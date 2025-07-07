https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/ukraynada-iki-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti--1097661878.html

Ukrayna’da iki yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Ukrayna’da iki yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumı ve Dnepropetrovsk bölgelerindeki iki yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T12:59+0300

2025-07-07T12:59+0300

2025-07-07T12:55+0300

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rusya

ukrayna

donbass

sumi bölgesi

dnepropetrovsk

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Sumi Bölgesi’ndeki Bessalovka ve Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki Daçnoye adlı yerleşim merkezlerinin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1245 asker, bir tank ve 12 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın askeri eğitim merkezleri, İHA imalat atölyeleri ve depoları, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 138 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 7 güdümlü uçak bombasını ve 402 uçak tipi İHA’sını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/abdnin-ukraynaya-yaptigi-yardimin-miktari-aciklandi-1097660259.html

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rusya, ukrayna, donbass, sumi bölgesi, dnepropetrovsk, özel askeri harekat