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Bilim i̇nsanları uyardı: Tuvalette 21 saniyeden fazla kalıyorsanız dikkat
Bilim i̇nsanları uyardı: Tuvalette 21 saniyeden fazla kalıyorsanız dikkat
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, sağlıklı bir mesane için idrar yapma süresinin ortalama 21 saniye olması gerektiğini ortaya koydu. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T15:34+0300
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Günlük yaşamda göz ardı edilen bir detay, bilimsel bir gerçekliğe dönüştü. Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, idrar yaparken geçen sürenin sağlıkla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, ortalama 21 saniyelik idrar süresi, sağlıklı bir mesane işleyişinin göstergesi. 21 saniye kuralı nedir?Araştırmacılar, üç kilogramın üzerinde vücut ağırlığına sahip memelilerin tamamının mesanesini boşaltma süresinin ortalama 21 saniye olduğunu belirledi. Bu süre, insanlarda da geçerli. Vücut büyüklüğü arttıkça üretra uzunluğu da artıyor ve bu da daha hızlı akışı mümkün kılıyor. Böylece sürede denge sağlanıyor.Araştırma nasıl yapıldı?Uzmanlar, çeşitli memelilerin idrar videolarını izleyerek veriler topladı. Hedefleri, "idrar yasası" adı verilen bu fizyolojik dengeyi keşfetmekti. Sonuçlar, memeliler arasında tür farkı olmaksızın benzer bir idrar süresi olduğunu gösterdi. 21 saniyeden sapma ne anlama geliyor?Araştırmaya göre:Uzmanlardan öneriler: Sağlıklı mesane i̇çin ne yapmalı?
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idrar, i̇drar, i̇drar örneği, georgia teknoloji enstitüsü

Bilim i̇nsanları uyardı: Tuvalette 21 saniyeden fazla kalıyorsanız dikkat

15:34 07.07.2025 (güncellendi: 15:35 07.07.2025)
© FotoğrafABD Kongresi'ndeki kadınlar tuvaleti tartışmasına katılan Meclis Başkanı: Erkek erkektir ve kadın kadındır
ABD Kongresi'ndeki kadınlar tuvaleti tartışmasına katılan Meclis Başkanı: Erkek erkektir ve kadın kadındır - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
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Bilim insanları, sağlıklı bir mesane için idrar yapma süresinin ortalama 21 saniye olması gerektiğini ortaya koydu. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya göre, bu süreden sapmalar mesane sorunları, böbrek rahatsızlıkları veya aşırı aktif mesane gibi sağlık sorunlarına işaret edebilir.
Günlük yaşamda göz ardı edilen bir detay, bilimsel bir gerçekliğe dönüştü. Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, idrar yaparken geçen sürenin sağlıkla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, ortalama 21 saniyelik idrar süresi, sağlıklı bir mesane işleyişinin göstergesi.

21 saniye kuralı nedir?

Araştırmacılar, üç kilogramın üzerinde vücut ağırlığına sahip memelilerin tamamının mesanesini boşaltma süresinin ortalama 21 saniye olduğunu belirledi. Bu süre, insanlarda da geçerli. Vücut büyüklüğü arttıkça üretra uzunluğu da artıyor ve bu da daha hızlı akışı mümkün kılıyor. Böylece sürede denge sağlanıyor.

Araştırma nasıl yapıldı?

Uzmanlar, çeşitli memelilerin idrar videolarını izleyerek veriler topladı. Hedefleri, "idrar yasası" adı verilen bu fizyolojik dengeyi keşfetmekti. Sonuçlar, memeliler arasında tür farkı olmaksızın benzer bir idrar süresi olduğunu gösterdi.

21 saniyeden sapma ne anlama geliyor?

Araştırmaya göre:
21 saniyeden uzun süre idrar yapmak, mesanenin fazla genişlemesi ve idrarın uzun süre tutulduğunun işareti olabilir.
Kısa süreli ve sık idrar yapma, aşırı aktif mesane gibi bir durumu gösterebilir.
İdrarı uzun süre tutmak, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek rahatsızlıkları ve mesane zayıflığı gibi sonuçlar doğurabilir.

Uzmanlardan öneriler: Sağlıklı mesane i̇çin ne yapmalı?

Tuvalete gitme ihtiyacınızı ertelemeyin.
Bol su tüketin, ancak dengeli sıvı alımına dikkat edin.
Günde birkaç kez idrar yapma düzenine sahip olun.
21 saniye civarında süren idrar boşaltımı hedefleyin.
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