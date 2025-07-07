https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/yks-sonuc-tarihi-aciklandi-ne-zaman-aciklanacak-1097653502.html
YKS sonuç tarihi açıklandı: Ne zaman açıklanacak?
YKS sonuç tarihi açıklandı: Ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı, 22 Haziran'da tamamlanan oturumların ardından yerini sonuç beklentisine bıraktı. Üniversite hayalleri için... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T10:48+0300
2025-07-07T10:48+0300
2025-07-07T10:48+0300
türki̇ye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yks 2025
üniversite sınavı
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2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi, sonuç ekranı ve tercih dönemi detayları:Üniversite hayaliyle aylarca hazırlanan adaylar için YKS 2025 maratonu sona erdi. 22 Haziran’da gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler şimdi ÖSYM'den gelecek resmi açıklamada. Öğrenciler, geleceğine yön verecek puanları öğrenmek için sınav sonuç tarihine kilitlendi. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?ÖSYM sınav takvimine göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Adaylar, sonuç ekranına belirtilen tarihte erişim sağlayabilecek.YKS sonuçları nasıl sorgulanır?Sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile öğrenilebilecek. Ayrıca ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de sorgulama yapılabilecek.2025 YKS soru ve cevapları yayımlandıÖSYM, 2025 YKS oturumlarına ait TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını internet sitesinde erişime açtı. Adaylar, sınavda çıkan soruları ve doğru yanıtları ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden inceleyebilecek.YKS sonuçlarıyla birlikte tercih dönemi başlıyorYKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 YKS tercih kılavuzunu kullanarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek.Tercih sürecine ilişkin detayların, sonuçların açıklandığı gün ya da hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/tyt-ile-alan-2-yillik-bolumler-2025-hangi-bolumler-tercih-edilebilir-taban-puanlar-ne-zaman-1097308416.html
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YKS sonuç tarihi açıklandı: Ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı, 22 Haziran'da tamamlanan oturumların ardından yerini sonuç beklentisine bıraktı. Üniversite hayalleri için kritik bir eşik olan sınav sonuçlarının ne zaman ilan edileceği merakla bekleniyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimi, sonuç ekranı ve tercih dönemi detayları:
Üniversite hayaliyle aylarca hazırlanan adaylar için YKS 2025 maratonu sona erdi. 22 Haziran’da gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından gözler şimdi ÖSYM'den gelecek resmi açıklamada. Öğrenciler, geleceğine yön verecek puanları öğrenmek için sınav sonuç tarihine kilitlendi. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sınav takvimine göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Adaylar, sonuç ekranına belirtilen tarihte erişim sağlayabilecek.
YKS sonuçları nasıl sorgulanır?
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi sitesi https://sonuc.osym.gov.tr
üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile öğrenilebilecek. Ayrıca ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de sorgulama yapılabilecek.
2025 YKS soru ve cevapları yayımlandı
ÖSYM, 2025 YKS oturumlarına ait TYT, AYT ve YDT soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını internet sitesinde erişime açtı. Adaylar, sınavda çıkan soruları ve doğru yanıtları ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden inceleyebilecek.
YKS sonuçlarıyla birlikte tercih dönemi başlıyor
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 YKS tercih kılavuzunu kullanarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
Tercih sürecine ilişkin detayların, sonuçların açıklandığı gün ya da hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.