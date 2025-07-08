Afganistan'da yoksulluk ve işsizliğin yaşandığı ve halkın yaşamını etkilediği inkar edilemez, ancak bu Batı'nın yaptırımlarının bir sonucudur.

Daha küçük bir bütçeye rağmen, Afganistan İslam Emirliği'nin 4 yıllık iktidarında, cumhuriyet hükümetinin 20 yıllık NATO işgali sırasında hayata geçiremediği ekonomik projeler gerçekleştirildi. Afganistan halkı tarafından seçilen kalkınma yoluna devam etmek için yaptırımların kaldırılmasını talep ediyoruz.