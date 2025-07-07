https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/yunanistanda-kavurucu-sicaklik-alarmi-acik-alanda-calismak-yasaklandi-1097667864.html
Yunanistan’da kavurucu sıcaklık alarmı: Açık alanda çalışmak yasaklandı
Yunanistan’da kavurucu sıcaklık alarmı: Açık alanda çalışmak yasaklandı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da bu hafta beklenen aşırı sıcaklıklar nedeniyle, Orta Makedonya ve Rodos gibi bölgelerde 12.00-17.00 saatleri arasında açık alanda çalışmak... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T14:34+0300
2025-07-07T14:34+0300
2025-07-07T14:34+0300
dünya
orta makedonya
gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)
rodos, i̇stanköy ve oniki ada türkleri kültür ve dayanışma derneği (roi̇sder)
tersane
sahil güvenlik
sivil
teselya
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Yunanistan, bu hafta etkili olması beklenen yüksek sıcaklık dalgasına karşı önlemlerini artırdı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklıklarının 40°C’nin üzerine çıkacağını öngörürken, hükümet çalışma saatleri düzenlemesi ve kurumlar arası koordinasyonla harekete geçti.12.00-17.00 saatlerinde açık alanda çalışmak yasakYunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcakların etkili olacağı bölgelerde açık alanda çalışmayı yasakladı. Karara göre, Orta Makedonya, İyon Adaları, Batı Yunanistan, Teselya, Messinia, Sisam ve Rodos gibi bölgelerde bugün saat 12.00 ile 17.00 arasında açık alanlarda beden gücüyle yapılan işler geçici olarak durduruldu.Yasağın kapsadığı işler arasında:Bakanlıklar senkronize önlemler alıyorİklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Yannis Kefaloyannis başkanlığında düzenlenen kriz toplantısında, sıcak hava dalgasına karşı atılacak adımlar kararlaştırıldı. Toplantıya Sağlık Bakanlığı, Polis, Sahil Güvenlik, Orman Müdürlüğü ve Turizm Bakanlığı yetkilileri katıldı.Kurumlar arası koordinasyonla:Sivil savunmadan vatandaşa uyarı: Gölge alanlarda kalınSivil Savunma Genel Sekreterliği, vatandaşlara sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada şu önlemler önerildi:40 derecenin üzerinde sıcaklık bekleniyorYunanistan Meteoroloji Dairesi, bu hafta boyunca bazı bölgelerde sıcaklıkların 40°C’nin üzerine çıkacağını açıkladı. Özellikle kıyı bölgeleri ve güneydeki adalarda nem oranının artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklıkların çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/klimalardaki-tehlikeye-dikkat-serinlemek-isterken-sagliginizdan-olmayin--1097605318.html
orta makedonya
teselya
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orta makedonya, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), rodos, i̇stanköy ve oniki ada türkleri kültür ve dayanışma derneği (roi̇sder) , tersane, sahil güvenlik, sivil, teselya
orta makedonya, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), rodos, i̇stanköy ve oniki ada türkleri kültür ve dayanışma derneği (roi̇sder) , tersane, sahil güvenlik, sivil, teselya
Yunanistan’da kavurucu sıcaklık alarmı: Açık alanda çalışmak yasaklandı
Yunanistan'da bu hafta beklenen aşırı sıcaklıklar nedeniyle, Orta Makedonya ve Rodos gibi bölgelerde 12.00-17.00 saatleri arasında açık alanda çalışmak yasaklandı. İnşaat, taşımacılık ve tersane işçiliği gibi sektörlerde faaliyetler durduruldu. Hükümet, tüm kurumlarıyla sıcak hava alarmı verdi.
Yunanistan, bu hafta etkili olması beklenen yüksek sıcaklık dalgasına karşı önlemlerini artırdı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklıklarının 40°C’nin üzerine çıkacağını öngörürken, hükümet çalışma saatleri düzenlemesi ve kurumlar arası koordinasyonla harekete geçti.
12.00-17.00 saatlerinde açık alanda çalışmak yasak
Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcakların etkili olacağı bölgelerde açık alanda çalışmayı yasakladı. Karara göre, Orta Makedonya, İyon Adaları, Batı Yunanistan, Teselya, Messinia, Sisam ve Rodos gibi bölgelerde bugün saat 12.00 ile 17.00 arasında açık alanlarda beden gücüyle yapılan işler geçici olarak durduruldu.
Yasağın kapsadığı işler arasında:
İnşaat ve şantiye çalışmaları Tersane işçiliği
yer alıyor.
Bakanlıklar senkronize önlemler alıyor
İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Yannis Kefaloyannis başkanlığında düzenlenen kriz toplantısında, sıcak hava dalgasına karşı atılacak adımlar kararlaştırıldı. Toplantıya Sağlık Bakanlığı, Polis, Sahil Güvenlik, Orman Müdürlüğü ve Turizm Bakanlığı yetkilileri katıldı.
Kurumlar arası koordinasyonla:
Kamu güvenliği artırılacak.
Acil servisler hazırda bekletilecek.
Askeri devriyeler sıcak bölgelerde aktif olacak.
Sivil savunmadan vatandaşa uyarı: Gölge alanlarda kalın
Sivil Savunma Genel Sekreterliği, vatandaşlara sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada şu önlemler önerildi:
Gölge ve serin yerlerde kalın.
Açık renk, pamuklu giysiler tercih edin.
Ağır yemeklerden ve alkolden kaçının.
Dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü
kullanın.
40 derecenin üzerinde sıcaklık bekleniyor
Yunanistan Meteoroloji Dairesi, bu hafta boyunca bazı bölgelerde sıcaklıkların 40°C’nin üzerine çıkacağını açıkladı. Özellikle kıyı bölgeleri ve güneydeki adalarda nem oranının artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklıkların çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.