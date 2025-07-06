https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/unlu-ses-sanatcisi-onur-akay-kalp-krizi-gecirdi-1097642691.html

Ünlü ses sanatçısı Onur Akay kalp krizi geçirdi

Ünlü ses sanatçısı Onur Akay kalp krizi geçirdi

Sputnik Türkiye

Ses sanatçısı Onur Akay baş dönmesi ve bayılma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede kalp krizi geçirdiği tespit edilen Akay, yoğun bakıma alındı... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T18:41+0300

2025-07-06T18:41+0300

2025-07-06T18:41+0300

yaşam

onur akay

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Sanatçı Onur Akay’ın kardeşi Orçun Akay, sosyal medya hesabından abisinin kalp krizi geçirdiğini duyurdu.Orçun Akay, “Abim Onur Akay baş dönmesi yaşayıp bayılınca hemen ambulansla hastaneye kaldırdık. İlk başta tansiyon sorunu olduğu düşünüldü ancak kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Şu an yoğun bakımdaydı, bizi çok korkuttu. Ne olur dualarınızı esirgemeyin” ifadelerini kullandı. Daha sonra Onur Akay’ın hastanede yapılan müdahalenin ardından normal odaya alındığı bildirildi.Onur Akay kimdir?1977 doğumlu Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, bestekâr, şair, yazar ve oyuncu olarak tanındı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Haliç Üniversitesi'nde müzik eğitimi aldı. Sosyal medyada da aktif olan Akay, 'Felaket Tellalı' lakabıyla çoğu zaman gündem olmuştu.

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