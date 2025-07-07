https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/tusedad-cig-sutun-21-tl-olmasini-istedi-cig-sut-fiyati-ne-kadar-olacak-1097678427.html
TÜSEDAD, çiğ sütün 21 TL olmasını istedi: Çiğ süt fiyatı ne kadar olacak?
TÜSEDAD, çiğ sütün 21 TL olmasını istedi: Çiğ süt fiyatı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Ulusal Süt Konseyi’nin üç ayda bir açıklaması gereken çiğ süt referans fiyatı, Temmuz ayına girilmesine rağmen hala duyurulmadı. Belirsizlik üreticiler... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T22:35+0300
2025-07-07T22:35+0300
2025-07-07T22:35+0300
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TÜSEDAD, soğutulmuş çiğ süt için litre başına en az 21 lira tavsiye etti.Ulusal Süt Konseyi’nin üç ayda bir açıklaması gereken çiğ süt referans fiyatı, Temmuz ayına girilmesine rağmen hala duyurulmayınca Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), konsey yetkililerine çağrı yaptı.TÜSEDAD, 1 Temmuz 2025 itibarıyla sıcak çiğ süt için litre fiyatının en az 21 TL olarak belirlenmesini talep etti. Dernek, mevcut üretim maliyetleri ve sürdürülebilirlik açısından bu fiyatın altında bir rakamın üreticiyi zor durumda bırakacağını vurguladı. Gözler şimdi Ulusal Süt Konseyi’nin açıklayacağı karara çevrildi.USK, 1 Ocak 2025’ten itibaren çiğ süt fiyatını litre başına 17.15 TL olarak belirlemişti. Konseyin yakın tarihte süt fiyatlarını duyurmasının beklendiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/rekabet-kurulu-41-sut-sirketi-hakkinda-sorusturma-baslatti-1096053575.html
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tüsedad, süt, et ve süt kurumu (esk), et ve süt kurumu, süt banyosu, süt fiyatları, süt ürünü, süt ürünleri, sek süt, süt bank
tüsedad, süt, et ve süt kurumu (esk), et ve süt kurumu, süt banyosu, süt fiyatları, süt ürünü, süt ürünleri, sek süt, süt bank
TÜSEDAD, çiğ sütün 21 TL olmasını istedi: Çiğ süt fiyatı ne kadar olacak?
Ulusal Süt Konseyi’nin üç ayda bir açıklaması gereken çiğ süt referans fiyatı, Temmuz ayına girilmesine rağmen hala duyurulmadı. Belirsizlik üreticiler arasında endişeye neden olurken, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), konsey yetkililerine resmi bir bildirimde bulundu.
TÜSEDAD, soğutulmuş çiğ süt için litre başına en az 21 lira tavsiye etti.
Ulusal Süt Konseyi’nin üç ayda bir açıklaması gereken çiğ süt referans fiyatı, Temmuz ayına girilmesine rağmen hala duyurulmayınca Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), konsey yetkililerine çağrı yaptı.
TÜSEDAD, 1 Temmuz 2025 itibarıyla sıcak çiğ süt için litre fiyatının en az 21 TL olarak belirlenmesini talep etti. Dernek, mevcut üretim maliyetleri ve sürdürülebilirlik açısından bu fiyatın altında bir rakamın üreticiyi zor durumda bırakacağını vurguladı. Gözler şimdi Ulusal Süt Konseyi’nin açıklayacağı karara çevrildi.
USK, 1 Ocak 2025’ten itibaren çiğ süt fiyatını litre başına 17.15 TL olarak belirlemişti. Konseyin yakın tarihte süt fiyatlarını duyurmasının beklendiği ifade edildi.