https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/dunya-kiliseler-konseyi-ermenistanda-din-adamlarinin-tutuklanmasindan-endiseliyiz-1097706371.html
Dünya Kiliseler Konseyi: Ermenistan’da din adamlarının tutuklanmasından endişeliyiz
Dünya Kiliseler Konseyi: Ermenistan’da din adamlarının tutuklanmasından endişeliyiz
Sputnik Türkiye
Dünya Kiliseler Konseyi, Ermenistan'da üst düzey din adamlarının tutuklanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, Ermeni Apostolik Kilisesi ile dayanışma... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T15:29+0300
2025-07-08T15:29+0300
2025-07-08T15:29+0300
dünya
ermenistan
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hükümet
gerilim
samvel karapetyan
nikol paşinyan
facebook
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Dünya Kiliseler Konseyi’nden (WCC) yapılan açıklamada, Genel Sekreter Jerry Pillay’in ülkedeki yetkilileri din adamlarının ve kurumların onur ve haysiyetinin korunmasını sağlamaya çağırdığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca dini yapılara karşı düşmanlık ve nefreti tahrik olarak yorumlanabilecek ifade ve eylemlerden kaçınılması gerektiği ifade edildi.Ermenistan'da hükümet ile kilise arasında artan gerilimErmenistan Hükümeti ile Kilise arasındaki ilişkiler, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Mayıs sonlarında Facebook hesabından Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik hakaretvari paylaşımlar yapmasının ardından gerilmişti. Kilisenin yanında yer alan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan tutuklanmış, olay dünyada diaspora temsilcileri tarafından geniş çaplı bir öfkeye neden olmuştu.Karapetyan’ın tutuklanmasının ardından aralarında Paşinyan'ın siyasi muhalifi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 15 kişi daha ‘iktidarı ele geçirme girişimi’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.Son olarak Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Mikael Acapahyan da ‘hükümeti devirme çağrısı’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmş ve ardından tutuklanmştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ermenistanda-iktidari-ele-gecirme-suclamasiyla-15-kisi-tutuklandi-1097362630.html
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ermenistan, kilise, hükümet, gerilim, samvel karapetyan, nikol paşinyan, facebook, tutuklama, endişe
ermenistan, kilise, hükümet, gerilim, samvel karapetyan, nikol paşinyan, facebook, tutuklama, endişe
Dünya Kiliseler Konseyi: Ermenistan’da din adamlarının tutuklanmasından endişeliyiz
Dünya Kiliseler Konseyi, Ermenistan'da üst düzey din adamlarının tutuklanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, Ermeni Apostolik Kilisesi ile dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Dünya Kiliseler Konseyi’nden (WCC) yapılan açıklamada, Genel Sekreter Jerry Pillay’in ülkedeki yetkilileri din adamlarının ve kurumların onur ve haysiyetinin korunmasını sağlamaya çağırdığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca dini yapılara karşı düşmanlık ve nefreti tahrik olarak yorumlanabilecek ifade ve eylemlerden kaçınılması gerektiği ifade edildi.
Ermenistan'da hükümet ile kilise arasında artan gerilim
Ermenistan Hükümeti ile Kilise arasındaki ilişkiler, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Mayıs sonlarında Facebook hesabından Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik hakaretvari paylaşımlar yapmasının ardından gerilmişti. Kilisenin yanında yer alan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan tutuklanmış, olay dünyada diaspora temsilcileri tarafından geniş çaplı bir öfkeye neden olmuştu.
Karapetyan’ın tutuklanmasının ardından aralarında Paşinyan'ın siyasi muhalifi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 15 kişi daha ‘iktidarı ele geçirme girişimi’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Son olarak Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Mikael Acapahyan da ‘hükümeti devirme çağrısı’ yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmş ve ardından tutuklanmştı.