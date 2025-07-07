https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/yeni-zelandada-63-buyuklugunde-deprem-1097673382.html
Yeni Zelanda'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'nın güneyinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, sarsıntının merkez üssü Riverton’un 208... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T17:07+0300
2025-07-07T17:07+0300
2025-07-07T17:31+0300
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Yeni Zelanda'nın güney açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem olduğu açıklandı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Riverton’un yaklaşık 208 kilometre güneybatısı olduğunu ve depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.Depremin ardından bölgede panik yaşanmazken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/canakkale-bozcaada-aciklarinda-deprem-1097628258.html
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abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), abd, deprem, tsunami, mini tsunami
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), abd, deprem, tsunami, mini tsunami
Yeni Zelanda'da 6.3 büyüklüğünde deprem
17:07 07.07.2025 (güncellendi: 17:31 07.07.2025)
Yeni Zelanda'nın güneyinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, sarsıntının merkez üssü Riverton’un 208 kilometre güneybatısında, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
Yeni Zelanda'nın güney açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem olduğu açıklandı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Riverton’un yaklaşık 208 kilometre güneybatısı olduğunu ve depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından bölgede panik yaşanmazken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.