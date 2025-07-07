https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/usakta-feci-kaza-baba-ve-kizi-hayatini-kaybetti-1097674432.html
Uşak'ta feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti
Uşak'ta feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Uşak'ta kamyonya çarpışan arabada baba ve kız hayatını kaybetti. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T17:57+0300
2025-07-07T17:57+0300
2025-07-07T17:57+0300
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Uşak-Ulubey kara yolunda meydana gelen kazada, kamyonla çarpışan araçta bulunan baba ve kızı hayatını kaybetti. Sultan E. (46) yönetimindeki 64 DZ 282 plakalı otomobil, Bölme Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen M.T.M. (31) idaresindeki 06 EIN 040 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon, bir evin bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobilde sıkışan Sultan E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultan E'nin babası Haydar Y. (72) de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/basaksehirde-kontrolden-cikarak-kayan-vinc-23-araca-carpti-1097636619.html
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trafik kazası
Uşak'ta feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti
Uşak'ta kamyonya çarpışan arabada baba ve kız hayatını kaybetti.
Uşak-Ulubey kara yolunda meydana gelen kazada, kamyonla çarpışan araçta bulunan baba ve kızı hayatını kaybetti.
Sultan E. (46) yönetimindeki 64 DZ 282 plakalı otomobil, Bölme Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen M.T.M. (31) idaresindeki 06 EIN 040 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon, bir evin bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobilde sıkışan Sultan E'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultan E'nin babası Haydar Y. (72) de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.