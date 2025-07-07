https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/abdnin-ukraynaya-yaptigi-yardimin-miktari-aciklandi-1097660259.html

ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın miktarı açıklandı

ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın miktarı açıklandı

Sputnik Türkiye

ABD'nin Ukrayna'ya bugüne kadar sağladığı yardım miktarı 123 milyar 300 milyon dolara ulaştı. 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T12:31+0300

2025-07-07T12:31+0300

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Sputnik, internetteki açık verilerini ve Almanya’daki Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün paylaştığı bilgileri inceleyerek ABD’nin bugüne kadar Ukrayna’ya 123 milyar 300 milyon dolar değerinde yardım sağladığı sonucuna ulaştı.Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre, 2025 Nisan ayı itibariyle ABD, Ukrayna’ya 123.3 milyar dolar tutarında çeşitli yardımlar aktardı. Bu miktarın en büyük payı askeri yardım (69.5 milyar dolar) oluşturuyor. Ardından mali yardım (50,1 milyar dolar) ve insani yardım (3,7 milyar dolar) geliyor.Aynı zamanda Mayıs ayından Temmuz ayının başına kadar ABD’nin Ukrayna'ya hiçbir yardımda bulunmadığı tespit edildi.Daha önce Politico gazetesi, ABD silah stoklarının tükenmesi nedeniyle ABD'den Ukrayna'ya mühimmat ve silah sevkiyatının askıya alındığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, NBC'ye yaptığı açıklamada sevkiyatların askıya alındığını doğrulayarak bu kararın ABD'nin çıkarlarını ön planda tutmak amacıyla alındığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/kievin-berlinden-talep-ettigi-silahlarin-gizli-listesi-yayinlandi-1097659510.html

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