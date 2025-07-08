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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'ın BRICS'e vergi uygulanması önerisini kınadı
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'ın BRICS'e vergi uygulanması önerisini kınadı
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS ülkelerine ek gümrük vergisi uygulanması önerisine sert tepki gösterdi. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T23:26+0300
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dünya
brezilya devlet başkanı
lula da silva
donald trump
abd
brics
gümrük vergisi
abd doları
narendra modi
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Lula da Silva, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS ülkeleri ve onlarla işbirliği yapan ülkelere ek gümrük vergisi uygulanması önerisini kınadığını belirterek, şunları ifade etti:Brezilya lideri, BRICS'in barış, kalkınma ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için çabalayan devletleri bir araya getirdiğini vurguladı.Daha önce Trump BRICS’i ABD dolarının ‘dünya standardı’ statüsünü zayıflatmaya çalışmakla suçlamış ve ABD'nin buna karşı koyacağını belirtmişti. Trump, BRICS'in ‘Amerikan karşıtı’ politikasını destekleyen ülkelerin yüzde 10 ek vergiye tabi tutulacağını ve bunun istisnası olmayacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/uluslararasi-uzmanlar-trumpin-brics-tehdidini-degerlendirdi-dolar-duzeninin-cokmesinden-korkuyor-1097683266.html
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brezilya devlet başkanı, lula da silva, donald trump, abd, brics, gümrük vergisi, abd doları, narendra modi

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'ın BRICS'e vergi uygulanması önerisini kınadı

23:26 08.07.2025
© AFP 2023 / EVARISTO SALula da Silva
Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AFP 2023 / EVARISTO SA
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS ülkelerine ek gümrük vergisi uygulanması önerisine sert tepki gösterdi.
Lula da Silva, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS ülkeleri ve onlarla işbirliği yapan ülkelere ek gümrük vergisi uygulanması önerisini kınadığını belirterek, şunları ifade etti:
BRICS toplantısıyla ilgili hiçbir iddiayı kabul etmiyoruz. Dün ABD Başkanı'nın BRICS'e vergi uygulama olasılığını ima etmesini kabul etmiyoruz. Savaş istemiyoruz, çatışma istemiyoruz. Ülkelerimizin gelişmesini istiyoruz.
Brezilya lideri, BRICS'in barış, kalkınma ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için çabalayan devletleri bir araya getirdiğini vurguladı.
Daha önce Trump BRICS’i ABD dolarının ‘dünya standardı’ statüsünü zayıflatmaya çalışmakla suçlamış ve ABD'nin buna karşı koyacağını belirtmişti. Trump, BRICS'in ‘Amerikan karşıtı’ politikasını destekleyen ülkelerin yüzde 10 ek vergiye tabi tutulacağını ve bunun istisnası olmayacağını ifade etmişti.
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