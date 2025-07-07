https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/wimbledonda-tarihi-anons-servisten-once-sampanya-patlatmayin-1097671581.html

Wimbledon'da tarihi anons: Servisten önce şampanya patlatmayın

Wimbledon'da tarihi anons: Servisten önce şampanya patlatmayın

Sputnik Türkiye

Wimbledon'da Amanda Anisimova'nın maçında şampanya mantarı sesiyle dikkat dağıldı, hakem seyircilere "Oyuncular servis atarken şampanya açmayın" diye uyarı... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T17:38+0300

2025-07-07T17:38+0300

2025-07-07T17:38+0300

wimbledon

ali bin nasır (hakem)

spor

tenis

tenis turnuvası

tenis turnuvası

wimbledon tenis turnuvası

wimbledon tenis turnuvası

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Tenis dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan Wimbledon, bu kez korttaki performanslardan çok seyircilerin davranışlarıyla gündemde. Amanda Anisimova ile Yulia Putintseva arasında oynanan ilk tur maçında yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Şampanya mantarı oyunu durdurduMaçın oynandığı 15 Numaralı Kort’ta, Amerikalı tenisçi Anisimova servis atmaya hazırlanırken tribünlerden gelen bir ses dikkatleri çekti: Bir şampanya mantarının patlaması. Bu ses üzerine konsantrasyonu dağılan Anisimova hakeme şikayette bulundu. Hakem, mikrofonu alarak seyircilere tarihi bir uyarıda bulundu: Sosyal medyada olay büyüdüUyarının yer aldığı video sosyal medyada hızla yayıldı. Pek çok kullanıcı bu durumu “sadece Wimbledon’da olabilecek bir şey” olarak yorumladı. Bazı kullanıcılar ise bu olayın tenis gibi elit bir sporun ne denli absürt anlara sahne olabileceğini gösterdiğini belirtti.Putintseva’dan sert tepki: Tehlikeli davranışKarşılaşmanın bir diğer dikkat çeken olayı ise Kazak raket Yulia Putintseva’nın tribünlerden bir seyirci hakkında hakeme yaptığı şikayet oldu. Putintseva, “Bu insanlar çılgın, o gidene kadar oynamayacağım” diyerek bir seyircinin çıkarılmasını istedi.All England Lawn Tenis Kulübü, hakemin talimatıyla güvenliğin olaya müdahale ettiğini ve ilgili kişinin uyarıldığını açıkladı.Teniste davranış kuralları tartışmasıWimbledon'da yaşanan bu sıra dışı anlar, seyirci davranışlarının maç dinamiklerine etkisini yeniden gündeme getirdi. Bu tür olaylar sporcuların konsantrasyonunu bozarken, hakemlerin sınırları ne zaman aşmaları gerektiği de tartışma konusu oldu.

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wimbledon, ali bin nasır (hakem), tenis, tenis turnuvası, tenis turnuvası, wimbledon tenis turnuvası, wimbledon tenis turnuvası