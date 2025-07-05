https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/canakkale-bozcaada-aciklarinda-deprem-1097628258.html
AFAD duyurdu: Çanakkale Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.06'da Çanakkale, Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T18:46+0300
2025-07-05T18:46+0300
2025-07-05T19:38+0300
son depremler
bozcaada
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale Bozcaada açıklarında, saat 18.06'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Deprem yerin 10.83 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/marmara-sallanmaya-devam-ediyor-istanbulda-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1097623065.html
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AFAD duyurdu: Çanakkale Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
18:46 05.07.2025 (güncellendi: 19:38 05.07.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.06'da Çanakkale, Bozcaada açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale Bozcaada açıklarında, saat 18.06'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem yerin 10.83 kilometre derinliğinde gerçekleşti.