https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/yunanistanda-kavurucu-sicaklik-alarmi-acik-alanda-calismak-yasaklandi-1097667864.html

Yunanistan’da kavurucu sıcaklık alarmı: Açık alanda çalışmak yasaklandı

Yunanistan’da kavurucu sıcaklık alarmı: Açık alanda çalışmak yasaklandı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da bu hafta beklenen aşırı sıcaklıklar nedeniyle, Orta Makedonya ve Rodos gibi bölgelerde 12.00-17.00 saatleri arasında açık alanda çalışmak... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T14:34+0300

2025-07-07T14:34+0300

2025-07-07T14:34+0300

dünya

orta makedonya

gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)

rodos, i̇stanköy ve oniki ada türkleri kültür ve dayanışma derneği (roi̇sder)

tersane

sahil güvenlik

sivil

teselya

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Yunanistan, bu hafta etkili olması beklenen yüksek sıcaklık dalgasına karşı önlemlerini artırdı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklıklarının 40°C’nin üzerine çıkacağını öngörürken, hükümet çalışma saatleri düzenlemesi ve kurumlar arası koordinasyonla harekete geçti.12.00-17.00 saatlerinde açık alanda çalışmak yasakYunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcakların etkili olacağı bölgelerde açık alanda çalışmayı yasakladı. Karara göre, Orta Makedonya, İyon Adaları, Batı Yunanistan, Teselya, Messinia, Sisam ve Rodos gibi bölgelerde bugün saat 12.00 ile 17.00 arasında açık alanlarda beden gücüyle yapılan işler geçici olarak durduruldu.Yasağın kapsadığı işler arasında:Bakanlıklar senkronize önlemler alıyorİklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Yannis Kefaloyannis başkanlığında düzenlenen kriz toplantısında, sıcak hava dalgasına karşı atılacak adımlar kararlaştırıldı. Toplantıya Sağlık Bakanlığı, Polis, Sahil Güvenlik, Orman Müdürlüğü ve Turizm Bakanlığı yetkilileri katıldı.Kurumlar arası koordinasyonla:Sivil savunmadan vatandaşa uyarı: Gölge alanlarda kalınSivil Savunma Genel Sekreterliği, vatandaşlara sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada şu önlemler önerildi:40 derecenin üzerinde sıcaklık bekleniyorYunanistan Meteoroloji Dairesi, bu hafta boyunca bazı bölgelerde sıcaklıkların 40°C’nin üzerine çıkacağını açıkladı. Özellikle kıyı bölgeleri ve güneydeki adalarda nem oranının artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklıkların çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

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orta makedonya

teselya

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Sputnik Türkiye

orta makedonya, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), rodos, i̇stanköy ve oniki ada türkleri kültür ve dayanışma derneği (roi̇sder) , tersane, sahil güvenlik, sivil, teselya