https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/klimalardaki-tehlikeye-dikkat-serinlemek-isterken-sagliginizdan-olmayin--1097605318.html

Klimalardaki tehlikeye dikkat: Ölümcül 'lejyoner' hastalığına yakalanmayın

Klimalardaki tehlikeye dikkat: Ölümcül 'lejyoner' hastalığına yakalanmayın

Sputnik Türkiye

Havaların ısınmasıyla birlikte klima kullanımı da artıyor ama uzmanlar 'serinlemek istersek sağlığınızdan olmayın' diyerek uyardı. Peki klimalardaki tehlike... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T11:25+0300

2025-07-07T11:25+0300

2025-07-07T12:45+0300

sağlik

lejyoner hastalığı

klima

lejyoner hastalığı nedir

lejyoner hastalığı belirtileri

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Yazın gelmesi ve sıcaklıkların artışıyla birlikte klima kullanımı da artıyor. Ama uzmanlar klimadan bulaşabilen ve ölümcül sonuçlar da doğurabilen 'lejyoner hastalığı' konusunda uyardı. Peki lejyoner hastalığı nedir? Klima bakımı neden önemli? Lejyoner hastalığı belirtileri neler? Lejyoner hastalığı öldürür mü? Suyun olduğu her yere dikkat edinKlima hastalığı veya lejyoner hastalığı, klimalarda da oluşan nemli ortamlarda üreyerek hava akımıyla kişilere bulaşarak hastalığa yol açan 'Legionella pneumophila' isimli bakterinin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığı olarak tanımlanıyor. Bu hastalık temel olarak akciğerleri etkileyen bir enfeksiyon hastalığı. Gastroenteroloji ve Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, özellikle yaz aylarında klima kullanılan ortamlarda üreme ve yayılma ihtimali bulunan, Lejyoner hastalığına neden olan Legionella bakterisinin bulaşma yolları, belirtileri, risk grupları ve önlenme yöntemleri hakkında bilgi verdi.Lejyoner hastalığı neden olur?Legionella Pnömonisi etkeninin toprakta ve doğal sularda yaşayan bir bakteri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aytaç Atamer, “Banyolar, havuzlar, saunalar, hamamlar klimalar jakuziler su ile çalışan soğutma ve ısıtma sistemleri gibi sistemlerde kirlilik sayesinde hızla çoğalabilir. Bakterinin 25-55 derece arası sularda daha hızlı ürediği saptanmıştır. Bunun en büyük nedeni sıhhi tesisatın temizlenme sıklığının seyrek olmasıdır. Özellikle yaz aylarında klima kullanımı artmakta bu nedenle klima bakımı yapılması bu hastalığın yayılmasını önlemek açısından önemli bir etken.” açıklamasını yaptı.Lejyoner hastalığının belirtileri neler?Lejyoner hastalığı temelde akciğer enfeksiyonu olarak geliştiğinden klinik belirtiler genellikle solunum sistemi problemine bağlı olarak izlenir. Hastalık, bulaş sonrası 2 ila 10 gün sonra semptom göstermeye başlar. Bu bakımdan klima hastalığı gelişen kişilerde aşağıdaki belirtiler görülebilir:Ölümcül zatürreye dönüşebilirHastalığın bakteri alındıktan 2-10 gün sonra belirtilerinin ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Aytaç Atamer şu bilgileri paylaştı: Lejyoner hastalığında kimler risk altında?Lejyoner hastalığına karşı daha fazla risk altında olan kişilere de değinen Prof. Dr. Aytaç Atamer, sözlerini şöyle tamamladı:“İlk olarak sigara kullanan, kronik obstrüktif akciğer hastası, koah, amfizemi olan hastalarda daha sık görülür. 50 yaş üstünde, beraberinde böbrek yetmezliği, akciğer yetmezliği, astımı olan, kanser hastalarında uzun süre kortizon tedavisi alan kişiler risk altındadır. Özellikle sindirim semptomları gösterenler önlemlerini almalıdır. Koruması için bir iğne yoktur.”

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