https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/al-shabab-fatih-terimle-yollarini-ayirdi-takimin-veda-mesaji-gundem-oldu-1097677964.html

Al-Shabab, Fatih Terim'le yollarını ayırdı: Takımın veda mesajı gündem oldu

Al-Shabab, Fatih Terim'le yollarını ayırdı: Takımın veda mesajı gündem oldu

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim’e duygusal bir veda videosuyla teşekkür etti. Terim için hazırlanan paylaşımda Halil... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T21:56+0300

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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim’le yollarını ayırdı.Al-Shabab, geçen sezonun başında 6 aylık süre için Fatih Terim'le 1.6 milyon dolara anlaşmıştı. Anlaşmada 1 yıllık opsiyon maddesinin de yer aldığı belirtilirken bu sezon bekleneni veremeyen deneyimli çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı duyuruldu.Kulüp veda videosunda Halil İbrahim türküsüne yer verirken açıklamada ''Takımdan birçok koç geçer, ancak çok azı sahanın ötesinde etki bırakır. Fatih, varlığı ve tavrıyla olumlu bir izlenim bırakan bir koçun başlıca örneğiydi. Güzel baskısı için İmparator'a teşekkürler. Sen bir aslan ve ailenin bir üyesi olarak kalacaksın'' denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/fatih-terim-al-shababdan-ayriliyor-1097065351.html

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ortadoğu, fatih terim, suudi arabistan, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı