altında mı? Trump’tan ek gümrük vergisi hamlesi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
2025'in ilk 6 ayında 136 kadın katledildi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çorlu tren faciasının ardından geçen 7 yılda neler oldu?
12:22
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'li belediyelere operasyon
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
‘Kanlı 1923 darbesi’ diyen Çamlı’ya Ortaylı’dan tepki
19:33
7 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/dunya-kiliseler-konseyi-ermenistanda-din-adamlarinin-tutuklanmasindan-endiseliyiz-1097706371.html
Dünya Kiliseler Konseyi: Ermenistan’da din adamlarının tutuklanmasından endişeliyiz
Dünya Kiliseler Konseyi: Ermenistan’da din adamlarının tutuklanmasından endişeliyiz
Sputnik Türkiye
Dünya Kiliseler Konseyi, Ermenistan'da üst düzey din adamlarının tutuklanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, Ermeni Apostolik Kilisesi ile dayanışma... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T15:29+0300
2025-07-08T15:29+0300
dünya
ermenistan
kilise
hükümet
gerilim
samvel karapetyan
nikol paşinyan
facebook
tutuklama
endişe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097704670_0:10:1182:675_1920x0_80_0_0_4daf0a05da5ad35970d4b430eec9af18.png
Dünya Kiliseler Konseyi’nden (WCC) yapılan açıklamada, Genel Sekreter Jerry Pillay’in ülkedeki yetkilileri din adamlarının ve kurumların onur ve haysiyetinin korunmasını sağlamaya çağırdığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca dini yapılara karşı düşmanlık ve nefreti tahrik olarak yorumlanabilecek ifade ve eylemlerden kaçınılması gerektiği ifade edildi.Ermenistan'da hükümet ile kilise arasında artan gerilimErmenistan Hükümeti ile Kilise arasındaki ilişkiler, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Mayıs sonlarında Facebook hesabından Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik hakaretvari paylaşımlar yapmasının ardından gerilmişti. Kilisenin yanında yer alan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan tutuklanmış, olay dünyada diaspora temsilcileri tarafından geniş çaplı bir öfkeye neden olmuştu.Karapetyan’ın tutuklanmasının ardından aralarında Paşinyan'ın siyasi muhalifi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 15 kişi daha ‘iktidarı ele geçirme girişimi’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.Son olarak Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Mikael Acapahyan da ‘hükümeti devirme çağrısı’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmş ve ardından tutuklanmştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ermenistanda-iktidari-ele-gecirme-suclamasiyla-15-kisi-tutuklandi-1097362630.html
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097704670_78:0:1078:750_1920x0_80_0_0_373964be64fce4afa2dc829f8ca95e2e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ermenistan, kilise, hükümet, gerilim, samvel karapetyan, nikol paşinyan, facebook, tutuklama, endişe
ermenistan, kilise, hükümet, gerilim, samvel karapetyan, nikol paşinyan, facebook, tutuklama, endişe

Dünya Kiliseler Konseyi: Ermenistan’da din adamlarının tutuklanmasından endişeliyiz

15:29 08.07.2025
© Sputnik / Владимир АстапковичErmeni Apostolik Kilisesi
Ermeni Apostolik Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Владимир Астапкович
Abone ol
Dünya Kiliseler Konseyi, Ermenistan'da üst düzey din adamlarının tutuklanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, Ermeni Apostolik Kilisesi ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Dünya Kiliseler Konseyi’nden (WCC) yapılan açıklamada, Genel Sekreter Jerry Pillay’in ülkedeki yetkilileri din adamlarının ve kurumların onur ve haysiyetinin korunmasını sağlamaya çağırdığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca dini yapılara karşı düşmanlık ve nefreti tahrik olarak yorumlanabilecek ifade ve eylemlerden kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Ermenistan'da hükümet ile kilise arasında artan gerilim

Ermenistan Hükümeti ile Kilise arasındaki ilişkiler, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Mayıs sonlarında Facebook hesabından Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik hakaretvari paylaşımlar yapmasının ardından gerilmişti. Kilisenin yanında yer alan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan tutuklanmış, olay dünyada diaspora temsilcileri tarafından geniş çaplı bir öfkeye neden olmuştu.
Karapetyan’ın tutuklanmasının ardından aralarında Paşinyan'ın siyasi muhalifi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 15 kişi daha ‘iktidarı ele geçirme girişimi’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Son olarak Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Mikael Acapahyan da ‘hükümeti devirme çağrısı’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmş ve ardından tutuklanmştı.
Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
DÜNYA
Ermenistan'da iktidarı ele geçirme suçlamasıyla 15 kişi tutuklandı
26 Haziran , 14:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала