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78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında o ifadeler kahretti: 'Eksiklikleri anlattı, başımıza iş açtınız'
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında o ifadeler kahretti: 'Eksiklikleri anlattı, başımıza iş açtınız'
Sputnik Türkiye
Grand Kartal Otel davasında savunma yapan otelin muhasebecisi Cemal Özer, oteldeki eksiklikleri rapor haline getirdiğini ama otel yöneticisi Emir Aras'ın... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T16:53+0300
2025-07-08T16:53+0300
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili davada, otelin muhasebecisi Cemal Özer'in ifadesi kahretti. Özer, eksiklikleri otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibinin damadı Emir Aras'a anlattığını ve Aras'ın kendisine 'başımıza iş açtınız' diyerek tepki gösterdiğini anlattı.İtfaiye eri eksiklikleri söyledi ama Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşmada sanık savunmaları alınmaya devam ediyor. Bugün ifade veren otelin muhasebe personeli tutuklu sanık Cemal Özer, itfaiyeden denetime geldiklerinde muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir'in talimatıyla itfaiye eri tutuksuz sanık İrfan Acar'a refakat ettiğini anlatarak. "Acar, koridorların mevzuata uygun olmadığını, davlumbazda sensör ve acil çıkış kapısı bulunmadığını, acil çıkış yönlendirmelerinin ışıklarının yanmadığını söyledi." diye konuştu.Başımızı iş çıkarttınız diye kızdıÖzer, Acar'ın hazırladığı formun rapor haline geleceğini ve "Bizim müdürler sizin müdürlerle konuşacak" dediğini aktararak, "Aldığım notları şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'a götürdük, eksiklikleri anlattık. Emir bey baktı, inceledi ve 'Tamam ben Kadir Özdemir'le görüşürüm.' dedi. Hatta biz odadan çıkarken 'Başımıza iş çıkarttınız.' diye kızdı. O gün aynı zamanda bakanlığın müfettişlerinin de denetimi olduğu için yangın denetimine ben refakat ettim. Daha sonra muhasebe işlerime devam ettim, sonraki süreçten bilgim yok." ifadelerini kullandı.Yangın eğitimi verilmedi itirafıYangında 10'uncu katta olduğunu belirten Özer, "Koku ve seslere uyandım, yanımda muhasebe müdür yardımcısı tutuksuz sanık Mehmet Salun vardı, onu uyandırdım. Kapıyı açtık fakat dumandan çıkamadık. Camdan itfaiye ekiplerince kurtarıldım. Yangın esnasında alarm duyulmadı. Yangın eğitim verilmedi, tatbikatı yapılmadı." dedi. Bu arada mahkeme başkanı, "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçundan yargılanan sanık Özer'e, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ek savunma hakkı verdi.Özel İdare'nin denetim yetkisi yokBolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel de duruşmada yangın çıktığı dönemde ruhsat denetim müdürü olmadığını, görevi Yeliz Erdoğan'a bıraktığını ve sorumluluğu olmadığını söyledi.Özel ifadesinde şunları dedi: "Özel İdare'nin yetkisi turizm bölgesi alanı dışında bulunmaktadır. İş yeri açıldıktan sonra Özel İdare'nin denetim yetkisi bulunmamaktadır. Özel İdare mevzuatının hiçbir yerinde yangınlarla ilgili denetim yapılacağına ilişkin hüküm yoktur. İş yeri çalışma ruhsatı almak için yangına karşı itfaiye raporu alınması gerekir. Bu rapor alındıktan sonra iş yerine ruhsat verilir. Bu belge bir kereliğe mahsus alınır. Yeniden alınmasına gerek yoktur. İtfaiyenin rapor verdiği bir tesisi özel idarenin denetlemesi mümkün değildir."Turizm belgeli tesislerin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığınca denetleneceğini belirten Özel, "Otel çalışanı Kemal Özer ifadesinde bakanlığın 2024’te bir gün boyunca denetim yaptığını belirtiyor. Belediye itfaiye müdürü, Kütür Bakanlığı denetim yaparak eksik gördüğü yerlerin düzeltilmesini istedi demiş ifadesinde. Bakanlık bölgedeki diğer otelleri de denetleyerek yangın yönünden belediye ile yazışma yapmıştır" dedi.Yangına karşı ayrı tahliye çıkışı bulundurulması konusunda ise "Burası 1999’da faaliyete geçen bir yapı. 2007’de çıkan yangın yönetmeliği 'eski yapılar yapıldığı dönemin mevzuatına göre kullanılmaya devam olunur' diyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/kardesini-kartalkayadaki-otel-yangininda-kaybeden-avukat-ablanin-saniga-isyani-butun-durusma-1097692106.html
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78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında o ifadeler kahretti: 'Eksiklikleri anlattı, başımıza iş açtınız'

16:53 08.07.2025
© Ömer ÜrerGrand Kartal Otel sahibi Halit Ergül
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Ömer Ürer
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Grand Kartal Otel davasında savunma yapan otelin muhasebecisi Cemal Özer, oteldeki eksiklikleri rapor haline getirdiğini ama otel yöneticisi Emir Aras'ın kendisine tepki gösterdiğini anlattı.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili davada, otelin muhasebecisi Cemal Özer'in ifadesi kahretti. Özer, eksiklikleri otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibinin damadı Emir Aras'a anlattığını ve Aras'ın kendisine 'başımıza iş açtınız' diyerek tepki gösterdiğini anlattı.

İtfaiye eri eksiklikleri söyledi ama

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşmada sanık savunmaları alınmaya devam ediyor. Bugün ifade veren otelin muhasebe personeli tutuklu sanık Cemal Özer, itfaiyeden denetime geldiklerinde muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir'in talimatıyla itfaiye eri tutuksuz sanık İrfan Acar'a refakat ettiğini anlatarak. "Acar, koridorların mevzuata uygun olmadığını, davlumbazda sensör ve acil çıkış kapısı bulunmadığını, acil çıkış yönlendirmelerinin ışıklarının yanmadığını söyledi." diye konuştu.
© Ömer ÜrerGrand kartal otel genel müdürü Emir Aras
Grand kartal otel genel müdürü Emir Aras - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
Grand kartal otel genel müdürü Emir Aras
© Ömer Ürer

Başımızı iş çıkarttınız diye kızdı

Özer, Acar'ın hazırladığı formun rapor haline geleceğini ve "Bizim müdürler sizin müdürlerle konuşacak" dediğini aktararak, "Aldığım notları şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'a götürdük, eksiklikleri anlattık. Emir bey baktı, inceledi ve 'Tamam ben Kadir Özdemir'le görüşürüm.' dedi. Hatta biz odadan çıkarken 'Başımıza iş çıkarttınız.' diye kızdı. O gün aynı zamanda bakanlığın müfettişlerinin de denetimi olduğu için yangın denetimine ben refakat ettim. Daha sonra muhasebe işlerime devam ettim, sonraki süreçten bilgim yok." ifadelerini kullandı.

Yangın eğitimi verilmedi itirafı

Yangında 10'uncu katta olduğunu belirten Özer, "Koku ve seslere uyandım, yanımda muhasebe müdür yardımcısı tutuksuz sanık Mehmet Salun vardı, onu uyandırdım. Kapıyı açtık fakat dumandan çıkamadık. Camdan itfaiye ekiplerince kurtarıldım. Yangın esnasında alarm duyulmadı. Yangın eğitim verilmedi, tatbikatı yapılmadı." dedi. Bu arada mahkeme başkanı, "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçundan yargılanan sanık Özer'e, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ek savunma hakkı verdi.

Özel İdare'nin denetim yetkisi yok

Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel de duruşmada yangın çıktığı dönemde ruhsat denetim müdürü olmadığını, görevi Yeliz Erdoğan'a bıraktığını ve sorumluluğu olmadığını söyledi.
Özel ifadesinde şunları dedi: "Özel İdare'nin yetkisi turizm bölgesi alanı dışında bulunmaktadır. İş yeri açıldıktan sonra Özel İdare'nin denetim yetkisi bulunmamaktadır. Özel İdare mevzuatının hiçbir yerinde yangınlarla ilgili denetim yapılacağına ilişkin hüküm yoktur. İş yeri çalışma ruhsatı almak için yangına karşı itfaiye raporu alınması gerekir. Bu rapor alındıktan sonra iş yerine ruhsat verilir. Bu belge bir kereliğe mahsus alınır. Yeniden alınmasına gerek yoktur. İtfaiyenin rapor verdiği bir tesisi özel idarenin denetlemesi mümkün değildir."
Turizm belgeli tesislerin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığınca denetleneceğini belirten Özel, "Otel çalışanı Kemal Özer ifadesinde bakanlığın 2024’te bir gün boyunca denetim yaptığını belirtiyor. Belediye itfaiye müdürü, Kütür Bakanlığı denetim yaparak eksik gördüğü yerlerin düzeltilmesini istedi demiş ifadesinde. Bakanlık bölgedeki diğer otelleri de denetleyerek yangın yönünden belediye ile yazışma yapmıştır" dedi.
Yangına karşı ayrı tahliye çıkışı bulundurulması konusunda ise "Burası 1999’da faaliyete geçen bir yapı. 2007’de çıkan yangın yönetmeliği 'eski yapılar yapıldığı dönemin mevzuatına göre kullanılmaya devam olunur' diyor" ifadelerini kullandı.
© AA / Ömer ÜrerBolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada tutuklu yargılanan otel sahibi Halit Ergül'ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu (önde sağda) ve eşi Emine Murtezaoğlu Ergül güvenlik güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada tutuklu yargılanan otel sahibi Halit Ergül'ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu (önde sağda) ve eşi Emine Murtezaoğlu Ergül güvenlik güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada tutuklu yargılanan otel sahibi Halit Ergül'ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu (önde sağda) ve eşi Emine Murtezaoğlu Ergül güvenlik güçleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi.
© AA / Ömer Ürer
Alp Mercan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
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