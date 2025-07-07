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Al-Shabab, Fatih Terim'le yollarını ayırdı: Takımın veda mesajı gündem oldu
Al-Shabab, Fatih Terim'le yollarını ayırdı: Takımın veda mesajı gündem oldu
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim’e duygusal bir veda videosuyla teşekkür etti. Terim için hazırlanan paylaşımda Halil... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim’le yollarını ayırdı.Al-Shabab, geçen sezonun başında 6 aylık süre için Fatih Terim'le 1.6 milyon dolara anlaşmıştı. Anlaşmada 1 yıllık opsiyon maddesinin de yer aldığı belirtilirken bu sezon bekleneni veremeyen deneyimli çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı duyuruldu.Kulüp veda videosunda Halil İbrahim türküsüne yer verirken açıklamada ''Takımdan birçok koç geçer, ancak çok azı sahanın ötesinde etki bırakır. Fatih, varlığı ve tavrıyla olumlu bir izlenim bırakan bir koçun başlıca örneğiydi. Güzel baskısı için İmparator'a teşekkürler. Sen bir aslan ve ailenin bir üyesi olarak kalacaksın'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/fatih-terim-al-shababdan-ayriliyor-1097065351.html
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Al-Shabab, Fatih Terim'le yollarını ayırdı: Takımın veda mesajı gündem oldu

21:56 07.07.2025
© AP Photo / Yorgos Karahalisterim
terim - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Yorgos Karahalis
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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim’e duygusal bir veda videosuyla teşekkür etti. Terim için hazırlanan paylaşımda Halil İbrahim türküsüne yer verildi.
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim’le yollarını ayırdı.
Al-Shabab, geçen sezonun başında 6 aylık süre için Fatih Terim'le 1.6 milyon dolara anlaşmıştı. Anlaşmada 1 yıllık opsiyon maddesinin de yer aldığı belirtilirken bu sezon bekleneni veremeyen deneyimli çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kulüp veda videosunda Halil İbrahim türküsüne yer verirken açıklamada ''Takımdan birçok koç geçer, ancak çok azı sahanın ötesinde etki bırakır. Fatih, varlığı ve tavrıyla olumlu bir izlenim bırakan bir koçun başlıca örneğiydi. Güzel baskısı için İmparator'a teşekkürler. Sen bir aslan ve ailenin bir üyesi olarak kalacaksın'' denildi.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
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Fatih Terim, Al-Shabab'dan ayrılıyor
16 Haziran , 16:10
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