https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/bakan-yumaklidan-orman-yanginlarina-karsi-yarin-icin-uyari-ulke-genelinde-cok-yuksek-sicakliklar-1097716895.html
Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı yarın için uyarı: 'Ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek'
Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı yarın için uyarı: 'Ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yarın beklenen yüksek sıcaklıklarla ilgili hatırlatmada bulunarak orman yangınlarına karşı uyardı. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T22:20+0300
2025-07-08T22:20+0300
2025-07-08T22:21+0300
i̇brahim yumaklı
türki̇ye
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haberler
orman yangını
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 Temmuz Çarşamba günü Türkiye geneli için verilen yüksek sıcaklık uyarısıyla ilgili orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeşil vatanın korunması ve yaşatılmasının herkesin en büyük sorumluluğu ve önceliği olması gerektiğini belirten Bakan Yumaklı şunları ifade etti:Yumaklı, doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarının korunması gerektiğinin altını çizerek, "Yangınlara müdahale gücümüzle değil, hiç yangın çıkmamasıyla gururlanalım" ifadesini kullandı.Orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemlerle ilşgili anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, izmarit atılmaması gerektiğine dikkati çeken Yumaklı atıkların doğaya değil, çöp kutularına atılması gerektiğini vurguladı.Yumaklı ayrıca yangınlara karşı şu hatırlatmayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/balikesir-sindirgida-orman-yangini-cikti-havadan-ve-karadan-alevlere-mudahale-ediliyor-1097713844.html
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i̇brahim yumaklı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), haberler, orman yangını
i̇brahim yumaklı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), haberler, orman yangını
Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı yarın için uyarı: 'Ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek'
22:20 08.07.2025 (güncellendi: 22:21 08.07.2025)
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yarın beklenen yüksek sıcaklıklarla ilgili hatırlatmada bulunarak orman yangınlarına karşı uyardı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 Temmuz Çarşamba günü Türkiye geneli için verilen yüksek sıcaklık uyarısıyla ilgili orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeşil vatanın korunması ve yaşatılmasının herkesin en büyük sorumluluğu ve önceliği olması gerektiğini belirten Bakan Yumaklı şunları ifade etti:
"Meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkarıyor. Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA'larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım"
Yumaklı, doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarının korunması gerektiğinin altını çizerek, "Yangınlara müdahale gücümüzle değil, hiç yangın çıkmamasıyla gururlanalım" ifadesini kullandı.
Orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemlerle ilşgili anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, izmarit atılmaması gerektiğine dikkati çeken Yumaklı atıkların doğaya değil, çöp kutularına atılması gerektiğini vurguladı.
Yumaklı ayrıca yangınlara karşı şu hatırlatmayı yaptı:
"Biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. En küçük bir duman gördüğümüzde 112'yi hemen arayalım. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım."