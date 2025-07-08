https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/disisleri-bakanligindan-fransanin-turkiyedeki-yargi-sureclerine-iliskin-aciklamalarina-tepki--1097679959.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fransa'nın Türkiye'deki yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fransa'nın Türkiye'deki yargı süreçlerine ilişkin açıklamalarına tepki

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya Türkiye'nin iç hukukuna ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesi, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T01:49+0300

2025-07-08T01:49+0300

2025-07-08T01:49+0300

dışişleri bakanlığı

fransa

ankara

dünya

yargı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089519437_0:113:1920:1193_1920x0_80_0_0_2157dafa154e4f109355eb755f4c90aa.jpg

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'deki yargı süreçlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkında yazılı bir değerlendirmede bulundu."Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Temmuz'da yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz" ifadesinin kullanıldığı bakanlık açıklamasında Türkiye'nin hukuk devleti ilkesi çerçevesinde, tüm vatandaşları için adil ve tarafsız yargı süreçlerini güvence altına aldığı belirtildi.Söz konusu adli işlemlerin, Türk Anayasası ve mevzuatı doğrultusunda, bağımsız yargı organları tarafından yürütüldüğü vurgulanan açıklamada Fransa'ya, Türkiye'nin iç hukukuna ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesi, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan kaçınması ve kendi iç meselelerine odaklanması tavsiye edildi.Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trumptan-7-ulkeye-daha-gumruk-vergisi-daha-yuksek-tarifelere-tabi-olabilir-1097679498.html

fransa

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, fransa, ankara, yargı