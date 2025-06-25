https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/tyt-ile-alan-2-yillik-bolumler-2025-hangi-bolumler-tercih-edilebilir-taban-puanlar-ne-zaman-1097308416.html
TYT ile alan 2 yıllık bölümler 2025: Hangi bölümler tercih edilebilir, taban puanlar ne zaman açıklanacak?
TYT ile alan 2 yıllık bölümler 2025: Hangi bölümler tercih edilebilir, taban puanlar ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
2025 YKS TYT oturumu 21 Haziran’da gerçekleşti. Öğrenciler, 2 yıllık ön lisans bölümler için tercih sürecine hazırlanıyor. TYT puanı ile girilebilecek bölümler... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T09:39+0300
2025-06-25T09:39+0300
2025-06-25T09:39+0300
türki̇ye
tyt
temel yeterlilik testi (tyt)
bölüm
tercih
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
ösym
eğitim
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025’te uygulandı. Öğrenciler bu oturumda Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan toplam 120 soruya yanıt verdi.TYT ile hangi bölümler tercih edilebilir?TYT puanı ile 2 yıllık ön lisans programlarına başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda tercih edilebilecek yüzlerce bölüm arasında öne çıkanlar şöyle:Bu bölümler dışında yüzlerce program daha adayların tercihine açık. Tam liste için YÖK Atlas üzerinden bölümlere ve kontenjanlara göz atılabilir.2025 TYT taban puanları ne zaman açıklanacak?ÖSYM, 2025 yılına ait taban puanları ve başarı sıralamalarını henüz paylaşmadı. Bu veriler, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylarla paylaşılacak.Ancak öğrenciler, önceki yıllara ait verileri YÖK Atlas sistemi üzerinden inceleyebilir. Bu veriler, tercih sürecinde fikir edinmek isteyen adaylara önemli bir referans niteliği taşıyor.TYT ile üniversiteye girişte nelere dikkat edilmeli?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/2025-yks-soru-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1097231215.html
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tyt ile alan 2 yıllık bölümler, 2025 tyt taban puanları, yks tyt ile tercih edilecek bölümler, tyt puanı ile tercih edilebilecek ön lisans programları, tyt ile hangi bölümler okunur, tyt taban puanları ne zaman açıklanacak, yök atlas 2 yıllık bölümler
tyt ile alan 2 yıllık bölümler, 2025 tyt taban puanları, yks tyt ile tercih edilecek bölümler, tyt puanı ile tercih edilebilecek ön lisans programları, tyt ile hangi bölümler okunur, tyt taban puanları ne zaman açıklanacak, yök atlas 2 yıllık bölümler
TYT ile alan 2 yıllık bölümler 2025: Hangi bölümler tercih edilebilir, taban puanlar ne zaman açıklanacak?
2025 YKS TYT oturumu 21 Haziran’da gerçekleşti. Öğrenciler, 2 yıllık ön lisans bölümler için tercih sürecine hazırlanıyor. TYT puanı ile girilebilecek bölümler merak edilirken, taban puanlar henüz açıklanmadı. Geçmiş yılların verileri YÖK Atlas üzerinden incelenebiliyor. İşte detaylar...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025’te uygulandı. Öğrenciler bu oturumda Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan toplam 120 soruya yanıt verdi.
TYT ile hangi bölümler tercih edilebilir?
TYT puanı ile 2 yıllık ön lisans programlarına başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda tercih edilebilecek yüzlerce bölüm arasında öne çıkanlar şöyle:
Elektrik
, Elektronik Teknolojisi
İnsan Kaynakları Yönetimi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Optisyenlik
, Diyaliz
, Lojistik
, Moda Tasarımı
, Aşçılık
, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Bu bölümler dışında yüzlerce program daha adayların tercihine açık. Tam liste için YÖK Atlas üzerinden bölümlere ve kontenjanlara göz atılabilir.
2025 TYT taban puanları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, 2025 yılına ait taban puanları ve başarı sıralamalarını henüz paylaşmadı. Bu veriler, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylarla paylaşılacak.
Ancak öğrenciler, önceki yıllara ait verileri YÖK Atlas sistemi üzerinden inceleyebilir. Bu veriler, tercih sürecinde fikir edinmek isteyen adaylara önemli bir referans niteliği taşıyor.
TYT ile üniversiteye girişte nelere dikkat edilmeli?
TYT baraj puanı
: 2 yıllık bölümler için 150 puan barajı
uygulanıyor.
OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı)
, TYT puanına eklenerek yerleştirme puanını etkiliyor.
Tercih yapılacak programların önceki yıllardaki kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları
dikkatle incelenmeli.
Tercih kılavuzu
, YKS sonuçlarıyla eş zamanlı olarak yayımlanacak.