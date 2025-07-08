https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/disisleri-bakanligindan-fransanin-turkiyedeki-yargi-sureclerine-iliskin-aciklamalarina-tepki--1097679959.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fransa'nın Türkiye'deki yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fransa'nın Türkiye'deki yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarına tepki
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya Türkiye'nin iç hukukuna ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesi, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T01:49+0300
2025-07-08T01:49+0300
2025-07-08T01:49+0300
dışişleri bakanlığı
fransa
ankara
dünya
yargı
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Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki yargı süreçlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkında yazılı bir değerlendirmede bulundu."Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Temmuz'da yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz" ifadesinin kullanıldığı bakanlık açıklamasında Türkiye'nin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde, tüm vatandaşları için adil ve tarafsız yargı süreçlerini güvence altına aldığı belirtildi.Söz konusu adli işlemlerin, Türk Anayasası ve mevzuatı doğrultusunda, bağımsız yargı organları tarafından yürütüldüğü vurgulanan açıklamada Fransa'ya, Türkiye'nin iç hukukuna ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesi, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan kaçınması ve kendi iç meselelerine odaklanması tavsiye edildi.Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trumptan-7-ulkeye-daha-gumruk-vergisi-daha-yuksek-tarifelere-tabi-olabilir-1097679498.html
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dışişleri bakanlığı, fransa, ankara, yargı
dışişleri bakanlığı, fransa, ankara, yargı
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fransa'nın Türkiye'deki yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarına tepki
Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya Türkiye'nin iç hukukuna ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesi, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan kaçınması ve kendi iç meselelerine odaklanmasının tavsiye ederek, tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki yargı süreçlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkında yazılı bir değerlendirmede bulundu.
"Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Temmuz'da yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz" ifadesinin kullanıldığı bakanlık açıklamasında Türkiye'nin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde, tüm vatandaşları için adil ve tarafsız yargı süreçlerini güvence altına aldığı belirtildi.
Söz konusu adli işlemlerin, Türk Anayasası ve mevzuatı doğrultusunda, bağımsız yargı organları tarafından yürütüldüğü vurgulanan açıklamada Fransa'ya, Türkiye'nin iç hukukuna ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesi, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan kaçınması ve kendi iç meselelerine odaklanması tavsiye edildi.
Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:
"Fransa’da ana muhalefet liderinin yargı kararıyla hapis cezasına çarptırılarak seçimlere katılmasının yasaklandığı ve bazı belediye başkanlarına yönelik davaların sürdüğü dikkate alındığında, bahse konu açıklamanın çifte standart içerdiği açıkça görülmektedir." Açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Temmuz'da yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz."