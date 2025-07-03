https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/rusyanin-afganistan-ozel-temsilcisi-kabulov-moskova-afganistan-islam-emirligini-resmen-tanidi-1097583991.html
Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov: Moskova Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıdı
Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov: Moskova Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıdı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Moskova’nın Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıdığını belirtti. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T21:57+0300
2025-07-03T21:57+0300
2025-07-03T21:55+0300
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Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova'nın Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıdığını doğruladığını söyledi.Afganistan Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov'un Rus hükümetinin Afganistan İslam Emirliği'ni tanıma kararını resmen açıkladığını duyurmuştu.Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko’nun Afganistan'ın yeni atanan Rusya Büyükelçisi Gul Hassan Hassan'ın güven mektubunu kabul ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/lavrov-bati-rusyaya-stratejik-bir-yenilgi-yasatamayacagini-anlamaya-basliyor-1097432030.html
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rusya dışişleri bakanlığı, afganistan, zamir kabulov, andrey rudenko, rusya, moskova
rusya dışişleri bakanlığı, afganistan, zamir kabulov, andrey rudenko, rusya, moskova
Rusya’nın Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov: Moskova Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıdı
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Moskova’nın Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıdığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova'nın Afganistan İslam Emirliği'ni resmen tanıdığını doğruladığını söyledi.
Afganistan Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov'un Rus hükümetinin Afganistan İslam Emirliği'ni tanıma kararını resmen açıkladığını duyurmuştu.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko’nun Afganistan'ın yeni atanan Rusya Büyükelçisi Gul Hassan Hassan'ın güven mektubunu kabul ettiği belirtildi.