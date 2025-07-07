https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/unlu-oyuncu-celil-nalcakan-hakkinda-tedbir-karari-verildi-iki-ay-yaklasamayacak-1097654776.html

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında tedbir kararı verildi: İki ay yaklaşamayacak

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında tedbir kararı verildi: İki ay yaklaşamayacak

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında eski sevgilisini hedef aldığı iddiasıyla tedbir kararı uygulandı. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T10:50+0300

2025-07-07T10:50+0300

2025-07-07T10:50+0300

yaşam

celil nalçakan

aile mahkemesi

tehdit

melisa berberoğlu

tehdit dili

uzaklaştırma kararı

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Oyuncu Melisa Berberoğlu, eski sevgilisi Celil Nalçakan'ın kendisini ve yeni sevgilisini hedef aldığını, rahatsız ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurarak tedbir talebinde bulundu. Berberoğlu'nun talebini değerlendiren mahkeme Nalçakan hakkında iki ay tedbir kararı verdi. Nalçakan iki ay süreyle eski sevgilisine yaklaşamayacak. Israrlı şekilde peşini bırakmadıÜnlü oyuncu Melisa Berberoğlu, eski sevgilisi oyuncu Celil Nalçakan'ın kendisini rahatsız ettiğini iddia ederek adliyenin yolunu tuttu. Berberoğlu İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Nalçakan'ın ayrılık sürecinden sonra ısrarlı şekilde peşini bırakmadığını sosyal medya ve iletişim yoluyla bunu sürdürdüğünü dile getirdi.Endişe duyuyorum dilekçesiSabah'ın haberine göre, ayrılığı kabul edemeyen Nalçakan'ın kendisini ve yeni sevgilisini hedef alması nedeniyle endişe duyduğunu söyledi. Berberoğlu'nun tedbir talebini mahkeme değerlendiremeye aldı. İstanbul Aile Mahkemesi talebi yerinde bularak Nalçakan'a 2 ay tedbir kararı uyguladı. Buna göre Nalçakan, Berberoğlu'na yaklaşamayacak, aynı zamanda iletişim yolu vasıtasıyla hakaret ve tehditte bulunamayacak.

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celil nalçakan, aile mahkemesi, tehdit, melisa berberoğlu, tehdit dili, uzaklaştırma kararı