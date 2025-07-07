https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/klimalardaki-tehlikeye-dikkat-serinlemek-isterken-sagliginizdan-olmayin--1097605318.html
Klimalardaki tehlikeye dikkat: Ölümcül 'lejyoner' hastalığına yakalanmayın
Klimalardaki tehlikeye dikkat: Ölümcül 'lejyoner' hastalığına yakalanmayın
Sputnik Türkiye
Havaların ısınmasıyla birlikte klima kullanımı da artıyor ama uzmanlar 'serinlemek istersek sağlığınızdan olmayın' diyerek uyardı. Peki klimalardaki tehlike... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T11:25+0300
2025-07-07T11:25+0300
2025-07-07T12:45+0300
sağlik
lejyoner hastalığı
klima
lejyoner hastalığı nedir
lejyoner hastalığı belirtileri
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Yazın gelmesi ve sıcaklıkların artışıyla birlikte klima kullanımı da artıyor. Ama uzmanlar klimadan bulaşabilen ve ölümcül sonuçlar da doğurabilen 'lejyoner hastalığı' konusunda uyardı. Peki lejyoner hastalığı nedir? Klima bakımı neden önemli? Lejyoner hastalığı belirtileri neler? Lejyoner hastalığı öldürür mü? Suyun olduğu her yere dikkat edinKlima hastalığı veya lejyoner hastalığı, klimalarda da oluşan nemli ortamlarda üreyerek hava akımıyla kişilere bulaşarak hastalığa yol açan 'Legionella pneumophila' isimli bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığı olarak tanımlanıyor. Bu hastalık temel olarak akciğerleri etkileyen bir enfeksiyon hastalığı. Gastroenteroloji ve Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, özellikle yaz aylarında klima kullanılan ortamlarda üreme ve yayılma ihtimali bulunan, Lejyoner hastalığına neden olan Legionella bakterisinin bulaşma yolları, belirtileri, risk grupları ve önlenme yöntemleri hakkında bilgi verdi.Lejyoner hastalığı neden olur?Legionella Pnömonisi etkeninin toprakta ve doğal sularda yaşayan bir bakteri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Banyolar, havuzlar, saunalar, hamamlar klimalar jakuziler su ile çalışan soğutma ve ısıtma sistemleri gibi sistemlerde kirlilik sayesinde hızla çoğalabilir. Bakterinin 25-55 derece arası sularda daha hızlı ürediği saptanmıştır. Bunun en büyük nedeni sıhhi tesisatın temizlenme sıklığının seyrek olmasıdır. Özellikle yaz aylarında klima kullanımı artmakta bu nedenle klima bakımı yapılması bu hastalığın yayılmasını önlemek açısından önemli bir etken.” açıklamasını yaptı.Lejyoner hastalığının belirtileri neler?Lejyoner hastalığı temelde akciğer enfeksiyonu olarak geliştiğinden klinik belirtiler genellikle solunum sistemi problemine bağlı olarak izlenir. Hastalık, bulaş sonrası 2 ila 10 gün sonra semptom göstermeye başlar. Bu bakımdan klima hastalığı gelişen kişilerde aşağıdaki belirtiler görülebilir:Ölümcül zatürreye dönüşebilirHastalığın bakteri alındıktan 2-10 gün sonra belirtilerinin ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Aytaç Atamer şu bilgileri paylaştı: Lejyoner hastalığında kimler risk altında?Lejyoner hastalığına karşı daha fazla risk altında olan kişilere de değinen Prof. Dr. Aytaç Atamer, sözlerini şöyle tamamladı:“İlk olarak sigara kullanan, kronik obstrüktif akciğer hastası, koah, amfizemi olan hastalarda daha sık görülür. 50 yaş üstünde, beraberinde böbrek yetmezliği, akciğer yetmezliği, astımı olan, kanser hastalarında uzun süre kortizon tedavisi alan kişiler risk altındadır. Özellikle sindirim semptomları gösterenler önlemlerini almalıdır. Koruması için bir iğne yoktur.”
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lejyoner hastalığı nedir, lejyoner hastalığı belirtileri, lejyoner hastalığı öldürür mü, lejyoner hastalığı riskli mi, lejyoner hastalığı klima, lejyoner hastalığı bulaşıcı mı, lejyoner hastalığı ölümcülmüdür, neden lejyoner hastalığı
lejyoner hastalığı nedir, lejyoner hastalığı belirtileri, lejyoner hastalığı öldürür mü, lejyoner hastalığı riskli mi, lejyoner hastalığı klima, lejyoner hastalığı bulaşıcı mı, lejyoner hastalığı ölümcülmüdür, neden lejyoner hastalığı
Klimalardaki tehlikeye dikkat: Ölümcül 'lejyoner' hastalığına yakalanmayın
11:25 07.07.2025 (güncellendi: 12:45 07.07.2025)
Havaların ısınmasıyla birlikte klima kullanımı da artıyor ama uzmanlar 'serinlemek istersek sağlığınızdan olmayın' diyerek uyardı. Peki klimalardaki tehlike nedir?
