https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/bilim-insanlari-uyardi-tuvalette-21-saniyeden-fazla-kaliyorsaniz-dikkat-1097670977.html

Bilim i̇nsanları uyardı: Tuvalette 21 saniyeden fazla kalıyorsanız dikkat

Bilim i̇nsanları uyardı: Tuvalette 21 saniyeden fazla kalıyorsanız dikkat

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, sağlıklı bir mesane için idrar yapma süresinin ortalama 21 saniye olması gerektiğini ortaya koydu. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T15:34+0300

2025-07-07T15:34+0300

2025-07-07T15:35+0300

sağlik

idrar

i̇drar

i̇drar örneği

georgia teknoloji enstitüsü

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Günlük yaşamda göz ardı edilen bir detay, bilimsel bir gerçekliğe dönüştü. Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, idrar yaparken geçen sürenin sağlıkla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, ortalama 21 saniyelik idrar süresi, sağlıklı bir mesane işleyişinin göstergesi. 21 saniye kuralı nedir?Araştırmacılar, üç kilogramın üzerinde vücut ağırlığına sahip memelilerin tamamının mesanesini boşaltma süresinin ortalama 21 saniye olduğunu belirledi. Bu süre, insanlarda da geçerli. Vücut büyüklüğü arttıkça üretra uzunluğu da artıyor ve bu da daha hızlı akışı mümkün kılıyor. Böylece sürede denge sağlanıyor.Araştırma nasıl yapıldı?Uzmanlar, çeşitli memelilerin idrar videolarını izleyerek veriler topladı. Hedefleri, "idrar yasası" adı verilen bu fizyolojik dengeyi keşfetmekti. Sonuçlar, memeliler arasında tür farkı olmaksızın benzer bir idrar süresi olduğunu gösterdi. 21 saniyeden sapma ne anlama geliyor?Araştırmaya göre:Uzmanlardan öneriler: Sağlıklı mesane i̇çin ne yapmalı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/bir-ilin-su-ihtiyacini-karsiliyor-guldurcek-barajinda-su-seviyesi-alarm-verdi-1097670354.html

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Sputnik Türkiye

idrar, i̇drar, i̇drar örneği, georgia teknoloji enstitüsü