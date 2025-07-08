https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/brezilya-devlet-baskani-lula-da-silva-trumpin-bricse-vergi-uygulanmasi-onerisini-kinadi-1097717949.html

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'ın BRICS'e vergi uygulanması önerisini kınadı

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'ın BRICS'e vergi uygulanması önerisini kınadı

Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS ülkelerine ek gümrük vergisi uygulanması önerisine sert tepki gösterdi. 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T23:26+0300

2025-07-08T23:26+0300

2025-07-08T23:24+0300

dünya

brezilya devlet başkanı

lula da silva

donald trump

abd

brics

gümrük vergisi

abd doları

narendra modi

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Lula da Silva, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS ülkeleri ve onlarla işbirliği yapan ülkelere ek gümrük vergisi uygulanması önerisini kınadığını belirterek, şunları ifade etti:Brezilya lideri, BRICS'in barış, kalkınma ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için çabalayan devletleri bir araya getirdiğini vurguladı.Daha önce Trump BRICS’i ABD dolarının ‘dünya standardı’ statüsünü zayıflatmaya çalışmakla suçlamış ve ABD'nin buna karşı koyacağını belirtmişti. Trump, BRICS'in ‘Amerikan karşıtı’ politikasını destekleyen ülkelerin yüzde 10 ek vergiye tabi tutulacağını ve bunun istisnası olmayacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/uluslararasi-uzmanlar-trumpin-brics-tehdidini-degerlendirdi-dolar-duzeninin-cokmesinden-korkuyor-1097683266.html

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brezilya devlet başkanı, lula da silva, donald trump, abd, brics, gümrük vergisi, abd doları, narendra modi