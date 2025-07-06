https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/unlu-ses-sanatcisi-onur-akay-kalp-krizi-gecirdi-1097642691.html
Ünlü ses sanatçısı Onur Akay kalp krizi geçirdi
Ünlü ses sanatçısı Onur Akay kalp krizi geçirdi
Sputnik Türkiye
Ses sanatçısı Onur Akay baş dönmesi ve bayılma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede kalp krizi geçirdiği tespit edilen Akay, yoğun bakıma alındı... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T18:41+0300
2025-07-06T18:41+0300
2025-07-06T18:41+0300
yaşam
onur akay
şarkıcı
kalp
kalp krizi
kalp çarpıntısı
koroner kalp hastalığı
kırık kalp sendromu
kalp hastalıkları
kalp masajı
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Sanatçı Onur Akay’ın kardeşi Orçun Akay, sosyal medya hesabından abisinin kalp krizi geçirdiğini duyurdu.Orçun Akay, “Abim Onur Akay baş dönmesi yaşayıp bayılınca hemen ambulansla hastaneye kaldırdık. İlk başta tansiyon sorunu olduğu düşünüldü ancak kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Şu an yoğun bakımdaydı, bizi çok korkuttu. Ne olur dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı. Daha sonra Onur Akay’ın hastanede yapılan müdahalenin ardından normal odaya alındığı bildirildi.Onur Akay kimdir?1977 doğumlu Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, bestekâr, şair, yazar ve oyuncu olarak tanındı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Haliç Üniversitesi'nde müzik eğitimi aldı. Sosyal medyada da aktif olan Akay, 'Felaket Tellalı' lakabıyla çoğu zaman gündem olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/felaket-tellali-olarak-anilan-onur-akay-saldiriya-ugradi-birinci-yumruk-kadir-dogulu-icin-1084142606.html
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onur akay, şarkıcı, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı
onur akay, şarkıcı, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, koroner kalp hastalığı, kırık kalp sendromu, kalp hastalıkları, kalp masajı, kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı
Ünlü ses sanatçısı Onur Akay kalp krizi geçirdi
Ses sanatçısı Onur Akay baş dönmesi ve bayılma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede kalp krizi geçirdiği tespit edilen Akay, yoğun bakıma alındı, ardından tedavisi tamamlanarak normal odaya çıkarıldı.
Sanatçı Onur Akay’ın kardeşi Orçun Akay, sosyal medya hesabından abisinin kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
Orçun Akay, “Abim Onur Akay baş dönmesi yaşayıp bayılınca hemen ambulansla hastaneye kaldırdık. İlk başta tansiyon sorunu olduğu düşünüldü ancak kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Şu an yoğun bakımdaydı, bizi çok korkuttu. Ne olur dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Onur Akay’ın hastanede yapılan müdahalenin ardından normal odaya alındığı bildirildi.
1977 doğumlu Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, bestekâr, şair, yazar ve oyuncu olarak tanındı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Haliç Üniversitesi'nde müzik eğitimi aldı. Sosyal medyada da aktif olan Akay, 'Felaket Tellalı' lakabıyla çoğu zaman gündem olmuştu.