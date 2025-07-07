https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/yeni-zelandada-63-buyuklugunde-deprem-1097673382.html

Yeni Zelanda'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da 6.3 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'nın güneyinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, sarsıntının merkez üssü Riverton’un 208... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T17:07+0300

2025-07-07T17:07+0300

2025-07-07T17:31+0300

son depremler

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

abd

deprem

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Yeni Zelanda'nın güney açıklarında 6.3 büyüklüğünde bir deprem olduğu açıklandı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Riverton’un yaklaşık 208 kilometre güneybatısı olduğunu ve depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.Depremin ardından bölgede panik yaşanmazken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/canakkale-bozcaada-aciklarinda-deprem-1097628258.html

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abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), abd, deprem, tsunami, mini tsunami