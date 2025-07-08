https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/cunda-adasinda-sira-disi-anlar-denizin-uzerinden-yuruyerek-adadan-adaya-gectiler-boyle-bir-seyi-ilk-1097702174.html

Cunda Adası'nda sıra dışı anlar: Denizin üzerinden yürüyerek adadan adaya geçtiler, 'Böyle bir şeyi ilk kez gördüm'

Cunda Adası'nda sıra dışı anlar: Denizin üzerinden yürüyerek adadan adaya geçtiler, 'Böyle bir şeyi ilk kez gördüm'

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde, katılımcılar Cunda Adası’nın Pateriça Burnu’ndan başlayarak Yalancı Boğaz üzerindeki sığ... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T14:45+0300

2025-07-08T14:45+0300

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, doğa tutkunlarının yoğun ilgisini çeken bir etkinlik gerçekleştirildi. Katılımcılar, Cunda Adası’nın Pateriça Burnu’ndan Yalancı Boğaz olarak bilinen sığ deniz geçidini kullanarak Maden Adasına yürüyerek ulaştı. Bu eşsiz doğa yürüyüşü, Türkiye’de nadir görülen bir etkinlik olarak öne çıktı.Katılımcı deneyimleriYürüyüş lideri Erhan Çiftçi, "Türkiye’de çok seyrek görülen, eşsiz bir deneyim" diyerek etkinliğin özelliklerini vurguladı. Amerika’dan katılan yürüyüşçü Bilge Akpınar, “İlk defa böyle bir yer gördüm, duyduğum hikayeden öte gerçek bir macera yaşadım,” ifadeleriyle heyecanını paylaştı.Güzergah ve deniz molasıEtkinlik boyunca katılımcılar, Maden Adası’ndaki koylarda yüzerek doğayla iç içe zaman geçirdi. Güzergâh tamamlandığında, aynı yoldan Cunda Adası’na geri dönüldü. Bu yürüyüş yalnızca su seviyesi uygun olduğunda yapılıyor, bu da geçidin nadir oluşunu daha da dikkat çekici hale getiriyor.

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