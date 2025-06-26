https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ermenistanda-iktidari-ele-gecirme-suclamasiyla-15-kisi-tutuklandi-1097362630.html

Ermenistan'da iktidarı ele geçirme suçlamasıyla 15 kişi tutuklandı

Ermenistan'da iktidarı ele geçirme suçlamasıyla 15 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ermenistan Soruşturma Komitesi, ülke genelinde iktidarı ele geçirme teşebbüsü suçlamasıyla 15 kişinin tutuklandığını bildirdi. 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T14:34+0300

2025-06-26T14:34+0300

2025-06-26T14:34+0300

dünya

ermenistan

nikol paşinyan

başpiskopos

muhalif

tutuklama

tutuklama kararı

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Ermenistan Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın siyasi muhalifi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da yer aldığı ‘iktidarı ele geçirme’ girişimine ilişkin açılan ceza davasında 15 kişi tutuklandı.Açıklamada, “Terör ve iktidarı ele geçirme teşebbüsü davası ile ilgili olarak mahkemeye sunulan tüm dilekçeler kabul edildi, 15 sanık tutuklandı” ifadelerine yer verildi.Daha önce Başpiskopos Galstanyan’ın gözaltına alınarak Ulusal Güvenlik Servisi'ne ait bir araçla götürüldüğü bildirilmişti. Galstanyan'ın avukatı Sergey Arutünyan, soruşturma makamının Başpiskopos'a terörizm, kitlesel isyanlar ve iktidarı ele geçirmeye teşebbüs maddelerinden suçlama yöneltildiğini bildirmişti. Arutünyan, başpiskoposun ifade vermeyi reddettiğini ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini kaydetmişti.Başpiskopos ve yanlıları dün gece 2 ay süreyle tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/ermenistanda-sular-durulmuyor-14-muhalif-gozaltina-alindi-1097325188.html

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ermenistan, nikol paşinyan, başpiskopos, muhalif, tutuklama, tutuklama kararı