https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/tyt-ile-alan-2-yillik-bolumler-2025-hangi-bolumler-tercih-edilebilir-taban-puanlar-ne-zaman-1097308416.html

TYT ile alan 2 yıllık bölümler 2025: Hangi bölümler tercih edilebilir, taban puanlar ne zaman açıklanacak?

TYT ile alan 2 yıllık bölümler 2025: Hangi bölümler tercih edilebilir, taban puanlar ne zaman açıklanacak?

Sputnik Türkiye

2025 YKS TYT oturumu 21 Haziran’da gerçekleşti. Öğrenciler, 2 yıllık ön lisans bölümler için tercih sürecine hazırlanıyor. TYT puanı ile girilebilecek bölümler... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T09:39+0300

2025-06-25T09:39+0300

2025-06-25T09:39+0300

türki̇ye

tyt

temel yeterlilik testi (tyt)

bölüm

tercih

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

eğitim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090335605_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c6fee07d968f477f69b20cdb7d9db0a.jpg

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025’te uygulandı. Öğrenciler bu oturumda Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan toplam 120 soruya yanıt verdi.TYT ile hangi bölümler tercih edilebilir?TYT puanı ile 2 yıllık ön lisans programlarına başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda tercih edilebilecek yüzlerce bölüm arasında öne çıkanlar şöyle:Bu bölümler dışında yüzlerce program daha adayların tercihine açık. Tam liste için YÖK Atlas üzerinden bölümlere ve kontenjanlara göz atılabilir.2025 TYT taban puanları ne zaman açıklanacak?ÖSYM, 2025 yılına ait taban puanları ve başarı sıralamalarını henüz paylaşmadı. Bu veriler, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylarla paylaşılacak.Ancak öğrenciler, önceki yıllara ait verileri YÖK Atlas sistemi üzerinden inceleyebilir. Bu veriler, tercih sürecinde fikir edinmek isteyen adaylara önemli bir referans niteliği taşıyor.TYT ile üniversiteye girişte nelere dikkat edilmeli?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250622/2025-yks-soru-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-1097231215.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tyt ile alan 2 yıllık bölümler, 2025 tyt taban puanları, yks tyt ile tercih edilecek bölümler, tyt puanı ile tercih edilebilecek ön lisans programları, tyt ile hangi bölümler okunur, tyt taban puanları ne zaman açıklanacak, yök atlas 2 yıllık bölümler