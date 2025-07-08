https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/afganistanin-ekonomik-sorunlari-bati-yaptirimlarindan-kaynaklaniyor-1097717080.html
‘Afganistan'ın ekonomik sorunları Batı yaptırımlarından kaynaklanıyor’
‘Afganistan'ın ekonomik sorunları Batı yaptırımlarından kaynaklanıyor’
Sputnik Türkiye
Afganistan İslam Emirliği'nin (IEA) Katar Maslahatgüzarı Muhammed Süheyl Şahin, Afganistan'daki ekonomik sorunların Batı yaptırımlarından kaynaklandığını... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T22:28+0300
2025-07-08T22:28+0300
2025-07-08T22:26+0300
dünya
afganistan
dünya sağlık örgütü (dsö)
batı
yaptırım
nato
ortadoğu
katar
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Afganistan İslam Emirliği'nin Katar Maslahatgüzarı Muhammed Süheyl Şahin, Dünya Sağlık Örgütü'nün 10 milyon Afgan'ı bekleyen açlık tehdidiyle ilgili uyarısını Sputnik’e değerlendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rusyanin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabulov-moskova-afganistan-islam-emirligini-resmen-tanidi-1097583991.html
afganistan
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afganistan, dünya sağlık örgütü (dsö), batı, yaptırım, nato, ortadoğu, katar
afganistan, dünya sağlık örgütü (dsö), batı, yaptırım, nato, ortadoğu, katar
‘Afganistan'ın ekonomik sorunları Batı yaptırımlarından kaynaklanıyor’
Afganistan İslam Emirliği'nin (IEA) Katar Maslahatgüzarı Muhammed Süheyl Şahin, Afganistan'daki ekonomik sorunların Batı yaptırımlarından kaynaklandığını belirtti.
Afganistan İslam Emirliği'nin Katar Maslahatgüzarı Muhammed Süheyl Şahin, Dünya Sağlık Örgütü'nün 10 milyon Afgan'ı bekleyen açlık tehdidiyle ilgili uyarısını Sputnik’e değerlendirdi:
Afganistan'da yoksulluk ve işsizliğin yaşandığı ve halkın yaşamını etkilediği inkar edilemez, ancak bu Batı'nın yaptırımlarının bir sonucudur.
Daha küçük bir bütçeye rağmen, Afganistan İslam Emirliği'nin 4 yıllık iktidarında, cumhuriyet hükümetinin 20 yıllık NATO işgali sırasında hayata geçiremediği ekonomik projeler gerçekleştirildi. Afganistan halkı tarafından seçilen kalkınma yoluna devam etmek için yaptırımların kaldırılmasını talep ediyoruz.