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Yunanistan’da kavurucu sıcaklık alarmı: Açık alanda çalışmak yasaklandı
Yunanistan’da kavurucu sıcaklık alarmı: Açık alanda çalışmak yasaklandı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da bu hafta beklenen aşırı sıcaklıklar nedeniyle, Orta Makedonya ve Rodos gibi bölgelerde 12.00-17.00 saatleri arasında açık alanda çalışmak... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T14:34+0300
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dünya
orta makedonya
gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)
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tersane
sahil güvenlik
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Yunanistan, bu hafta etkili olması beklenen yüksek sıcaklık dalgasına karşı önlemlerini artırdı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklıklarının 40°C’nin üzerine çıkacağını öngörürken, hükümet çalışma saatleri düzenlemesi ve kurumlar arası koordinasyonla harekete geçti.12.00-17.00 saatlerinde açık alanda çalışmak yasakYunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcakların etkili olacağı bölgelerde açık alanda çalışmayı yasakladı. Karara göre, Orta Makedonya, İyon Adaları, Batı Yunanistan, Teselya, Messinia, Sisam ve Rodos gibi bölgelerde bugün saat 12.00 ile 17.00 arasında açık alanlarda beden gücüyle yapılan işler geçici olarak durduruldu.Yasağın kapsadığı işler arasında:Bakanlıklar senkronize önlemler alıyorİklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Yannis Kefaloyannis başkanlığında düzenlenen kriz toplantısında, sıcak hava dalgasına karşı atılacak adımlar kararlaştırıldı. Toplantıya Sağlık Bakanlığı, Polis, Sahil Güvenlik, Orman Müdürlüğü ve Turizm Bakanlığı yetkilileri katıldı.Kurumlar arası koordinasyonla:Sivil savunmadan vatandaşa uyarı: Gölge alanlarda kalınSivil Savunma Genel Sekreterliği, vatandaşlara sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada şu önlemler önerildi:40 derecenin üzerinde sıcaklık bekleniyorYunanistan Meteoroloji Dairesi, bu hafta boyunca bazı bölgelerde sıcaklıkların 40°C’nin üzerine çıkacağını açıkladı. Özellikle kıyı bölgeleri ve güneydeki adalarda nem oranının artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklıkların çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.
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orta makedonya, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), rodos, i̇stanköy ve oniki ada türkleri kültür ve dayanışma derneği (roi̇sder) , tersane, sahil güvenlik, sivil, teselya
orta makedonya, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), rodos, i̇stanköy ve oniki ada türkleri kültür ve dayanışma derneği (roi̇sder) , tersane, sahil güvenlik, sivil, teselya

Yunanistan’da kavurucu sıcaklık alarmı: Açık alanda çalışmak yasaklandı

14:34 07.07.2025
© AA / Aydın ArikDiyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu dolduran çocuklar, bir yandan serinliyor, bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor
Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzunu dolduran çocuklar, bir yandan serinliyor, bir yandan da eğlenceli vakit geçiriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
© AA / Aydın Arik
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Yunanistan'da bu hafta beklenen aşırı sıcaklıklar nedeniyle, Orta Makedonya ve Rodos gibi bölgelerde 12.00-17.00 saatleri arasında açık alanda çalışmak yasaklandı. İnşaat, taşımacılık ve tersane işçiliği gibi sektörlerde faaliyetler durduruldu. Hükümet, tüm kurumlarıyla sıcak hava alarmı verdi.
Yunanistan, bu hafta etkili olması beklenen yüksek sıcaklık dalgasına karşı önlemlerini artırdı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklıklarının 40°C’nin üzerine çıkacağını öngörürken, hükümet çalışma saatleri düzenlemesi ve kurumlar arası koordinasyonla harekete geçti.

12.00-17.00 saatlerinde açık alanda çalışmak yasak

Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcakların etkili olacağı bölgelerde açık alanda çalışmayı yasakladı. Karara göre, Orta Makedonya, İyon Adaları, Batı Yunanistan, Teselya, Messinia, Sisam ve Rodos gibi bölgelerde bugün saat 12.00 ile 17.00 arasında açık alanlarda beden gücüyle yapılan işler geçici olarak durduruldu.
Yasağın kapsadığı işler arasında:
İnşaat ve şantiye çalışmaları
Kuryelik ve dağıtım
Yük taşımacılığı
Tersane işçiliği yer alıyor.

Bakanlıklar senkronize önlemler alıyor

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Yannis Kefaloyannis başkanlığında düzenlenen kriz toplantısında, sıcak hava dalgasına karşı atılacak adımlar kararlaştırıldı. Toplantıya Sağlık Bakanlığı, Polis, Sahil Güvenlik, Orman Müdürlüğü ve Turizm Bakanlığı yetkilileri katıldı.
Kurumlar arası koordinasyonla:
Kamu güvenliği artırılacak.
Acil servisler hazırda bekletilecek.
Askeri devriyeler sıcak bölgelerde aktif olacak.

Sivil savunmadan vatandaşa uyarı: Gölge alanlarda kalın

Sivil Savunma Genel Sekreterliği, vatandaşlara sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada şu önlemler önerildi:
Gölge ve serin yerlerde kalın.
Açık renk, pamuklu giysiler tercih edin.
Ağır yemeklerden ve alkolden kaçının.
Bol su tüketin.
Dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü kullanın.

40 derecenin üzerinde sıcaklık bekleniyor

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, bu hafta boyunca bazı bölgelerde sıcaklıkların 40°C’nin üzerine çıkacağını açıkladı. Özellikle kıyı bölgeleri ve güneydeki adalarda nem oranının artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklıkların çok daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.
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