Yazın gelmesi ve sıcaklıkların artışıyla birlikte klima kullanımı da artıyor. Ama uzmanlar klimadan bulaşabilen ve ölümcül sonuçlar da doğurabilen 'lejyoner hastalığı' konusunda uyardı. Peki lejyoner hastalığı nedir? Klima bakımı neden önemli? Lejyoner hastalığı belirtileri neler? Lejyoner hastalığı öldürür mü?
Suyun olduğu her yere dikkat edin
Klima hastalığı veya lejyoner hastalığı, klimalarda da oluşan nemli ortamlarda üreyerek hava akımıyla kişilere bulaşarak hastalığa yol açan 'Legionella pneumophila' isimli bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığı olarak tanımlanıyor. Bu hastalık temel olarak akciğerleri etkileyen bir enfeksiyon hastalığı. Gastroenteroloji ve Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, özellikle yaz aylarında klima kullanılan ortamlarda üreme ve yayılma ihtimali bulunan, Lejyoner hastalığına neden olan Legionella bakterisinin bulaşma yolları, belirtileri, risk grupları ve önlenme yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Lejyoner hastalığı neden olur?
Legionella Pnömonisi etkeninin toprakta ve doğal sularda yaşayan bir bakteri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Banyolar, havuzlar, saunalar, hamamlar klimalar jakuziler su ile çalışan soğutma ve ısıtma sistemleri gibi sistemlerde kirlilik sayesinde hızla çoğalabilir. Bakterinin 25-55 derece arası sularda daha hızlı ürediği saptanmıştır. Bunun en büyük nedeni sıhhi tesisatın temizlenme sıklığının seyrek olmasıdır. Özellikle yaz aylarında klima kullanımı artmakta bu nedenle klima bakımı yapılması bu hastalığın yayılmasını önlemek açısından önemli bir etken.” açıklamasını yaptı.
Lejyoner hastalığının belirtileri neler?
Lejyoner hastalığı temelde akciğer enfeksiyonu olarak geliştiğinden klinik belirtiler genellikle solunum sistemi problemine bağlı olarak izlenir. Hastalık, bulaş sonrası 2 ila 10 gün sonra semptom göstermeye başlar. Bu bakımdan klima hastalığı gelişen kişilerde aşağıdaki belirtiler görülebilir:
Israrcı balgamlı veya kuru öksürük
Öksürükle birlikte ağızdan taze kan gelmesi
Bulantı – kusma, ishal gibi mide-bağırsak problemleri
Bilinç bulanıklığı gibi bilişsel problemler
Ölümcül zatürreye dönüşebilir
Hastalığın bakteri alındıktan 2-10 gün sonra belirtilerinin ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Aytaç Atamer şu bilgileri paylaştı:
“Erken tanı konulmadığında ya da müdahale edilmediğinde ölüm kaçınılmaz olur. Lejyoner hastalığının nedeni olan mikrop bakteridir. Bu bakteri hafif ateşli bir hastalığa yol açtığı gibi ölümcül bir zatürreye dönüşme riskini de taşır. Kalabalık ortamlarda daha sık bulaştığı gözlemlenmiştir. Alt solunum yoluyla tüm bünyeye sistematik bir şekilde etkileyebilir ve hastaları ağır komaya sürükleyebilir. Öncelikle üst solunum enfeksiyonu şeklinde başlar. Alt solunuma geçtiği zaman şikayetler ağırlaşır. Bu nedenle teşhisinde kan tahlili, idrar tahlili yapılır. Gerekirse balgam kültürü, röntgen, akciğer tomografisi gibi yöntemler ile teşhis konur. Ortaya çıkan semptomların ağırlığına göre bulantı, kusma, karın ağrısı da görülebilir.”
Lejyoner hastalığında kimler risk altında?
Lejyoner hastalığına karşı daha fazla risk altında olan kişilere de değinen Prof. Dr. Aytaç Atamer, sözlerini şöyle tamamladı:
“İlk olarak sigara kullanan, kronik obstrüktif akciğer hastası, koah, amfizemi olan hastalarda daha sık görülür. 50 yaş üstünde, beraberinde böbrek yetmezliği, akciğer yetmezliği, astımı olan, kanser hastalarında uzun süre kortizon tedavisi alan kişiler risk altındadır. Özellikle sindirim semptomları gösterenler önlemlerini almalıdır. Koruması için bir iğne yoktur.”
Lejyoner hastalığı ilk kez 1976 yılında Amerikan lejyonerlerinin katıldığı bir toplantıda salgın halinde görüldü. Bilim adamları, hastalığı ilk kez 29 kişinin hayatını kaybettiği bu salgından 6 ay sonra 1977'de tanımladılar.