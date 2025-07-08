https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/bakan-yumaklidan-orman-yanginlarina-karsi-yarin-icin-uyari-ulke-genelinde-cok-yuksek-sicakliklar-1097716895.html

Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı yarın için uyarı: 'Ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek'

Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı yarın için uyarı: 'Ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek'

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yarın beklenen yüksek sıcaklıklarla ilgili hatırlatmada bulunarak orman yangınlarına karşı uyardı. 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T22:20+0300

2025-07-08T22:20+0300

2025-07-08T22:21+0300

i̇brahim yumaklı

türki̇ye

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

haberler

orman yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/12/1086975382_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4a8ebfca1ed52fecf2207ae4104ba0c1.jpg

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 Temmuz Çarşamba günü Türkiye geneli için verilen yüksek sıcaklık uyarısıyla ilgili orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeşil vatanın korunması ve yaşatılmasının herkesin en büyük sorumluluğu ve önceliği olması gerektiğini belirten Bakan Yumaklı şunları ifade etti:Yumaklı, doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarının korunması gerektiğinin altını çizerek, "Yangınlara müdahale gücümüzle değil, hiç yangın çıkmamasıyla gururlanalım" ifadesini kullandı.Orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemlerle ilşgili anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, izmarit atılmaması gerektiğine dikkati çeken Yumaklı atıkların doğaya değil, çöp kutularına atılması gerektiğini vurguladı.Yumaklı ayrıca yangınlara karşı şu hatırlatmayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/balikesir-sindirgida-orman-yangini-cikti-havadan-ve-karadan-alevlere-mudahale-ediliyor-1097713844.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇brahim yumaklı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), haberler, orman yangını