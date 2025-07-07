https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/unlu-oyuncu-celil-nalcakan-hakkinda-tedbir-karari-verildi-iki-ay-yaklasamayacak-1097654776.html
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında tedbir kararı verildi: İki ay yaklaşamayacak
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında tedbir kararı verildi: İki ay yaklaşamayacak
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında eski sevgilisini hedef aldığı iddiasıyla tedbir kararı uygulandı. 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T10:50+0300
2025-07-07T10:50+0300
2025-07-07T10:50+0300
yaşam
celil nalçakan
aile mahkemesi
tehdit
melisa berberoğlu
tehdit dili
uzaklaştırma kararı
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Oyuncu Melisa Berberoğlu, eski sevgilisi Celil Nalçakan'ın kendisini ve yeni sevgilisini hedef aldığını, rahatsız ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurarak tedbir talebinde bulundu. Berberoğlu'nun talebini değerlendiren mahkeme Nalçakan hakkında iki ay tedbir kararı verdi. Nalçakan iki ay süreyle eski sevgilisine yaklaşamayacak. Israrlı şekilde peşini bırakmadıÜnlü oyuncu Melisa Berberoğlu, eski sevgilisi oyuncu Celil Nalçakan'ın kendisini rahatsız ettiğini iddia ederek adliyenin yolunu tuttu. Berberoğlu İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Nalçakan'ın ayrılık sürecinden sonra ısrarlı şekilde peşini bırakmadığını sosyal medya ve iletişim yoluyla bunu sürdürdüğünü dile getirdi.Endişe duyuyorum dilekçesiSabah'ın haberine göre, ayrılığı kabul edemeyen Nalçakan'ın kendisini ve yeni sevgilisini hedef alması nedeniyle endişe duyduğunu söyledi. Berberoğlu'nun tedbir talebini mahkeme değerlendiremeye aldı. İstanbul Aile Mahkemesi talebi yerinde bularak Nalçakan'a 2 ay tedbir kararı uyguladı. Buna göre Nalçakan, Berberoğlu'na yaklaşamayacak, aynı zamanda iletişim yolu vasıtasıyla hakaret ve tehditte bulunamayacak.
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celil nalçakan, aile mahkemesi, tehdit, melisa berberoğlu, tehdit dili, uzaklaştırma kararı
celil nalçakan, aile mahkemesi, tehdit, melisa berberoğlu, tehdit dili, uzaklaştırma kararı
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında tedbir kararı verildi: İki ay yaklaşamayacak
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında eski sevgilisini hedef aldığı iddiasıyla tedbir kararı uygulandı.
Oyuncu Melisa Berberoğlu, eski sevgilisi Celil Nalçakan'ın kendisini ve yeni sevgilisini hedef aldığını, rahatsız ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurarak tedbir talebinde bulundu. Berberoğlu'nun talebini değerlendiren mahkeme Nalçakan hakkında iki ay tedbir kararı verdi. Nalçakan iki ay süreyle eski sevgilisine yaklaşamayacak.
Israrlı şekilde peşini bırakmadı
Ünlü oyuncu Melisa Berberoğlu, eski sevgilisi oyuncu Celil Nalçakan'ın kendisini rahatsız ettiğini iddia ederek adliyenin yolunu tuttu. Berberoğlu İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, Nalçakan'ın ayrılık sürecinden sonra ısrarlı şekilde peşini bırakmadığını sosyal medya ve iletişim yoluyla bunu sürdürdüğünü dile getirdi.
Endişe duyuyorum dilekçesi
Sabah'ın haberine göre, ayrılığı kabul edemeyen Nalçakan'ın kendisini ve yeni sevgilisini hedef alması nedeniyle endişe duyduğunu söyledi. Berberoğlu'nun tedbir talebini mahkeme değerlendiremeye aldı. İstanbul Aile Mahkemesi talebi yerinde bularak Nalçakan'a 2 ay tedbir kararı uyguladı. Buna göre Nalçakan, Berberoğlu'na yaklaşamayacak, aynı zamanda iletişim yolu vasıtasıyla hakaret ve tehditte bulunamayacak.